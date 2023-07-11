好市多起司檢出含致癌物「環氧乙烷」：吃下肚會如何？其他國家怎麼規範？

文：Yuee

知名美式賣場好市多（Costco）再次發生食安問題。其中一款美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出含致癌物「環氧乙烷」，高雄市衛生局要求業者下架回收並開罰款。好市多已公布召回訊息，購買該商品的1300名會員可辦理退貨。專家指出，長期接觸環氧乙烷可能增加血液疾病風險。環氧乙烷主要用於製造乙二醇和消毒設備，不應在食品中使用。有專家推測，該起司產品可能受到使用環氧乙烷的農產品污染。

食安問題一再爆發，顯示出民生議題的重要性，而食品安全更是其中最需要關注的問題之一。近期，知名美式賣場好市多再次發生食安瑕疵，這次是涉及含致癌物質的乾酪產品。這樣的事件再次提醒我們，食品安全關乎每個人的健康與福祉。

什麼是環氧乙烷？

環氧乙烷（Ethylene Oxide）是一種有機化合物，化學式為C 2 H 4 O。它是一種無色、可燃且具有甜味的氣體。環氧乙烷在常溫下為液體，但在高壓下可變成氣體。它易溶於水和許多有機溶劑。

環氧乙烷主要用於工業生產和醫療領域。在工業方面，它是製造乙二醇（ethylene glycol）的重要原料，乙二醇常被用於製造塑膠、樹脂和抗凍劑等。在醫療領域，環氧乙烷被廣泛用於滅菌和消毒設備，以確保醫療器械和用品的無菌狀態。

然而，環氧乙烷同時也是一種有毒物質。長期暴露於環氧乙烷可能對人體健康產生負面影響。根據國際癌症研究中心（IARC）的分類，環氧乙烷被歸類為一級致癌物，即對人類具有致癌風險。長期接觸環氧乙烷可能增加血液疾病如血癌和淋巴癌的風險，並可能導致中樞神經和周邊神經系統的疾病。

因此，在食品安全方面，環氧乙烷不應該被使用於食品製造或處理過程中，以保障消費者的健康和安全。

環氧乙烷會造成什麼負面影響？

環氧乙烷對人體健康可能帶來多種負面影響，特別是在長期接觸或高濃度暴露的情況下。以下是可能的負面影響：

致癌風險：環氧乙烷被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物，長期接觸可能增加血液疾病如血癌和淋巴癌的風險。 神經系統損害：長期接觸環氧乙烷可能導致中樞神經和周邊神經系統的疾病，可能出現神經病變或損害。 呼吸系統刺激：高濃度的環氧乙烷可能導致呼吸系統的刺激，引起呼吸困難、咳嗽和喉嚨不適等症狀。 皮膚刺激和過敏：接觸環氧乙烷可能導致皮膚刺激、紅腫、灼熱感和過敏反應。 生殖和發育問題：某些研究表明，環氧乙烷可能對生殖系統和發育產生不良影響，包括對生育能力的影響和胎兒發育問題。

需要強調的是，負面影響的程度取決於接觸濃度、時間和個體的敏感性。確保避免長期暴露於高濃度的環氧乙烷是保護健康的重要措施。此外，對於工業和醫療應用中的環氧乙烷，應嚴格遵守相關的安全操作和監管標準，以減少風險。

為什麼食品內會出現環氧乙烷？

食品中出現環氧乙烷的主要原因是使用環氧乙烷作為食品加工或保存過程中的消毒劑或殺蟲劑。

農藥殘留

農藥殘留指的是在農產品中殘留的農藥化學物質。農藥是用於保護作物免受害蟲、病原體和雜草等有害生物的化學物質或生物製劑。農藥的使用可以提高農作物的產量和品質，但不當使用或過量使用可能導致農藥在農產品中殘留。

在某些國家，環氧乙烷被用作合法的農藥，用於控制食品儲存時的蟲害。這種農藥通常用於處理儲存的農產品，例如香料、草藥、穀物、堅果等，以防止蟲害和延長產品的保存期限。環氧乙烷作為一種滅蟲劑，可以殺死或阻止蟲害生物的生長，從而保護農產品的品質和避免損失。

然而使用環氧乙烷的農產品在處理過程中或儲存時可能接觸到環氧乙烷，從而導致環氧乙烷殘留在食品中。這些殘留物可能存在於食品的外部表面或內部結構中，並可能在消費者食用時被攝入。

農藥殘留的問題引起了廣泛的關注，因為長期暴露於農藥殘留可能對人體健康產生不良影響。因此，各國都設立了相關的法規和標準，限制或規範農藥在食品中的殘留量。農產品需要經過監測、檢測和評估，以確保其農藥殘留水平符合法規要求，並確保食品安全。消費者也應該選擇符合法規的食品，並妥善清洗和處理食品，以減少農藥殘留的風險。

滅菌處理

滅菌處理是一種消除或減少微生物（如細菌、病毒、真菌等）存在的過程，以確保物品或環境達到無菌狀態。環氧乙烷被廣泛應用於醫療行業和工業中的滅菌和消毒設備，其中包括醫療器械、醫療耗材、實驗室設備、藥品包裝等。

在滅菌處理中，環氧乙烷通常以氣體形式使用，因為它能有效滲透和滅菌物品的表面和內部結構。環氧乙烷可以破壞微生物的DNA和細胞結構，從而使它們喪失生長和繁殖的能力。

當食品需要進行滅菌處理以確保無菌狀態時，環氧乙烷也可能被使用。這種情況通常發生在某些特定的食品產品，如罐裝食品、調味品、保健品等。環氧乙烷可以通過滅菌設備中的處理程序，將微生物徹底滅除，以確保食品的安全性和保質期。

然而，環氧乙烷作為滅菌劑的使用需要控制和監測，以確保不會引起食品中過高的殘留。高濃度的環氧乙烷殘留可能對人體健康產生負面影響。因此，各國通常設定了相應的法規和標準，限制環氧乙烷在食品中的殘留，以確保食品安全。滅菌處理後的食品也需要經過適當的處理和檢測，確保其符合相關的安全要求。

處理和包裝過程

在食品的處理和包裝過程中，環氧乙烷有時會被使用在一些特定的產品或步驟中，例如塑膠包裝材料和消毒劑。這樣的應用可能導致環氧乙烷殘留在最終的食品產品中。

塑膠包裝材料：環氧乙烷可以在製造食品包裝材料時使用。塑膠包裝材料通常需要經過滅菌或消毒處理，以確保其在包裝食品時的無菌狀態。環氧乙烷可被用作一種滅菌劑或消毒劑，以消除包裝材料上的微生物污染。然而，在處理過程中，環氧乙烷可能被吸收到包裝材料中，並在食品接觸時殘留。 消毒劑：在食品處理過程中，環氧乙烷有時也被用作消毒劑。這可能發生在某些需要高度無菌環境的食品製造或處理步驟中。環氧乙烷的消毒能力使其成為一種有效的消毒劑，用於殺死或抑制食品製造過程中的微生物。然而，若不恰當使用或處理，環氧乙烷可能在食品處理過程中殘留下來，並最終出現在最終產品中。

環氧乙烷在食品處理和包裝過程中的使用應受到嚴格的控制和監管。目的是確保環氧乙烷的殘留量符合相關的法規和標準，以保護消費者的健康和安全。各國通常設定了相應的限制和監測要求，確保食品中環氧乙烷的殘留不超過安全限制。此外，食品業者也應該嚴格控制使用環氧乙烷的過程和量，以減少殘留風險。

各國對於環氧乙烷的限制規範

環氧乙烷在食品中的使用和殘留受到各國食品法規的限制和監管。大多數國家都對環氧乙烷的使用和殘留設有限制或禁止。然而，有些國家可能對特定的農產品或特定應用情況下的環氧乙烷使用進行了規定。以下是一些國家對環氧乙烷殘留的相關政策：