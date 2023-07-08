美國將首度提供烏克蘭「集束彈藥」：烏方稱保證慎用，人道組織譴責「對平民來說根本是死刑」

（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭近一年半，美國7月7日宣布將首度提供集束彈藥給正在反攻行動中鏖戰的烏克蘭軍隊。但這種彈藥內的小型炸彈若未完全爆炸，將構成危險，因此人權團體激烈批評。

美方則表示，已收到烏克蘭方面的保證，烏方會將平民遭受的風險程度降到最低，包括不在人口稠密區使用這種彈藥。

目前全球已逾120國禁用集束彈藥，這類彈藥通常會釋放大量小型炸彈，造成大範圍殺傷效果。如果小型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性。

《法新社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），提供集束彈藥的決定「非常艱難」，但烏軍的「彈藥正在告罄」。

拜登說：「他們現在要是拿不到武器去阻止俄羅斯人，不讓他們擋住烏軍在這些地區的攻勢，他們手上就沒有武器了。我認為他們需要（這些武器）。」

五角大廈在聲明中表示，當天宣布的新軍援計畫，包含「雙效改良版傳統彈藥」（DPICM，即集束彈藥）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）很快就在推特（Twitter）為這筆烏國急需的援助向美方致謝，他寫道：「烏克蘭防禦力擴大，將為我們收復失土和進一步邁向和平提供新的工具。」

A timely, broad and much-needed defense aid package from the United States. We are grateful to the American people and President Joseph Biden @POTUS for decisive steps that bring Ukraine closer to victory over the enemy, and democracy to victory over dictatorship. The expansion… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談到這項決定時說：「如果因為烏克蘭沒有足夠火力，使得俄軍和戰車輾壓烏軍陣地，奪取更多烏國領土，征服更多烏國平民，平民會面臨巨大的傷害風險。」

蘇利文說，烏克蘭政府「提供了書面保證，會非常謹慎地使用這些武器」，而且烏國政府「有充分理由將平民遭受的風險降到最低，因為那是他們的公民。」

美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）補充說，烏克蘭保證不會在平民聚集的地區使用集束彈藥，也會記錄使用地點，以利戰後清除未爆彈。

卡爾還說，美國不會提供故障率超過2.35％的集束彈藥；相較之下，俄羅斯在烏克蘭使用的集束彈藥故障率高達3到4成。

不過，人權團體強烈反對美國提供集束彈藥給烏克蘭。

「人權觀察」（Human Rights Watch）說，這些武器勢必會讓平民陷入長期折磨；「國際特赦組織」（Amnesty International）認為，廣泛使用集束彈藥很可能奪走更多平民性命，因為這種武器的殺傷力不分敵我，即使在戰後很長一段時間也會對平民構成嚴重威脅，「任何國家在任何情況下運交和使用這種彈藥，都不符合國際法」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也持反對意見，一名發言人說，古特瑞斯「不希望戰場上繼續使用集束彈藥」。

美將軍援烏克蘭集束彈藥，未爆彈屢傷平民後患多掀爭議

美國7月7日宣布將首度提供具爭議性的集束彈藥給正在反攻俄羅斯軍隊的烏克蘭，多個人道組織隨即譴責這項計畫，因為這種武器留下的未爆彈會構成長期危險、造成無差別傷害。

《法新社》報導，國際身障／人道與包容組織（HI）的夏頗伊（Baptiste Chapuis）說：「長期來看，這對平民來說根本是死刑，有些人尚未出生就將成為（集束彈藥的）受害者。」

他提到，越戰結束近50年之後，隔鄰「寮國的民眾仍在清除美國的集束彈藥」。

北大西洋公約組織（NATO）峰會下週將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，美國宣布提供集束彈藥的時間點，正值盟國試圖進一步支援烏克蘭之際，因為烏克蘭的反攻行動遲遲未有重大進展。

集束彈藥爆炸時，會在數個足球場大小的區域內散布數十顆小炸彈，其中很多小炸彈不會爆炸，而是埋在地下。

因此，這種武器實際上會留下大片人員殺傷地雷，早在美國證實要提供給烏克蘭之前，就引起一波譴責浪潮。

國際特赦組織研究員威爾肯（Patrick Wilcken）在聲明中說：「美國運交集束彈藥給烏克蘭的計畫是倒行逆施，破壞國際社會在保護平民免受此類危險方面取得的重大進展……促請美國重新考慮。」

從軍事角度來說，集束彈藥可讓交戰一方一舉重擊敵方大型編隊，阻止敵人使用機場跑道，或用廣布的地雷來阻止敵軍前進。

但集束彈藥攻擊時並不區分平民和軍事人員，專家說，有5％到40％的小炸彈撞擊時不會爆炸，而會在戰場上保留數十年。

全世界共有123個國家簽署了2008年《奧斯陸公約》（Oslo Convention），即禁止生產、儲存、銷售和使用集束彈藥。沒有簽署公約的主要國家包括美國、中國、俄羅斯、伊朗、以色列、敘利亞。

美國「武器管制協會」（Arms Control Association）主任金波（Daryl Kimball）說：「集束彈藥不會區分烏克蘭士兵和俄羅斯士兵……它的有效性被嚴重誇大，它對非戰鬥人員的影響眾所周知，卻往往遭到忽視。」

根據「地雷與集束彈藥監測組織」（Landmine and Cluster Munitions Monitor）2021年統計，全球141名因殘餘集束彈藥而傷亡的人之中，多達97％是平民，其中2/3是兒童。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺