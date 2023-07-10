李家超：香港輸入人才計畫半年收10萬申請，達每年引才目標數字3倍

（中央社）香港行政長官李家超今天（10日）說，政府半年前提出的各類輸入人才計畫反應踴躍，截至上月底已收到超過10萬宗申請。

受到2019年「反送中運動」和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，香港過去幾年人才流失嚴重，當中包括不少專業人士，比如醫生、律師、工程師、護士和教師等。

為了填補人才流失，李家超去年底公布各類輸入人才計畫，他今早在《信報》舉辦的一項高峰論壇上說，截至上月底，已收到超過10萬宗申請，是每年輸入3.5萬名人才目標的3倍。

他說，相關數字證明香港對全球人才具吸引力，但沒有透露最終獲批人數；他上月底受訪時曾說，今年頭5個月收到超過8萬宗申請，當中近6萬宗獲批。

在論壇上，李家超又說，世界地緣政治風險益增，全球經濟也陰晴不定，香港作為外向型經濟體，難免受影響。

但他認為，憑著「一國兩制」制度的優勢及多年以來建立的穩健金融體系，香港的國際金融中心地位始終屹立不倒，並獲國際廣泛認同。

他並提及發展綠色經濟及促進對外文藝交流。

香港歷年都有不同的吸引人才或資金來港計畫，而在「反送中」和疫情爆發後，隨著大批專才移民海外，港府更急於吸引海外人才來港，以填補不足。

去年底，李家超在其年度施政報告中提出各項吸引人才計畫，包括推出「高端人才通行證計畫」。

高端人才計畫為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學，並且在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求，但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。

除了高端人才計畫，港府又推出「輸入內地人才計畫」、「優秀人才入境計畫」等，這些計畫的申請要求各有不同。

早前有報導指出，港府推出的各類輸入人才計畫，來自中國大陸的申請佔多數。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex