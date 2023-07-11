ChatGPT最新應用：不懂Python也沒關係，Code Interpreter幫你畫動畫圖、製作QR Code

ChatGPT這幾天又開放了一個強大的應用：Code Interpreter，即日起所有ChatGPT Plus用戶都可以開啟Code Interpreter功能，不再只是有限度地開放。

那麼這個功能可以做什麼呢？簡單的說，這個功能可以讓我們上傳Excel試算表、程式碼檔案給ChatGPT分析，進而產生需要的圖表，或是提供需要的修改建議。而且，還有很多其他不同的文件處理應用方式

在我們忙碌的工作中，檔案數據的處理與分析時常要花費掉我們許多時間，而有些自動化處理文件資料的動作，又要透過程式語言才能達成，對一般人來說還是隔了一層山。

而現在，ChatGPT的Code Interpreter可以一定程度幫我們解決這個問題了。我們只要用自然語言的想法下指令，這款強大的工具可以自動撰寫Python程式，透過程式自動處理將需要的文件與資料結果一次整理完成。

就算你不懂Python也沒關係，因為我們不需要自己動手寫出任何程式碼。

無論是你需要：

製作QR Code

製作動畫圖

轉換檔案

還是分析試算表，製作圖表

甚至處理繁瑣的Excel試算表

或是修改有問題的程式碼檔案

現在ChatGPT的Code Interpreter都能夠自動幫我們處理完成。

這不僅可以幫助我們省下大把的時間，而且不會程式碼的朋友也能進行繁瑣工作的自動化處理，我們可以把更多的時間與精力投入在真正需要的地方。

今天這篇文章，我會分享自己實測，目前ChatGPT的Code Interpreter可以做到的8種應用案例，提供大家參考。

Photo Credit: 電腦玩物

如何開啟ChatGPT的Code Interpreter

如果你是ChatGPT Plus用戶，現在可以到左下方的「Settings」中，開啟「Beta features」裡面的「Code Interpreter」。

接著開一個新的GPT-4頻道，選擇啟用Code Interpreter即可。

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案例一：製作QR Code

讓我們先從簡單的案例開始，我可以在這個頻道中這樣詢問：「 幫我製作一張 QrCode ，內容指向網址：https://www.playpcesor.com/ 」。

這時候，Code Interpreter就會開始撰寫一段Python程式，然後幫我們直接產出一張QR Code圖檔。

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案例二：製作動畫圖

我甚至可以用自然的語言直接下這樣的提示語：「幫我製作一張Gif動畫圖，動畫內容是倒數計時5、4、3、2、1，每一秒鐘倒數一個數字，數字大小要填滿整個畫面中央。」

同樣的，GPT-4的Code Interpreter就會開始運作，撰寫一段Python程式，產出一張符合上述條件的動畫圖！

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案例三：轉換檔案，把GIF轉換成MP4

我們還可以利用ChatGPT的Code Interpreter來自動撰寫檔案轉換程式。

例如我可以先上傳前面製作好的動畫圖檔，然後這樣提示：「幫我把這張GIF動畫圖轉成MP4影片。」就可以獲得影片檔案的下載連結。

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案例四：分析Excel試算表文件後製作圖表

接著，ChatGPT的Code Interpreter也很適合分析處理Excel試算表，我先上傳要分析的試算表檔案，然後可以這樣提示：「根據試算表資料，建議適合分析統整的圖表。」

這時候ChatGPT會分析我上傳的試算表內容，並建議可以用什麼圖表繪製。

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我根據建議選擇：「用熱力圖」，於是Code Interpreter就會開始撰寫自動化程式，完成資料分析與圖表繪製。

不過，目前繪製的圖表如果有中文內容時，可能會呈現空格狀態。

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而且，有時候分析有問題時，Code Interpreter會「自動進行修正」，自己找出錯誤，重新撰寫程式碼。

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直到最後畫出我需要的圖表為止。

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案例五：分析並自動化處理Excel試算表文件

我也能直接針對上傳後的Excel檔案內容，詢問ChatGPT裡面的數據問題。例如我上傳一份記帳試算表，然後問：「分析這份試算表後，告訴我異常的花費有哪些？」可以獲得準確的回答。

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我同樣可以請他建議我這份試算表可以用哪些方式做出更有效的統計、分析或整理？這時候可以看到他會自己寫程式，跑樞紐分析，計算出最後的統整結果。

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案例六：簡單圖片處理

ChatGPT的Code Interpreter還能上傳圖片進行簡單處理，例如我請他幫我把彩色圖片改成灰階，跑完程式後，就會得到可下載的單色圖片連結。

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案例七：自動寫出HTML檔案

我們還可以請Code Interpreter用程式自動寫出一些文件，例如我問：「幫我繪製一個一週行事曆的表格。」就獲得了一個一週行事曆的HTML檔案。

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案例八：檢查程式碼檔案錯誤與修正

如果我們有程式碼檔案需要檢查錯誤與修正，可以直接上傳程式碼檔案，請 Code Interpreter 分析，直接提供修正建議。（延伸閱讀：ChatGPT 幫我不懂程式碼也能寫出番茄鐘待辦清單工具，實測心得）

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繼之前的ChatGPT外掛利用後（教學：解放上網能力！5款 ChatGPT 外掛搜尋網頁、摘要影片、解析PDF），ChatGPT的Code Interpreter也值得大家好好研究，有ChatGPT Plus的朋友，可以試試看有哪些更好的利用方式喔！

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