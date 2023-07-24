2023/07/24,
醫療

健保部分負擔新制霧煞煞？一篇看懂門診藥品、急診收費調整這樣算！

健保部分負擔新制霧煞煞？一篇看懂門診藥品、急診收費調整這樣算！
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

7月新制上路後，健保門診藥費、急診部分負擔調漲，推估約845萬人會受影響。讓我們一起看看健保部分負擔新制有哪些改變？你會不會受到影響呢？

7月1日多項新制上路，其中包含健保門診藥費、急診部分負擔調漲，推估約845萬人會受影響。究竟健保部分負擔新制有什麼改變、哪些人不受影響？《健康醫療網》為您整理如下。

台灣民眾每年平均看病15次，遠高於其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家2至3倍。為了避免醫療資源浪費，衛生福利部中央健康保險署落實分級醫療，鼓勵民眾正確就醫，調整健保門診藥品與急診部分負擔調整方案，也持續保障弱勢族群。原免除部分負擔對象不受影響，亦鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，也讓大型醫院回歸照顧急重難罕的角色。

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Photo Credit：衛福部

一般藥品處方箋

  • 醫學中心、區域醫院：原本藥費100元以下免收，調整為收10元；原本101元以上收取20％費用、最高收200元，調整至最高收300元。
  • 地區醫院、基層診所、中醫：維持藥費100元以下免收取費用，101元以上收取20％費用、最高收取200元。
  • 低收入戶、中低收入者、身心障礙者：不論就醫醫院層級別，均維持藥費100元以下免收取費用，101元以上收取20％費用、最高收取200元。

慢性病連續處方箋（指開藥28天以上）

  • 醫學中心、區域醫院、地區醫院：原本第一次調劑免收，調整為比照一般藥品收取部分負擔；第二次以後調劑則維持免收。
  • 基層診所、中醫：維持免收。
  • 低收入戶、中低收入者、身心障礙者：維持免收。

需特別注意的是，慢性病連續處方箋的調劑費用，會以開立藥品處方院所層級而定；也就是說，如果民眾到醫學中心開立藥單、至特約藥局領藥，就會按照醫學中心部分負擔收費。另外，若持慢性病連續處方箋調劑（開藥27天以下）者，每次調劑仍須按規定繳交門診藥品部分負擔。

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急診部分負擔

原本依檢傷分類收取不同費用，調整為「按就醫醫院層級別定額收取」。

  • 醫學中心：原本檢傷1-2級收費450元、3-5級收費550元，統一調整為收750元。
  • 區域醫院：原本收費300元，調整為收400元。
  • 基層診所、地區醫院：維持原本收費150元。
  • 低收入戶、中低收入者、身心障礙者：基層診所、地區醫院維持原本收費150元，區域醫院維持原本收費300元；醫學中心則統一調整為收550元。
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此外，為持續保障弱勢族群，對於現行法定免部分負擔的民眾，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、3歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響。

民眾想知道更多部分負擔相關資訊，可瀏覽健保署全球資訊網的「部分負擔」專區，或撥打健保署諮詢專線︰0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：【有圖一次看】門診藥品、急診收費調整　健保部分負擔新制7/1上路

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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