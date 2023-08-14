2023/08/14,
職場

【大人學】我該放棄穩定低薪正職，從事不穩定但高時薪的接案工作嗎？

【大人學】我該放棄穩定低薪正職，從事不穩定但高時薪的接案工作嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

現在你從事的工作看似穩定，但假設有一天你被迫要離開這個職位，它就再也不是你的舒適圈，屆時你若才突然想接案，事情都沒準備，那表示你還是讓自己很不穩定。但如果你現在開始準備，先以兼職的心情做，一兩年後你讓自己對接案工作掌握度越來越高，其實就是把那這份接案工作也變成你的下一個舒適圈。

口述：張國洋
整理：邱于瑄

  • 本篇也可以搭配我們的Podcast節目《大人的Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如 Apple Podcast Spotify）都可以找到

這次的文章，我要回答一個讀者小靜（化名）的提問，她的信件內容是這樣的：

親愛的Joe和Bryan您好！

每當我徬徨，心裡有疑問時，總習慣用關鍵字搜尋大人學的文章。我也是《大人的Small Talk》的忠實聽眾，謝謝您們分享有益之事，我實在受益良多。

我心中有個疑問，猶豫許久，想請教兩位老師。

我是一個上班族兼兩個孩子的媽媽，因為沒有特殊專長，所以長年從事行政職，領的是固定薪水，月薪大約3萬元，加班費另計。

去年，因緣際會下，開始了一個接案工作。這個工作很像家教，會由平台介紹客戶，我與客戶協商時數，到府進行教學與輔導。由於報酬不錯，一小時可以實領400至500元，所以我就用兼職的方式，在假日接案。目前，我覺得很有興趣和成就感，客戶滿意度也很高，預約下次教學服務的客戶很多。

不過，雖然接案工作的時薪很高，但因為我只有假日可以接案，其實時數並不多，而且平時也因為有正職工作，我只能利用上班之餘看書，精進自己在接案工作時，所需要的知識與能力。因此，我開始思考要不要辭掉正職，全心投入接案工作。

我自己先做了初步的評估：

我喜歡正職的單純、規律和工作內容，與同事相處也很融洽，只是薪資無法成長，我也無法有足夠多的時間累積接案經驗。

在接案工作部分，我則喜歡它時間的彈性與高時薪，我也有時間可以兼顧家庭。但如果我全心投入接案，我很擔心收入是否足夠穩定，可以支撐家庭開銷，以及身體是否可以長時間負荷到處奔波、上課。而且這樣的轉職，我也要面對踏出舒適圈後，不可預知的風險。

這兩份工作我都很喜歡，但各有優缺，我不知道該如何抉擇。面對這樣的問題，該如何設定評估標準，兩位老師是否可以給我一些建議呢？

小靜

針對小靜的提問，也就是：「我該放棄穩定低薪正職，從事不穩定但高時薪的接案工作嗎？」我依照慣例，不會直接給一個標準答案，因為我對於她人生中的一些細節，所知是有限的，很難直接建議選擇 A 或 B。

但是，我想透過這篇文章，提供一些我的思考方法，給面對同樣問題的大家一些參考。

首先，我們在選擇兩個工作前，最基本的還是要思考以下兩個問題。

問題一，你喜不喜歡這份工作？

不管是選擇哪一份工作，我認為這份工作你喜不喜歡，是非常重要的先決條件。因為如果你不喜歡一份工作，就算它報酬很高，你也很難完全投入、樂在其中，去把工作做好。

你可能會問：「難道我不喜歡一份工作，就不能做嗎？」

可以，但只有兩個狀況，我覺得會是這份工作你雖不喜歡但也還是可以做的。

首先，是這份工作你雖不喜歡，但卻非常擅長、可以輕易完成。這樣至少你可以從中獲得經濟報酬以及成就感。另外，是這份工作經濟回報大到不可思議，比方這個工作能讓你覺得超級划算而忘記不喜歡的部分。

遇到這兩種狀況，我覺得你就去做吧！畢竟在成就與薪資上能有很大的回報。但對一般人而言，其實很少有機會遇到這樣的狀況，因此，我還是建議大家選自己喜歡的工作。

問題二，你去工作，到底追求什麼？

每個人出來上班都有各自追求的目標，像是有些人不是追求薪資，而是想要交朋友，有些人則是希望能達到工作與生活的平衡等，我覺得這些都沒有誰對誰錯。

但是，你至少要往心裡挖掘，在這個上班過程中，你投入一個月或者一天的時間，對你而言得到什麼最重要？這樣可以幫助你釐清自己在工作上，想要追求的目標。

不管你要選擇穩定低薪正職，或是不穩定但高時薪的接案工作，甚至是在選擇任何工作時，以上兩個問題都是我們最基本應該思考的事情，以幫助我們去了解自己想要什麼。

當你知道自己的所求，就可以進入下一階段的思考，來評估到底是否要放棄穩定正職，選擇接案。尤其，雖然接案工作看似高時薪、時間也有彈性，但我認為還是需要評估兩件事：

第一、工作的長期性

比起一般正職，接案工作大多比較不穩定，像是你可能第一時間會想到，因為顧客來源不固定，所以無法長期保持穩定。但我建議你應該思考得更長遠，也就是這個接案工作的長期需求是什麼？

像是，你從事家教工作，輔導學生物理、數學的課業，如果教育制度或是課綱沒有大改，那說不定這份工作你可以做很久。可是，如果你現在教的知識，是一個短期流行性的東西，像是近年很多人都在做Podcast，你想說可以教大家怎麼錄製節目、採購設備等等，今年說不定會人想要學，但明年、後年說不定Podcast就退流行了，就沒有人想要上你的課。

所以，你還是得去評估這份接案工作的內容是否有長期的需求。

第二、經濟考量

我們可以來簡單計算一下，你現在正職薪水3萬元，加上假日接案，一個月可以賺4萬元。

但假設你全職投入接案工作，時薪若是500元，做80小時就有4萬元。80小時就相當於10個工作天，如果你的接案穩定且合法，那麼你一個月、大約20個工作天，你就可以賺8萬元。

但是，許多接案工作，看似高時薪，可能還是會有許多隱性成本，像是你往返不同家教學生的家中，可能就會有通勤成本，甚至有些家教平台也會對薪資進行抽成等等，這些都是必須考量的因素。因為這表示你就算全職，也會有個接案的工時上限。

再來，你的客源穩定程度，當然也是要不要轉全職的思考關鍵。

所以，如果經濟因素是你很重要的考量，我會建議你逐步測試。等待接案工作穩定，經濟程度可以與正職差不多，或是到你能接受的程度，再可以考慮全職投入接案。

最後，我想來談談，在小靜的信結尾時，提到「踏出舒適圈，可能會遇到不可預知風險」的這個擔憂。我們來重新思考一下「舒適圈」這件事。

很多人會覺得，在一間公司做了20年，有熟悉的主管、同事、工作也得心應手，這就是舒適圈。但我認為並不是。

我認為，「舒適圈」是指你能夠全盤掌握的環境。但是，人生其實沒有一個地方是你永遠的舒適圈，你反而應該在平時就要把舒適圈的範圍越擴越大。

這是什麼意思呢？

你仔細想想，現在你從事行政職的工作，看似穩定，但假設有一天老闆想找一個更年輕、薪資較低的人來取代，你就被迫要離開這個職位，它就再也不是你的舒適圈。尤其行政工作的可取代性是高的，其實你無法完全保證你在這份工作永遠相安無事。

屆時你若才突然想接案，事情都沒準備，那表示你還是讓自己很不穩定。

但如果你現在開始準備，先以兼職的心情做，建立口碑、優化流程、思考怎麼得到更穩定的客源。如果一兩年後你讓自己對接案工作掌握度越來越高，其實就是把那這份接案的工作也變成你的下一個舒適圈。當你正職工作的舒適圈瓦解了，你就還有下一個舒適圈可以去。

而且有些時候，你認為的舒適圈也不是真正的「舒適」。

就像是你在原生家庭裡，你很習慣自己的房間、床等等，不想離開，但你在這個家裡沒有自主權，爸媽生氣就會到房間來吼你，當你無法掌控自己的生活，其實這不是真的舒適，而只是你習慣了。

我一直覺得「自主性」是在舒適圈中很重要的事情。


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