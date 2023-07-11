研究：極端高溫加劇南亞女性受暴力威脅，印度成為家暴重災區
我們想讓你知道的是
最新的研究發現，氣候變化引發的危機已經加劇了家庭暴力問題。南亞國家針對女性的家庭暴力案件增加與該地區出現越來越多的高溫天之間存在關聯性。而這一問題在印度尤為嚴重。
文：德國之聲中文網
上週《美國醫學會精神病學》（JAMA Psychiatry）雜誌上發表的一項研究表明，針對女性的家庭暴力案件增加與南亞地區氣溫升高有關，而印度或將面臨最大的家暴增幅。
這項研究調查了印度、尼泊爾和巴基斯坦等國「環境溫度」與「親密伴侶暴力發生率」的關聯性。
研究人員追蹤了超過19萬4800名年齡在15至49歲之間的女性，以研究親密伴侶暴力的發生率，其中包括身體虐待、性虐待和情感虐待。
總體而言，該研究發現，年平均氣溫每升高1攝氏度，親密伴侶暴力行為就會增加4.5％。
儘管研究顯示，高溫與暴力事件增加呈正相關在所有收入群體中均有體現，但增幅最大的是低收入家庭和農村家庭。
印度是家庭暴力高發地區
在所調查的三個國家中，印度顯示出與溫度上升相關的虐待事件的增幅最大。研究發現，在印度，氣溫每上升1攝氏度，針對女性的身體暴力就會增加8％，性暴力也會增加7.3％。
該研究指出：「在碳排放不受限制的情況下，預計到2090年，印度親密伴侶暴力發生率增幅最高，達到23.5％，尼泊爾增長14.8％，巴基斯坦為5.9％。」
在印度，前所未有的高溫熱浪正在成為每年的常態。今（2023）年5月，酷熱天氣席捲了該國大部分地區，氣溫高達45攝氏度。
國際發展組織IPE-Global氣候變化和可持續發展部門負責人阿比納什・莫漢蒂（Abinash Mohanty）告訴《德國之聲》：「極端氣候正變得越來越嚴峻，破壞人們的生活和生計，對最貧困、最脆弱的社區產生了極大的影響，助長了針對女童和婦女的性別暴力。
氣候科學家認為南亞是世界上最容易受到氣候變化影響的地區之一。
研究極端高溫天氣來源的學術團體「世界天氣歸因」（World Weather Attribution）最近發表的一項研究發現，氣候變化使南亞出現熱浪天氣的可能性增加了30倍。
莫漢蒂表示，該地區為應對氣候變化而制定的社會福利計劃應將極端高溫與性別暴力之間的關聯性考慮進去。
「儘管經驗證據和數據限制在量化氣候變化與性別暴力的影響方面仍然存在盲點，但對印度這樣脆弱的國家來說，確保氣候行動計劃能夠相互融合、整合一致，以應對這些挑戰至關重要。」莫漢蒂表示。
將極端高溫與家庭暴力聯繫起來
社會組織也認識到，氣候變化引發的危機已經加劇了家庭暴力問題。
「從我們與印度北部移民社區的婦女和女孩合作的經驗來看，氣候變化導致的移民遷徙只會加劇性別暴力，」致力於終結性別暴力的印度基金會Protsahan的創始人索納爾・卡普爾（ Sonal Kapoor）告訴《德國之聲》。
「氣候引發的脆弱性不僅僅是城市居民需要更多空調的問題。它還意味著整個社區因過度受到自然災害的嚴重影響而不復存在，甚至無法獲得最基本資源來應對災害。」卡普爾說道。
研究發現，極端高溫還會減少日薪工人的工作時間，從而減少收入，並迫使家庭成員花更多時間待在家中。這一方面增加了女性的家務負擔，也令那些感到自己無法養家餬口的男性產生緊張和憤怒的情緒。
「低收入家庭和社區的女性承擔了照顧家庭的重擔。在經濟衰退和就業機會減少時，她們更加脆弱，因為還要承受來自其男性伴侶的暴力。」性別包容城市化研究員卡爾帕娜・維斯瓦納特（Kalpana Viswanath）告訴《德國之聲》。
美國醫學會的研究還發現，農業生產和勞動效率下降帶來的經濟壓力，以及極端天氣造成的破壞所導致的生活環境惡化，也可能加劇家庭暴力。
「任何形式的壓力都會引發家庭暴力。由於南亞的空調普及率最低，高溫帶來的壓力會導致更多的家庭暴力。我相信氣候危機將導致更多家庭不和和社會紛爭。」國際環境、可持續發展和技術論壇首席執行官錢德拉・布山（Chandra Bhushan）告訴《德國之聲》。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：極端高溫加劇印度家庭暴力現象
延伸閱讀
- 研究：「夏季抑鬱」比冬季抑鬱更可怕，高溫、潮濕、花粉過敏讓自殺人數提高
- 氣候變遷加聖嬰現象，全球創最熱6月紀錄，7/4全球均溫17.18度史上最熱
- 《刺胳針倒數》發布氣候變遷報告：過去20多年，全球與高溫有關的死亡增加了三分之二
- 別以為冬天才會鬱鬱寡歡，夏季也會情緒失調
- 容易出現「季節性憂鬱」，是否與體內特定蛋白質含量有關？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc