研究：極端高溫加劇南亞女性受暴力威脅，印度成為家暴重災區

文：德國之聲中文網

上週《美國醫學會精神病學》（JAMA Psychiatry）雜誌上發表的一項研究表明，針對女性的家庭暴力案件增加與南亞地區氣溫升高有關，而印度或將面臨最大的家暴增幅。

這項研究調查了印度、尼泊爾和巴基斯坦等國「環境溫度」與「親密伴侶暴力發生率」的關聯性。

研究人員追蹤了超過19萬4800名年齡在15至49歲之間的女性，以研究親密伴侶暴力的發生率，其中包括身體虐待、性虐待和情感虐待。

總體而言，該研究發現，年平均氣溫每升高1攝氏度，親密伴侶暴力行為就會增加4.5％。

儘管研究顯示，高溫與暴力事件增加呈正相關在所有收入群體中均有體現，但增幅最大的是低收入家庭和農村家庭。

印度是家庭暴力高發地區

在所調查的三個國家中，印度顯示出與溫度上升相關的虐待事件的增幅最大。研究發現，在印度，氣溫每上升1攝氏度，針對女性的身體暴力就會增加8％，性暴力也會增加7.3％。

該研究指出：「在碳排放不受限制的情況下，預計到2090年，印度親密伴侶暴力發生率增幅最高，達到23.5％，尼泊爾增長14.8％，巴基斯坦為5.9％。」

在印度，前所未有的高溫熱浪正在成為每年的常態。今（2023）年5月，酷熱天氣席捲了該國大部分地區，氣溫高達45攝氏度。

國際發展組織IPE-Global氣候變化和可持續發展部門負責人阿比納什・莫漢蒂（Abinash Mohanty）告訴《德國之聲》：「極端氣候正變得越來越嚴峻，破壞人們的生活和生計，對最貧困、最脆弱的社區產生了極大的影響，助長了針對女童和婦女的性別暴力。

氣候科學家認為南亞是世界上最容易受到氣候變化影響的地區之一。

研究極端高溫天氣來源的學術團體「世界天氣歸因」（World Weather Attribution）最近發表的一項研究發現，氣候變化使南亞出現熱浪天氣的可能性增加了30倍。

莫漢蒂表示，該地區為應對氣候變化而制定的社會福利計劃應將極端高溫與性別暴力之間的關聯性考慮進去。

「儘管經驗證據和數據限制在量化氣候變化與性別暴力的影響方面仍然存在盲點，但對印度這樣脆弱的國家來說，確保氣候行動計劃能夠相互融合、整合一致，以應對這些挑戰至關重要。」莫漢蒂表示。

將極端高溫與家庭暴力聯繫起來

社會組織也認識到，氣候變化引發的危機已經加劇了家庭暴力問題。

「從我們與印度北部移民社區的婦女和女孩合作的經驗來看，氣候變化導致的移民遷徙只會加劇性別暴力，」致力於終結性別暴力的印度基金會Protsahan的創始人索納爾・卡普爾（ Sonal Kapoor）告訴《德國之聲》。

「氣候引發的脆弱性不僅僅是城市居民需要更多空調的問題。它還意味著整個社區因過度受到自然災害的嚴重影響而不復存在，甚至無法獲得最基本資源來應對災害。」卡普爾說道。

研究發現，極端高溫還會減少日薪工人的工作時間，從而減少收入，並迫使家庭成員花更多時間待在家中。這一方面增加了女性的家務負擔，也令那些感到自己無法養家餬口的男性產生緊張和憤怒的情緒。

「低收入家庭和社區的女性承擔了照顧家庭的重擔。在經濟衰退和就業機會減少時，她們更加脆弱，因為還要承受來自其男性伴侶的暴力。」性別包容城市化研究員卡爾帕娜・維斯瓦納特（Kalpana Viswanath）告訴《德國之聲》。

美國醫學會的研究還發現，農業生產和勞動效率下降帶來的經濟壓力，以及極端天氣造成的破壞所導致的生活環境惡化，也可能加劇家庭暴力。

「任何形式的壓力都會引發家庭暴力。由於南亞的空調普及率最低，高溫帶來的壓力會導致更多的家庭暴力。我相信氣候危機將導致更多家庭不和和社會紛爭。」國際環境、可持續發展和技術論壇首席執行官錢德拉・布山（Chandra Bhushan）告訴《德國之聲》。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：極端高溫加劇印度家庭暴力現象

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航