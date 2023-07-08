2023/07/08,
政治

國民黨立委選舉布局：苗栗陳超明選區開放自行登記，李全教欲角逐台南第4選區

國民黨立委選舉布局：苗栗陳超明選區開放自行登記，李全教欲角逐台南第4選區
立委陳超明｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

艱困選區的部分，國民黨在嘉義縣第2選區、台南市第2選區規劃不提名，並與地方上非綠、以無黨籍參選的立委人選進行合作，包括投入嘉義縣第2選區的前立委林國慶將對戰陳明文之子陳冠廷，以及宣布參選台南市第2選區的市議員陳昆和，將對決尋求連任的郭國文。

（中央社）國民黨備戰2024立委選戰，下週將繼續進行提名作業，包括提名文傳會副主委林家興參選台中立委。此外，據了解，國民黨在立委提名策略上，不會各區都提名，會因地方狀況做調整，像苗栗第1選區、台南第4選區就不提名人選。

國民黨目前還剩11個立委選區尚未完成提名作業，主要集中在被視為藍營艱困選區的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，黨內人士說，目前有鎖定人選，積極徵詢中，力拚23日全代會前完成所有立委人選的提名作業。

國民黨也預計在7月12日的中常會上，提名林家興投入台中市第7選區，將對上尋求連任的民進黨立委何欣純。林家興表示，台中是他的家鄉，他不是刺客，有決心留在地方深耕，留下來為大里太平奮戰。

值得注意的是，國民黨立委陳超明涉案遭國民黨停權，但國民黨在陳超明所屬的苗栗縣第1選區難覓選將，因此據了解，黨內決定在苗栗第1選區採取不提名的方式，讓地方有意參選者自行登記參選，尋求民眾支持。

《中央社》報導，在2020年所爆出之SOGO經營權之爭立委集體涉貪案中，陳超明被控收賄新台幣100萬元，並於2020年8月遭台北地方法院裁定羈押禁見，國民黨對他進行停權處分。2022年7月，陳超明遭台北地院依貪污治罪條例等罪一審判刑7年8月，褫奪公權3年，可上訴。

至於台南市第4選區的狀況，也與苗栗縣第1選區雷同，國民黨在台南市第4選區同樣人選難尋，也確定在這區不提人選，交由地方人士自行參選。目前，前台南市議長李全教有意角逐，將挑戰民進黨現任立委林宜瑾。

除此之外，國民黨在嘉義縣第2選區、台南市第2選區也規劃不提名，並與地方上非綠、以無黨籍參選的立委人選進行合作，包括投入嘉義縣第2選區前立委林國慶，以及宣布參選台南市第2選區的市議員陳昆和。

嘉義縣第2選區，民進黨已提名原該選區立委陳明文之子陳冠廷出馬競選；台南市第2選區，民進黨將由郭國文競選連任。

高雄市的部分，國民黨在第1、第4選區都尚未決定人選，藍營地方人士指出，目前這2區都沒有人願意出來挑戰，可說是最艱困的選區也不為過，若持續找不到合適的人選，與友黨合作，或許會是個選項。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


“2024立委選舉”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。