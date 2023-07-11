賴清德拋台海和平「四大支柱」向美國交心，其兩岸立場真是「蔡英文2.0」？
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美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對《BBC中文》表示，賴清德此時公布立場，是要強調民進黨對於強化國防守護台灣的立場較堅定，同時也是為了他8月可能過境美國做鋪墊，「投書《華爾街日報》，是喊話美國華府保守派，爭取鷹派支持。」。
台灣總統大選明（2024）年初舉行，民進黨參選人、現任副總統賴清德7月5日在《華爾街日報》（Wall Street Journal）發表署名文章，提出台海和平的「四大支柱」（Four-pillar plan for peace），強調要加強台灣國防，兩岸問題維持現狀。
這被視為他赴美「面試」前對華府的「交心」。台灣官方或賴清德的競選總部尚未公布有關行程，但此前傳出他下月參加巴拉圭總統就職典禮時或過境美國。
多名學者對《BBC中文》分析指，賴清德務求減弱其「台獨」形象爭取美國信任，預料他在國際和兩岸政策上將延續蔡英文的路線。
「四大支柱」是什麼？
賴清德在署名文章指，27年前的台海危機看到飛彈威脅，讓他決心棄醫從政，當今北京軍事實力比過往強大，企圖升高台海軍事衝突，「沒有人樂見一個具威脅性的中國，但這是我們面臨的現實」。
他表示，有決心捍衛台灣的民主及兩岸和平現狀，若當選總統會加強四方面的工作。
第一是強化國防威懾力，將延續蔡英文總統的計劃加速國防轉型，加強具成本效益、機動性的非對稱戰力，並在部隊訓練、民防、資訊交換等方面尋求與盟友進一步交流。這會使北京動武成本增加，從而降低軍事衝突的風險。
第二是提升經濟安全，減低對中國貿易的依賴，鞏固台灣的供應鏈安全，通過新貿易協定促成貿易多元化，並支持國內新創產業，減少不必要的監管措施。
第三是與全球民主國家建立伙伴關係，尋求與盟友間更進一步交流。
第四是有「穩定且具有原則的兩岸領導力」，首要任務是維持務實及一致性的兩岸政策，不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。
他表明，將支持維持兩岸現狀，「這符合中華民國——台灣的正式名字——與國際社會的最佳利益」。
表態的時機
賴清德投書時機，是在國民黨參選人侯友宜7月3日首次就「九二共識」表態之後。侯友宜的說法是「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，並指當選後可能恢復四個月兵役，有消息傳出此說法引起美方不滿。
美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對《BBC中文》表示，賴清德此時公布立場，是要強調民進黨對於強化國防守護台灣的立場較堅定，同時也是為了他八月可能過境美國做鋪墊。
「投書《華爾街日報》，是喊話美國華府保守派，爭取鷹派支持。」翁履中說。
他認為，「四大支柱」的重點是第一點，因為美國對台政策目前最重視國防，而正在討論的年度國防授權法也必會強調台美軍事合作，尤其是對台灣軍事訓練的協助。 「這一點，賴副總統顯然掌握到華府風向，強調國防和建立台灣威懾力，已經可以讓美國很多人，尤其是《華爾街日報》的讀者認同了。」
這個時機也被指與美中關係有關，美國正尋求與中國穩定關係，國務卿布林肯和財長葉倫先後訪問北京。
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛告訴《BBC中文》，賴清德要讓華府放心，無論政府如何變化，台灣對中國的姿態仍將是可預測和務實的，並不會阻礙美中關係的發展，也不會對美中再接觸（re-engagement）表示反對或反應過度。
「表達出對美台關係有足夠信心，相信改善美中關係並不會以犧牲美台關係為代價。在美國對中國『去風險化』（de-risk）之際，台灣要在概念上把美中關係與美台關係脫鉤（de-link），確保前者不會以後者為代價。 」
兩岸立場是「蔡英文2.0」版？
賴清德曾表示自己是「務實的台獨工作者」，認為台灣已經是主權獨立國家，不用另行宣佈「台灣獨立」，他的兩岸位置因此備受關注。
國民黨參選人侯友宜就質疑，賴清德的「四大支柱」方案建構在「務實台獨」的根基上，仍有瀕臨戰爭風險，恐讓台灣很快倒塌。
學者宋文笛形容賴清德的方案是「蔡英文2.0」版，其兩岸論述沒有新意，但指他強調維持兩岸現狀將是首要任務，是向華盛頓和北京保證他在「台獨」問題上的立場。「他明確說是為『中華民國』的最佳利益服務，無意單方面改變台灣的政治地位。」
學者翁履中也指出，賴清德要說服美國他會維持現狀、不會「台獨」，以降低美方疑慮。「雖然華府長期涉台人士恐怕不會因此改變對賴的疑慮，但只要更多人相信民進黨執政與『台灣獨立』無關，加上在野兩黨沒有展現足夠守護台灣的決心來勸說美國，民進黨的路線對不少美國政治人物來說，還是更符合美方利益。」
他預料，賴清德將延續蔡英文「親美抗中」的基調。 「蔡被美國認為是務實理性的代表，延續她的路線是最佳選擇。當然，也因為賴副總統本身沒有國際政治的背景，接續現有的安全路線，不讓美國擔心，必然是選戰過程甚至未來如果執政後，對美政策的主軸。 」
民主價值 vs 民族主義
新加坡國立大學政治學系副教授、卡內基中國項目研究員莊嘉穎對《BBC中文》表示，賴清德表態的對象不只美國，還有國際社會其他民主國家。 「台灣近年與歐盟、日本、韓國、澳洲等的關係也有明顯的正面發展，賴應該希望維持這樣的趨勢，然後建立自己的政績。」
他指出，中國領導人習近平經常強調「中華民族偉大復興」，而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅日前呼籲中日韓合作時稱，「無論頭髮染得再黃，鼻子修得再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方」。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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