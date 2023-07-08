國民黨立委選舉布局：苗栗陳超明選區開放自行登記，李全教欲角逐台南第4選區

（中央社）國民黨備戰2024立委選戰，下週將繼續進行提名作業，包括提名文傳會副主委林家興參選台中立委。此外，據了解，國民黨在立委提名策略上，不會各區都提名，會因地方狀況做調整，像苗栗第1選區、台南第4選區就不提名人選。

國民黨目前還剩11個立委選區尚未完成提名作業，主要集中在被視為藍營艱困選區的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，黨內人士說，目前有鎖定人選，積極徵詢中，力拚23日全代會前完成所有立委人選的提名作業。

國民黨也預計在7月12日的中常會上，提名林家興投入台中市第7選區，將對上尋求連任的民進黨立委何欣純。林家興表示，台中是他的家鄉，他不是刺客，有決心留在地方深耕，留下來為大里太平奮戰。

值得注意的是，國民黨立委陳超明涉案遭國民黨停權，但國民黨在陳超明所屬的苗栗縣第1選區難覓選將，因此據了解，黨內決定在苗栗第1選區採取不提名的方式，讓地方有意參選者自行登記參選，尋求民眾支持。

至於台南市第4選區的狀況，也與苗栗縣第1選區雷同，國民黨在台南市第4選區同樣人選難尋，也確定在這區不提人選，交由地方人士自行參選。目前，前台南市議長李全教有意角逐，將挑戰民進黨現任立委林宜瑾。

除此之外，國民黨在嘉義縣第2選區、台南市第2選區也規劃不提名，並與地方上非綠、以無黨籍參選的立委人選進行合作，包括投入嘉義縣第2選區前立委林國慶，以及宣布參選台南市第2選區的市議員陳昆和。

嘉義縣第2選區，民進黨已提名原該選區立委陳明文之子陳冠廷出馬競選；台南市第2選區，民進黨將由郭國文競選連任。

高雄市的部分，國民黨在第1、第4選區都尚未決定人選，藍營地方人士指出，目前這2區都沒有人願意出來挑戰，可說是最艱困的選區也不為過，若持續找不到合適的人選，與友黨合作，或許會是個選項。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺