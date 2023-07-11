ChatGPT最新應用：不懂Python也沒關係，Code Interpreter幫你畫動畫圖、製作QR Code
我們想讓你知道的是
在我們忙碌的工作中，檔案數據的處理與分析時常要花費掉我們許多時間，而有些自動化處理文件資料的動作，又要透過程式語言才能達成，對一般人來說還是隔了一層山。而現在我們只要用自然語言的想法下指令，ChatGPT的新功能「Code Interpreter」可以自動撰寫Python程式，透過程式自動處理將需要的文件與資料結果，一次整理完成。
ChatGPT這幾天又開放了一個強大的應用：Code Interpreter，即日起所有ChatGPT Plus用戶都可以開啟Code Interpreter功能，不再只是有限度地開放。
那麼這個功能可以做什麼呢？簡單的說，這個功能可以讓我們上傳Excel試算表、程式碼檔案給ChatGPT分析，進而產生需要的圖表，或是提供需要的修改建議。而且，還有很多其他不同的文件處理應用方式
在我們忙碌的工作中，檔案數據的處理與分析時常要花費掉我們許多時間，而有些自動化處理文件資料的動作，又要透過程式語言才能達成，對一般人來說還是隔了一層山。
而現在，ChatGPT的Code Interpreter可以一定程度幫我們解決這個問題了。我們只要用自然語言的想法下指令，這款強大的工具可以自動撰寫Python程式，透過程式自動處理將需要的文件與資料結果一次整理完成。
就算你不懂Python也沒關係，因為我們不需要自己動手寫出任何程式碼。
無論是你需要：
- 製作QR Code
- 製作動畫圖
- 轉換檔案
- 還是分析試算表，製作圖表
- 甚至處理繁瑣的Excel試算表
- 或是修改有問題的程式碼檔案
現在ChatGPT的Code Interpreter都能夠自動幫我們處理完成。
這不僅可以幫助我們省下大把的時間，而且不會程式碼的朋友也能進行繁瑣工作的自動化處理，我們可以把更多的時間與精力投入在真正需要的地方。
今天這篇文章，我會分享自己實測，目前ChatGPT的Code Interpreter可以做到的8種應用案例，提供大家參考。
如何開啟ChatGPT的Code Interpreter
如果你是ChatGPT Plus用戶，現在可以到左下方的「Settings」中，開啟「Beta features」裡面的「Code Interpreter」。
接著開一個新的GPT-4頻道，選擇啟用Code Interpreter即可。
案例一：製作QR Code
讓我們先從簡單的案例開始，我可以在這個頻道中這樣詢問：「 幫我製作一張 QrCode ，內容指向網址：https://www.playpcesor.com/ 」。
這時候，Code Interpreter就會開始撰寫一段Python程式，然後幫我們直接產出一張QR Code圖檔。
案例二：製作動畫圖
我甚至可以用自然的語言直接下這樣的提示語：「幫我製作一張Gif動畫圖，動畫內容是倒數計時5、4、3、2、1，每一秒鐘倒數一個數字，數字大小要填滿整個畫面中央。」
同樣的，GPT-4的Code Interpreter就會開始運作，撰寫一段Python程式，產出一張符合上述條件的動畫圖！
案例三：轉換檔案，把GIF轉換成MP4
我們還可以利用ChatGPT的Code Interpreter來自動撰寫檔案轉換程式。
例如我可以先上傳前面製作好的動畫圖檔，然後這樣提示：「幫我把這張GIF動畫圖轉成MP4影片。」就可以獲得影片檔案的下載連結。
案例四：分析Excel試算表文件後製作圖表
接著，ChatGPT的Code Interpreter也很適合分析處理Excel試算表，我先上傳要分析的試算表檔案，然後可以這樣提示：「根據試算表資料，建議適合分析統整的圖表。」
這時候ChatGPT會分析我上傳的試算表內容，並建議可以用什麼圖表繪製。
我根據建議選擇：「用熱力圖」，於是Code Interpreter就會開始撰寫自動化程式，完成資料分析與圖表繪製。
不過，目前繪製的圖表如果有中文內容時，可能會呈現空格狀態。
而且，有時候分析有問題時，Code Interpreter會「自動進行修正」，自己找出錯誤，重新撰寫程式碼。
直到最後畫出我需要的圖表為止。
案例五：分析並自動化處理Excel試算表文件
我也能直接針對上傳後的Excel檔案內容，詢問ChatGPT裡面的數據問題。例如我上傳一份記帳試算表，然後問：「分析這份試算表後，告訴我異常的花費有哪些？」可以獲得準確的回答。
我同樣可以請他建議我這份試算表可以用哪些方式做出更有效的統計、分析或整理？這時候可以看到他會自己寫程式，跑樞紐分析，計算出最後的統整結果。
案例六：簡單圖片處理
ChatGPT的Code Interpreter還能上傳圖片進行簡單處理，例如我請他幫我把彩色圖片改成灰階，跑完程式後，就會得到可下載的單色圖片連結。
案例七：自動寫出HTML檔案
我們還可以請Code Interpreter用程式自動寫出一些文件，例如我問：「幫我繪製一個一週行事曆的表格。」就獲得了一個一週行事曆的HTML檔案。
案例八：檢查程式碼檔案錯誤與修正
如果我們有程式碼檔案需要檢查錯誤與修正，可以直接上傳程式碼檔案，請 Code Interpreter 分析，直接提供修正建議。（延伸閱讀：ChatGPT 幫我不懂程式碼也能寫出番茄鐘待辦清單工具，實測心得）
繼之前的ChatGPT外掛利用後（教學：解放上網能力！5款 ChatGPT 外掛搜尋網頁、摘要影片、解析PDF），ChatGPT的Code Interpreter也值得大家好好研究，有ChatGPT Plus的朋友，可以試試看有哪些更好的利用方式喔！
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。