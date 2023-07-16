TNL+ 2023/07/16,
教育

從英國教育政見反思台灣：為何增進學生口語表達能力，有助於實現社會平等？

從英國教育政見反思台灣：為何增進學生口語表達能力，有助於實現社會平等？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

回頭思考台灣的教育、尤其是語文教育，我們可能預設大家都會「說中文」，但我們真的有足夠的教學活動，可以提升學生的報告和對談能力嗎？課程中有沒有足夠的「引導」和「回饋」，能幫助學生把話好好說清楚？或許在下一次討論課綱的時候，除了「增減哪幾篇範文」之外，我們更可以思考，口語表達等重要的能力，應該透過什麼樣的方式培養。

如果教育的目標，是要讓學生準備好迎接未來的挑戰，那麼，教育應該著重那些能力？在英格蘭現有的語文教育課綱中，就已經強調寫作和口說的表達能力，重點不是熟讀多少篇精選文章，而是要訓練學生能夠組織論點、揀選證據。

但本（7）月初，英國工黨的領導人、極有可能擔任下一屆首相的斯塔摩（Keir Starmer）親自發表演說，認為現在做得還遠遠不夠，指出課綱應該改革，更強化學生的口語表達能力。

為什麼強調口語表達能力

斯塔摩在演說中，提到口語表達能力在三個面向上很重要：工作，學習，自我表達。

表達、呈現、說服的能力，不只在職場上有用，不單單可以幫助學生通過求職面試，或是做出好的簡報。在學習過程中，如果學生能夠先把想法「說出來」，對寫作尤其有幫助。而如果能把自己學到的東西，進一步在課堂中與同儕討論，更有助於他們習得各種知識。

斯塔摩也強調，口語表達能力有助於自我探索──有好的口說技巧，能夠幫助「克服害羞與不滿，焦慮與自我懷疑；更根本來說，還有助於我們向親朋好友敞開心扉」，因此是在這個社會「好好活下去」的重要能力。

斯塔摩更進一步說，提升學生的口語表達能力，可以進一步提升學生的「信心」，許多來自貧窮或其他不利背景的學生，缺乏的正是表達自己的能力與信心。明明有許多想法，卻不敢或無法表達，認為表達很困難、很費力，甚至進一步認為自己的想法沒有價值。

斯塔摩也提到，這個問題在疫情期間，由於學校關閉，又變得更為嚴重。因此，「增進口說能力」也與「促進社會平等」高度相關，因此，他宣示如果自己能擔任首相，口說能力將是「社會平等」政策的一環，因而是他五大政見的一部份，與經濟成長和能源轉型等重要政策並列。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。