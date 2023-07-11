烏克蘭戰爭產生的國內壓力，西方與俄羅斯哪一邊會先崩潰？

2023年6月23日爆發的瓦格納兵變，讓陷入僵持俄烏戰爭增添政治上的變數。雖然事件僅歷經36小時便平息，卻提醒各方勢力面對俄烏戰事的延長，時間與潛在風險成正比，並且考驗雙邊陣營內部能承受的壓力。

參考新古典現實主義（Neoclassical Realism）的理論，導致國際體系失衡的原因包括：國家之間的不信任或是對於意圖的失焦，國家領導人無法運作權力或是受到公眾支持，最終結果將導致大國的興衰或是戰爭。

若將歐盟與北約國家的權力設為系統變量（systemic variables），內部壓力設為內部變量（domestic variables），來自於俄國的認知和意圖為認知變量（cognitive variables），或許能解釋西方國家何以謹慎看待對烏克蘭的安全承諾，既不能過度刺激俄國，還得兼顧國內的政局和社會狀態。

西方支持聲浪仍見分歧

2023年4月，《美聯社》（Associated Press）一份美國大眾對援助烏克蘭意願的民調顯示，支持率從2022年5月的60％，下降到48％。《NBC》公布的民調指出，三分之二的民主黨選民支持增加對烏克蘭的援助，但只有三分之一的共和黨選民支持。

更進一步來看，經過一年多的戰爭後，民眾的熱情和關注程度也隨之下降。62％的美國民眾都認為俄烏戰爭將難以歇止，50％的民眾認為美國已做得太多，隨著戰事日久且時序更接近2024總統大選，民眾也更不願看到政府熱衷於支持俄烏戰爭。

6月29日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，歐盟稱與成員國「隨時準備好」為協助烏克蘭，但這些協助仍未超過財政和後勤支援的範圍，對於是否接受烏克蘭加入歐盟仍有分歧。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，支持歐盟以現有的架構為基礎支持烏克蘭，例如：「歐洲和平機制」（European Peace Facility），而非將烏克蘭納入歐盟。

在推進烏克蘭加入歐盟的議題上，各國的意見仍不見統一，使得歐盟對烏克蘭的安全承諾建立在例外而非規範制度，對於歐盟的權力是否要延伸至烏克蘭，仍未成於法律的格式與事實。