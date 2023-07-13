首爾直擊：「老而無法退，退而不敢休」，韓國老人為何越工作越窮？

台韓兩國面臨的時代生活困境相似，不論是少子化、高房價、物價通膨；6月底，筆者於高齡化韓國社會考察的老年人職場生活，也觀察到兩國未來得面臨的課題。

眾所周知，台韓兩國國民平均壽命年年緩增，人們可說越活越長，而在高齡下，除了讓人看到醫療科技的進步外，人如何「樂活、快活」，也成為當代顯學議題。韓國人均壽命遠比大家想像的長久，若我們舉OECD成員國的數據為例，於2021年韓國人均壽命約為83.6歲（台灣則是80.68歲），名列OECD成員國第三名，僅次於日本的84.7歲、瑞士的84歲。

另一方面，根據韓國統計廳數據，韓國65歲以上的老年人口，於2022年就高達901.8萬人，占整體人口（約5100萬）17.5％，首次突破900萬人，且專家預估3年過後的2025年，韓國老年人口將進一步突破1000萬人，來到20.6％，邁向超高齡化社會；而至2035年將超過30.1％，也就是3位韓國國民，將會約有一位是65歲以上的老年人，不可不說，這將是台韓兩國即將，抑或我們這一代皆面臨到的處境。

人壽命增長，真能安享退休生活嗎？抑或無憂地迎來自己下半人生？畢竟高齡社會其實並非僅僅是人均壽命延長現況，也有很可能也會造成國家勞動力下降、健保支出開銷漸高（人老之際，易大小病纏身），乃至若退休人士，早期缺乏興趣培養，晚年無所適從，可能長年待在家裡，容易憂鬱，產生身心問題等，晚年退休生活的安排與規劃，的確也是當代人特別關心之處。

但就經濟層面而言，就韓國現況而言確實不樂觀，因經濟壓力抑或年年物價通膨之現況，「老而無法退，退而不敢休」的高齡者不少，但弔詭的是，當地貧困老人現況頻傳，早在2011年的OECD數據就曾顯示，2011年65歲以上的平均高齡僱傭率中，男性是17.4％、女性是8.4％，數值偏低，但韓國老年人男性是39.6％、女性是21.4％。

韓國整體高齡僱傭率達到全球第二名，但即便老年人努力工作，2011年其貧窮率仍以48.3％成為全球第一名，這是OECD國家內最高的比率，比平均值13.5％要多出3倍；窮老人漸多，且大部份老年人士都是領著未達最低起薪工作，其僱傭率再高，也無法順利解決老人貧窮問題。（註）

時過境遷，2022年韓國老人貧困率仍高達43.2％，且於2021年65歲以上人口，仍無法退休，持續就業者高達34.9％，排行OECD成員國第一名。