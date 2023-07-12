【新番最前線】《黑暗集會》：萌系外表包裝恐怖靈異故事，靠「暗黑版寶可夢」馴服惡靈

盛夏都能讓人背脊一涼的鬼故事

想到夏天，你會想到什麼定番橋段？是穿著浴衣看煙火的祭典，還是養眼鏡頭大放送的海邊泳裝回，還是能讓人背脊一涼、但感情急速升溫的夏日試膽大會呢？時值盛夏，這時來點清涼降火的鬼故事準沒錯。

圖片來源：《黑暗集會》／木棉花

今天所要介紹的《黑暗集會》，不只是靠季節的加持，而是以「乍看之下是萌系作品，實際上卻是非常本格的靈異故事」的反差，封面靠著女主角蘿莉屬性把人吸進來，內裡各種毫不手軟的刻劃了各種惡靈作祟的場面，再加上取材的靈異和地點皆來自現實的都市傳說，這些設置都讓這部作品逐漸從小眾愛好者間的口碑相傳和考究，一路躍升到今年大眾期待的七月新番重頭戲。

隨著主角一行人各種深入危險度極高的靈異地點，也讓女主角寶月夜宵拿出了壓箱底：以練蠱手法培養出等級高的惡靈「畢業生」來進行戰鬥，馴服惡靈後又成為此訓練系統中的一環，如此馴服各類恐怖的手段，也讓這部作品有個「暗黑版寶可夢」的別名。pv裡面最後一句台詞：「ゲットだぜー」（收服到了），與熱情開朗的小智原版相比，夜宵的平靜淡漠，正是官方對此別名的幽默致敬。

圖片來源：《黑暗集會》／木棉花

集結吧！靈異蒐羅隊！

螢多朗由於過去曾害青梅竹馬詠子捲入靈異事件心存愧疚，自身又是極度容易吸引鬼怪的體質，故曾蝸居好一陣子，直到升入大學，被詠子介紹了家庭教師的工作後，才逐漸開始跟外界接觸。然而螢多朗的第一個學生，即是借住在詠子家的表妹夜宵，相遇的第一時間就發現了夜宵同樣具有靈異體質，螢多朗還被詠子和夜宵硬拉去靈異地點探險，見識到了夜宵那殘暴卻有效的手段。

螢多朗從詠子那得知夜宵徘徊於靈異地點的緣故，是因為想要找回媽媽的靈魂，產生了想要幫助她的心情；而夜宵也靠著螢多朗的體質，讓撞鬼率達到了百分百的程度；而熱愛靈異的詠子也一直在旁陪伴著兩人。三名各有所需、但又能相互補長的隊伍就此集結，時不時駕車踏上狩獵惡靈之旅。

而以動畫目前就已經放出的第四個角色「神代愛依」就能知道動畫會推演到：以愛依的體質為起始，一行人所遭遇的靈異也不只限於惡靈，更有難以對付的神明，也更加接近了當初帶走夜宵母親的惡靈「空亡」……為了守護大家，也為了要對付這些惡靈並收服為己用，夜宵的壓箱寶「暗黑寶可夢」也一一登場。

圖片來源：《黑暗集會》／木棉花

與現實原型高度連結的靈異地圖

近年來有不少都市傳說的元素進入ACG作品，使得大眾或多或少知曉了一些都市傳說，比如「如月車站」就出現在《裏世界遠足》中，大多數作者僅將靈異怪怖當成作品背景題材，其重心不志於此；而《黑暗集會》自從亮出這張地圖與設定以後，完全證明了作者對於這些傳說並不浮於表面理解，本作是動真格的靈異故事。