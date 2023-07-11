葉倫見何立峰三鞠躬挨批「像被召喚」，學者：美中不斷對話為APEC「拜習會」鋪路
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紐約大學退休教授孔傑榮（Jerome Cohen）對此表示，「鞠躬並非被普遍接受的禮節之一」；布希政府白宮高階官員布雷克曼（Bradley Blakeman）則直言，美國官員「永遠、永遠、永遠」不會鞠躬，這種表現如同葉倫「被召喚」到何立峰的辦公室，「中國人最喜歡搞這一套」；一名前國務院官員則認為，「這不可能是標準流程」。
中媒：何立峰取代劉鶴成中美經貿中方牽頭人
（中央社）美國財政部長葉倫訪問中國期間，接見她的中國領導層也成為焦點。有中國官方背景的「政知見」指出，與葉倫會面的中國國務院副總理何立峰，已取代劉鶴成為「中美經貿中方牽頭人」。
葉倫（Janet Yellen）於6日至9日訪問中國，這是她擔任美財長後首次訪問中國，也是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，在不到3週內第二位訪中的美國內閣高官。
北京青年報微信公眾號「政知見」9日指出，何立峰8日會見訪問中國的葉倫，是何立峰就任國務院副總理後，首次以「中美經貿中方牽頭人」的身份亮相。
參加此次會面的，還有中國財政部部長劉昆、中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝等。
「政知見」指出，何立峰與葉倫會面時，表達了對美方對中國實施制裁限制措施的關切，並表示中方認為泛化國家安全不利於正常經貿往來。
葉倫則明確表示，美方不尋求「脫鉤斷鏈」，無意阻礙中國現代化進程。
「政知見」指出，今年1月，時任國務院副總理劉鶴以「中美全面經濟對話中方牽頭人」的身份，在瑞士蘇黎世與葉倫舉行了會談。
這顯示何立峰已取代劉鶴成為「中美經貿中方牽頭人」。
劉鶴有中國「經濟沙皇」之稱，自2018年以來一直擔任中國國務院副總理，直至今年3月何立峰接替後才卸任。
劉鶴被視為早期中國經濟改革背後的「大腦」，制定多項經濟政策、處理工廠產能過剩、金融風險改革等問題。
《路透社》的報導曾形容，「這位畢業於哈佛的經濟學家也是習近平與華盛頓之間，貿易談判的關鍵人物，主要是借重他的國際經驗和流利的英語。」
今年6月香港《南華早報》導，雖然劉鶴已經卸任，但仍然參加涉及經濟範疇的內部會議，而且很有影響力。北京中央領導層希望聽取劉鶴對中國國內經濟政策的看法，以及如何處理與美國的經貿事宜。
今次葉倫訪問中國，也有與劉鶴會面，就全球、美國和中國經濟議題進行非正式會談。
何立峰畢業於廈門大學經濟系，長期在福建工作，剛好也是習近平在福建時，兩人關係拉近。
2014年何立峰進到北京任職於有「小國務院」之稱的國家發改委，2017年升任發改委主任，並當選全國政協副主席，晉升副國級。
葉倫見何立峰三鞠躬挨批「像被召喚」，部分言談遭指落入中方話術
（中央社）美國財長葉倫訪問中國，被認為是美中關係趨向緩和的象徵之一，但葉倫訪中期間說出的「世界夠大足以讓美中繁榮發展」，被認為落入中方的話術；而她在會見中國國務院副總理何立峰時突兀地三鞠躬，也引起爭議。
此外，葉倫訪中期間還私下宴請了數名中國女性經濟界人士，讓一些持愛國立場的中國民眾，對這些出席宴會的學者出言辱罵。
葉倫於6至9日訪問中國，共在北京停留達3晚。據駐北京外媒觀察，與以往美國部長級官員的訪中行程相較，葉倫這次訪問，屬於近年來少見的較長行程。
根據媒體報導，她先後出席了4場公開會見，分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆及中國人民銀行黨委書記兼副行長潘功勝等4名中方要員會晤或會談。與其他訪中的美國官員相較，行程安排相對寬裕。
由於以往對中言論相對溫和，葉倫被視為目前美國政府閣員中，居於少數的對中「鴿派」。而在訪中期間，不論會談還是記者會，葉倫的談話也大致符合這一預期。
不過，葉倫8日晚間在美國駐中大使館為她舉行的記者會上，說出的「我們相信，世界足夠大，足以讓我們兩國（美中）繁榮發展」一語，被認為落入了中方對美中關係定義的話術，也因此被中國媒體廣為報導。
中國國家主席習近平2012年2月擔任國家副主席訪美前，率先提出「寬廣的太平洋兩岸，有足夠空間容納中美兩個大國」一說；在他掌權後，此語即成為他向歷任美國總統表達的中美關係標準話語，並被中國外交系統廣為採用，成為標準調門。
此外，葉倫會見何立峰時，出人意料地向何立峰三鞠躬，則是她此行最引起爭議之處。從畫面中，葉倫此舉不但讓何立峰後退讓她鞠躬，她的助理還連忙上前攙扶，事後並受到部分美國輿論質疑及議論。
據《路透社》等美媒報導，紐約大學退休教授孔傑榮（Jerome Cohen）對此表示，「鞠躬並非被普遍接受的禮節之一」；布希政府白宮高階官員布雷克曼（Bradley Blakeman）則直言，美國官員「永遠、永遠、永遠」不會鞠躬，這種表現如同葉倫「被召喚」到何立峰的辦公室，「中國人最喜歡搞這一套」；一名前國務院官員則認為，「這不可能是標準流程」。
除了上述4場公開會見，葉倫8日還在北京私下宴請數名中國年輕女性經濟界人士，包括經濟學人集團中國區總裁劉倩，科幻小說《北京折疊》作者、擁有北京清華大學經濟學博士學位的郝景芳等人，同桌者含葉倫在內共有10人。
然而，一些中國民眾卻對葉倫這場宴會大肆批評，其中包括「但凡去的，肯定默認是親美派」、「美國官方認證的反賊」、「現形了吧？潛伏得可深著呢」、「帶路黨不分男女呀」等具侮辱性的字眼。
《華爾街日報》：葉倫訪中穩定關係，仍難擋局部脫鉤
（中央社）美國財政部長葉倫過去4天訪問中國，傳達華府無意推動全面經濟脫鉤。但《華爾街日報》分析，兩國經濟局部脫鉤勢不可擋，中國經濟意外疲弱可能使華府鷹派人士氣燄高張。
這篇專欄文章以國際關係理論中的「安全困境」描述美中面臨的風險：一國以增加軍費等作為強化自身安全，有時反而損害長期安全，因為競爭對手認定這個國家正在備戰，因而採取反制措施。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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