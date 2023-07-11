「換侯」進入倒數階段，等待朱立倫的是國民黨內山雨欲來的權力風暴
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事到如今，能拯救侯友宜與朱立倫的，只有民調回升一條路。但在賴清德、柯文哲已穩定領先的情況下，除非兩人先後爆發重大醜聞，例如罪證確鑿的貪腐、無可抵賴的出軌，否則侯友宜應該都沒有顯著回升的可能。
文：劉燕婷
在多份民調敬陪末座後，侯友宜與國民黨陷入了尷尬境地。
侯友宜原本主打「中間路線」，在兩岸、能源等關鍵議題上取態模糊，希望能複製新北勝選模式，用「不藍不綠」的姿態吸引中間、乃至淺綠選民支持，極大化自身選票。但從5月29日《美麗島電子報》的民調結果來看，有35.8%受訪者表示會投給賴清德、25.9%會投給柯文哲，只有18.3%會投給侯友宜，足見侯友宜不僅沒能攏絡中間選民，還嚴重流失深藍板塊。
而此後的多份民調，侯友宜都在「老三」末位徘徊，既讓自己灰頭土臉，也引發了國民黨的強烈焦慮。6月28日，侯友宜競選辦公室公布最新人事，前國安會祕書長金溥聰出任競辦執行長、立法院國民黨總召曾銘宗擔任組織部門召集人、前行政院副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人，前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池擔任副召集人。其中金溥聰已淡出政壇多年，此次出山明顯是馬英九授意而來，被外界視作搶救選情的「最後猛藥」，也是國民黨中央拉警報的危險訊號。
7月3日，侯友宜拋出五大政見，包括接受合憲的九二共識，反對一國兩制的九二共識；確定兩岸穩定和平後，便將兵役降回四個月；全面使用核電；撤掉NCC；設立新的特偵組，偵查民進黨執政下的光電弊案、疫苗採購案。如此主張，顯然是金溥聰建議下的路線調整，目的是鞏固深藍選票，力求民調回升至基本盤水準，同時穩定國民黨軍心。
但從國民黨內近日動態來看，「換侯」行動正在成勢，且似乎已非朱立倫等人可以控制。
「換侯」勢力如何成形
早在5月下旬、侯友宜民調初次被柯文哲超越時，泛藍陣營便有了「換侯」討論，例如孫文學校總校長張亞中就呼籲，若侯友宜民調持續落後柯文哲，直到6月下旬都未有起色，為求重返執政、保全立委席次，國民黨須「因應危局調整作為」，採取一切必要的緊急應變措施。如此說法雖未直言換侯，卻已所差無幾，張亞中因此被稱作是泛藍的「換侯第一槍」。
不幸的是，此後侯友宜民調確實持續低迷，不僅被賴清德一路領先，也未能再超越柯文哲，向來以「不團結」著稱的國民黨由此狼煙四起，除了泛藍陣營持續討論「換侯」外，國民黨地方派系與立委也開始醞釀相關方案。而儘管黨主席朱立倫多次強調「不會換侯」，甚至直斥「不團結者為罪人」，卻依舊難杜悠悠眾口。截至今日，「換侯」勢力已形成三組方案。
第一組，是以立委羅智強為代表的「聯柯派」，其聚攏部分擔憂選情的立委候選人、泛藍媒體人，主張組成「政黨輪替大聯盟」。據羅智強表述，「政黨輪替大聯盟的意義，就是給有意角逐總統的人，不管是侯友宜還是柯文哲，給他們一點時間，用最大的努力去證明自己是最有能力帶領台灣實現第三次政黨輪替的人。」如此倡議，被普遍解讀是「棄侯保柯」的委婉說法，意即只要侯友宜民調持續落後柯文哲，國民黨就應考慮「藍白合」，也就是撤除對侯友宜的提名，禮讓柯文哲參選總統，最後雙方共組聯合政府。
平心而論，即便羅智強真是出於政黨輪替的「大局考量」，這一主張也過於激進，等於是要國民黨一見民調落後，便主動放棄提名、禮讓才剛崛起的柯文哲，並為極可能在幾年後就泡沫化的民眾黨續命。故國民黨中央最終以「黨紀處分」的威嚇，迫使羅智強打退堂鼓，後者遂在6月16日發表道歉聲明，宣布不再倡議「政黨輪替大聯盟」，同時暫停所有政論節目、暫時不接受媒體訪問，「聯柯派」至此宣告敗退，未能再有聲量。
第二組，是以立委鄭麗文為代表的「換韓派」，其背景是6月底金溥聰已進場操盤、7月上旬侯友宜民調仍持續墊底下，以鄭麗文為代表的勢力公開發難，要求改派前高雄市長、2020年國民黨總統參選人韓國瑜上場，「侯友宜是無辜的，不忍心看到侯友宜繼續下去！逼他走下去，會兩頭落空，要保護侯友宜，不要讓他成為炮灰！幫藍營找到最強的人，還來得及！」對此，國民黨中央同樣威脅要祭出黨紀處分，但鄭麗文態度也相當強硬，「我是豁出去了，隨便黨如何處理」，並再次強調「現在還來得及，還有半年。」
當然，據筆者了解，韓國瑜本人或與侯友宜有些心結，卻對參選2024毫無意願。而鄭麗文之所以如此發難，除因韓國瑜支持者（又稱「韓粉」）數量顯著、又相當厭惡侯友宜外，其本人與金溥聰長期不睦也是原因。
第三組，是由國民黨中南部地方派系組成的「挺郭派」。此派早在5月17日侯友宜被徵召前就已成形，組成人物大多是對朱立倫、侯友宜不滿的地方要人，並主張徵召郭台銘代表國民黨參選。但其之所以支持郭台銘，也並非全為選情考慮，而是更多要鬥爭朱侯兩人，因為前者代表的黨中央未能與其結成利益共同體，後者則鮮少與中南部地方要人互動，被認為就算選上也「不會重視各地」，故未能獲取支持。
而由地方派系構成的「挺郭派」至今仍相當活躍，也是三派之中唯一有能力在會議上對峙黨中央者。據筆者掌握消息，由於郭台銘始終不放棄參選，「挺郭派」眼見侯友宜民調低迷，已準備在7月23日的國民黨全代會上發難，要動員旗下代表連署「若在某一期限前，侯友宜民調未過20%，需考慮與其餘可能人選再次民調」，即便23日當天未能成功提案並表決，也至少要迫使朱立倫做出「提名侯友宜一事尚未定論」的表態，為之後更換人選取得正當性。
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