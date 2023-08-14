【大人學】我該放棄穩定低薪正職，從事不穩定但高時薪的接案工作嗎？
我們想讓你知道的是
現在你從事的工作看似穩定，但假設有一天你被迫要離開這個職位，它就再也不是你的舒適圈，屆時你若才突然想接案，事情都沒準備，那表示你還是讓自己很不穩定。但如果你現在開始準備，先以兼職的心情做，一兩年後你讓自己對接案工作掌握度越來越高，其實就是把那這份接案工作也變成你的下一個舒適圈。
口述：張國洋
整理：邱于瑄
- 本篇也可以搭配我們的Podcast節目《大人的Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如 Apple Podcast 或 Spotify）都可以找到
這次的文章，我要回答一個讀者小靜（化名）的提問，她的信件內容是這樣的：
親愛的Joe和Bryan您好！
每當我徬徨，心裡有疑問時，總習慣用關鍵字搜尋大人學的文章。我也是《大人的Small Talk》的忠實聽眾，謝謝您們分享有益之事，我實在受益良多。
我心中有個疑問，猶豫許久，想請教兩位老師。
我是一個上班族兼兩個孩子的媽媽，因為沒有特殊專長，所以長年從事行政職，領的是固定薪水，月薪大約3萬元，加班費另計。
去年，因緣際會下，開始了一個接案工作。這個工作很像家教，會由平台介紹客戶，我與客戶協商時數，到府進行教學與輔導。由於報酬不錯，一小時可以實領400至500元，所以我就用兼職的方式，在假日接案。目前，我覺得很有興趣和成就感，客戶滿意度也很高，預約下次教學服務的客戶很多。
不過，雖然接案工作的時薪很高，但因為我只有假日可以接案，其實時數並不多，而且平時也因為有正職工作，我只能利用上班之餘看書，精進自己在接案工作時，所需要的知識與能力。因此，我開始思考要不要辭掉正職，全心投入接案工作。
我自己先做了初步的評估：
我喜歡正職的單純、規律和工作內容，與同事相處也很融洽，只是薪資無法成長，我也無法有足夠多的時間累積接案經驗。
在接案工作部分，我則喜歡它時間的彈性與高時薪，我也有時間可以兼顧家庭。但如果我全心投入接案，我很擔心收入是否足夠穩定，可以支撐家庭開銷，以及身體是否可以長時間負荷到處奔波、上課。而且這樣的轉職，我也要面對踏出舒適圈後，不可預知的風險。
這兩份工作我都很喜歡，但各有優缺，我不知道該如何抉擇。面對這樣的問題，該如何設定評估標準，兩位老師是否可以給我一些建議呢？
小靜
針對小靜的提問，也就是：「我該放棄穩定低薪正職，從事不穩定但高時薪的接案工作嗎？」我依照慣例，不會直接給一個標準答案，因為我對於她人生中的一些細節，所知是有限的，很難直接建議選擇 A 或 B。
但是，我想透過這篇文章，提供一些我的思考方法，給面對同樣問題的大家一些參考。
首先，我們在選擇兩個工作前，最基本的還是要思考以下兩個問題。
問題一，你喜不喜歡這份工作？
不管是選擇哪一份工作，我認為這份工作你喜不喜歡，是非常重要的先決條件。因為如果你不喜歡一份工作，就算它報酬很高，你也很難完全投入、樂在其中，去把工作做好。
你可能會問：「難道我不喜歡一份工作，就不能做嗎？」
可以，但只有兩個狀況，我覺得會是這份工作你雖不喜歡但也還是可以做的。
首先，是這份工作你雖不喜歡，但卻非常擅長、可以輕易完成。這樣至少你可以從中獲得經濟報酬以及成就感。另外，是這份工作經濟回報大到不可思議，比方這個工作能讓你覺得超級划算而忘記不喜歡的部分。
遇到這兩種狀況，我覺得你就去做吧！畢竟在成就與薪資上能有很大的回報。但對一般人而言，其實很少有機會遇到這樣的狀況，因此，我還是建議大家選自己喜歡的工作。
問題二，你去工作，到底追求什麼？
每個人出來上班都有各自追求的目標，像是有些人不是追求薪資，而是想要交朋友，有些人則是希望能達到工作與生活的平衡等，我覺得這些都沒有誰對誰錯。
但是，你至少要往心裡挖掘，在這個上班過程中，你投入一個月或者一天的時間，對你而言得到什麼最重要？這樣可以幫助你釐清自己在工作上，想要追求的目標。
不管你要選擇穩定低薪正職，或是不穩定但高時薪的接案工作，甚至是在選擇任何工作時，以上兩個問題都是我們最基本應該思考的事情，以幫助我們去了解自己想要什麼。
當你知道自己的所求，就可以進入下一階段的思考，來評估到底是否要放棄穩定正職，選擇接案。尤其，雖然接案工作看似高時薪、時間也有彈性，但我認為還是需要評估兩件事：
第一、工作的長期性
比起一般正職，接案工作大多比較不穩定，像是你可能第一時間會想到，因為顧客來源不固定，所以無法長期保持穩定。但我建議你應該思考得更長遠，也就是這個接案工作的長期需求是什麼？
像是，你從事家教工作，輔導學生物理、數學的課業，如果教育制度或是課綱沒有大改，那說不定這份工作你可以做很久。可是，如果你現在教的知識，是一個短期流行性的東西，像是近年很多人都在做Podcast，你想說可以教大家怎麼錄製節目、採購設備等等，今年說不定會人想要學，但明年、後年說不定Podcast就退流行了，就沒有人想要上你的課。
所以，你還是得去評估這份接案工作的內容是否有長期的需求。
第二、經濟考量
我們可以來簡單計算一下，你現在正職薪水3萬元，加上假日接案，一個月可以賺4萬元。
但假設你全職投入接案工作，時薪若是500元，做80小時就有4萬元。80小時就相當於10個工作天，如果你的接案穩定且合法，那麼你一個月、大約20個工作天，你就可以賺8萬元。
但是，許多接案工作，看似高時薪，可能還是會有許多隱性成本，像是你往返不同家教學生的家中，可能就會有通勤成本，甚至有些家教平台也會對薪資進行抽成等等，這些都是必須考量的因素。因為這表示你就算全職，也會有個接案的工時上限。
再來，你的客源穩定程度，當然也是要不要轉全職的思考關鍵。
所以，如果經濟因素是你很重要的考量，我會建議你逐步測試。等待接案工作穩定，經濟程度可以與正職差不多，或是到你能接受的程度，再可以考慮全職投入接案。
最後，我想來談談，在小靜的信結尾時，提到「踏出舒適圈，可能會遇到不可預知風險」的這個擔憂。我們來重新思考一下「舒適圈」這件事。
很多人會覺得，在一間公司做了20年，有熟悉的主管、同事、工作也得心應手，這就是舒適圈。但我認為並不是。
我認為，「舒適圈」是指你能夠全盤掌握的環境。但是，人生其實沒有一個地方是你永遠的舒適圈，你反而應該在平時就要把舒適圈的範圍越擴越大。
這是什麼意思呢？
你仔細想想，現在你從事行政職的工作，看似穩定，但假設有一天老闆想找一個更年輕、薪資較低的人來取代，你就被迫要離開這個職位，它就再也不是你的舒適圈。尤其行政工作的可取代性是高的，其實你無法完全保證你在這份工作永遠相安無事。
屆時你若才突然想接案，事情都沒準備，那表示你還是讓自己很不穩定。
但如果你現在開始準備，先以兼職的心情做，建立口碑、優化流程、思考怎麼得到更穩定的客源。如果一兩年後你讓自己對接案工作掌握度越來越高，其實就是把那這份接案的工作也變成你的下一個舒適圈。當你正職工作的舒適圈瓦解了，你就還有下一個舒適圈可以去。
而且有些時候，你認為的舒適圈也不是真正的「舒適」。
就像是你在原生家庭裡，你很習慣自己的房間、床等等，不想離開，但你在這個家裡沒有自主權，爸媽生氣就會到房間來吼你，當你無法掌控自己的生活，其實這不是真的舒適，而只是你習慣了。
我一直覺得「自主性」是在舒適圈中很重要的事情。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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