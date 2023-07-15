中國越來越多年輕人抗拒婚姻，就像是一場無聲的革命
我們想讓你知道的是
儘管有政府的激勵措施，但居高不下的青年失業率和經濟壓力使年輕人不願選擇結婚和組建家庭。
文：李宥臻
對於中國北方山西省的一位29歲的教師侯靜宜來說，婚姻並非首要選擇。
儘管過去年裡她的父母堅持為她安排了約20次相親，但靜宜目前仍然單身，也不覺得迫切需要找一個結婚對象。
她告訴《德國之聲》：「婚姻關乎自由。並非每個人都需要盡快結婚。」
不是靜宜一個人有這種想法。根據中國民政部6月發布的一份報告，全國婚姻登記數在連續8年下降後，降至37年來的最低水準。去（2022）年僅有683萬對新人登記結婚。
據最新的中國人口普查年鑑，2020年中國的初婚平均年齡為28.6歲，比2010年提高了將近四歲。
婚姻去制度化
在中國，越來越多的年輕人，特別是90後和00後女性，對於早婚這個社會期望變得越來越無動於衷。她們接受過更多的教育，也更有可能在經濟上獨立。因而不太可能將婚姻看作一種規範或一種安全模式。
另一方面，中國推行的二胎、三胎政策對女性並不友好，中國的勞動立法也不夠健全以保護女性生育權力以及勞動力市場的平等競爭權力。由此生育對於女性而言是一個巨大的機會成本。
此外，當前的經濟大環境下，90後和00後面臨著「學位通膨」，有時必須要接受一些大材小用的工作機會，造成沒有足夠的收入去支撐房產購置。
種種因素加在一起無怪乎年輕人抗拒婚姻。這也可能是中國第一次有機會，將婚姻去制度化。婚姻已經變得有些有點制度化——「每個人都接受婚姻」一直以來都作為一種常態存在。但現在確實是一個讓婚姻去制度化的分水嶺。
為什麼中國女性尤其抗拒結婚？
一位化名為克麗絲塔（Christa）的女性在接受《德國之聲》採訪時表示，「結婚並不是必需的。」
克麗絲塔今年25歲，在中國一家製造公司擔任項目經理。她補充說：「我相信結婚會影響我的個人成就，尤其是我的事業。」
倫敦國王學院劉氏中國研究院高級講師劉葉（音Liu Ye）告訴《德國之聲》，性別不平等在中國職場中仍然根深蒂固，包括歧視性的性別配額以及根據懷孕和對產假需求的可能性，來對女性候選人進行篩選評估。
這使許多年輕女性被迫在事業和組建家庭之間做出選擇。
葉說：「女性接受教育的時間越長，她們結婚和生育的年齡自然就會推遲。」
抵制婚姻是無聲的革命
對於抗拒婚姻是否會對北京的統治產生影響的問題，葉表示隨著時間的推移，這完全有可能。鼓勵人們結婚實際上已超越社會議題本身，而成為一項政治工程，目的在於維持、延續男性佔主導地位的父權社會。
一個父權社會不僅控制其公民，也控制其生活的選擇權和機會。因而抵制婚姻幾乎就像是一場無聲的革命。
中國年輕人面臨經濟壓力
中國最近的經濟下滑也導致年輕人對婚姻缺乏興趣。
2023年，中國的青年失業率（年齡在16歲至24歲之間）達到創紀錄的20.8％。
化名為珊珊（Shan Shan）的一位中國女性告訴《德國之聲》，在當前的就業市場很難謀生。找工作的壓力讓她沒有精力考慮婚姻的事情。
同樣，化名為小剛（Xiao Gang）的軟體工程師也告訴《德國之聲》說，科技行業的大規模裁員迫使他經常加班，因為擔心被解僱。「當朋友邀請我和女孩一起出去玩時，我根本沒有精力去。」他說。
迫在眉睫的人口問題
隨著越來越多的年輕人不願結婚，中國的出生率持續下降。
據人權觀察組織數據，中國的總生育率從上世紀80年代末的每位女性生育2.6個孩子下降到2021年的1.15個。
此外，去年是中國近60年來首次出現人口下降。
德州農工大學（ Texas A&M University）社會學名譽教授達德利‧波斯頓（Dudley Poston）表示：「中國正在陷入嚴重的人口危機...越來越成為一個人口老齡化的國家。」
他補充道，目前中國人口的年齡中位數是38歲。今年早些時候，聯合國預測印度將超過中國，成為世界上人口最多的國家，印度人口平均年齡為28歲。
今年5月，中國計劃生育協會在20多個城市啟動了試點項目，為有兩個或兩個以上孩子的家庭提供住房、稅收和教育方面的補貼。
但政府的努力在社群網站上遭到了普遍的冷嘲熱諷，幾乎沒有年輕人認為這些項目能對他們有所幫助。
克麗絲塔說：「我覺得這很荒謬。很多像我這樣的年輕人都面臨著找工作上的困難。當一個人在經濟上都無法照顧好自己，拿什麼來組建家庭呢？」
出路在哪？
波斯頓認為實行三孩政策並不是解決問題的辦法，而是必須經由國際移民來解決這個問題。幾十年來，美國和許多歐洲國家一直依靠國際移民來增加其勞動年齡人口。中國現在很少有出生在外國的居民。中國只有大約100萬外國出生的居民，僅佔中國人口的0.1％左右。
相比之下，美國為15％，德國為19％。甚至日本和韓國的外國出生人口比例都更高，日本為2％，韓國為3％。中國在吸引外國移民方面做得很少，中國必須改變其移民政策。
為此，一種「信仰種族純潔性」的心態需要改變。中國的許多領導人、韓國、日本以及一些歐洲（例如匈牙利）人都嚮往種族純潔性。他們不想讓外國人的血統和當地人的血統混在一起。保持這種種族純潔性的最好辦法是限制或禁止國際移民。《經濟學人》最近發表的一篇報導中（2023年5月6日）寫道，中國「官員們吹噓自己擁有幾千年的單一中國血統。稱自己為龍的傳人。」
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc