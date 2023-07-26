《台大教授的論語課》後記：孔子一無神跡可顯，但他卻作出最高遠的人文關懷
我們想讓你知道的是
《論語》是一本非常親和的書，裡面所記孔子與弟子的對話，都是平常話，所記的孔子跟弟子的生活，也是很平常的生活，但裡面含有不少大道理。原來平常的語言、平常的生活是可以寓有大道理的。——周志文
文：周志文
後記
這本書原名《論語講析》，四年前碰上特殊機緣先在大陸出版。目前要出台灣的正體字版，為與大陸版區別，改書名為《台大教授的論語課》。我是台大中文系的退休教授，而這本書原是為《論語》一書所作的講解分析，其實就是一本《論語》的新注，這個注本開始不見得是為了「論語課」而寫，但如果要教《論語》，必須有教材，我之前教《論語》時，是用了朱子的《四書章句集注》為教材的，現在有了這個新注本，當然也可用在教學上，因此叫這本書作《台大教授的論語課》也是合適的。
現在談談這本書的寫作經過。這本書的正式寫作，大約花了我半年的時間，但從醞釀、構思到準備，時想時停，斷斷續續，算算竟花了三四十年的光景，是很長的一段時間了。
《論語》大約是中國最重要的書，其重要可與西方的《聖經》相較，這是公認的事實。然而我讀《論語》很晚，我上小學時，受五四新文化運動的影響，語文課本上全是「的了嗎呢」的白話文，一篇文言文都沒有。大約到初一，我才接觸到一點有關《論語》的訊息，好像在國文課第一冊的第四課吧，選了篇《孔子與弟子言志》，便是《論語・公冶長》裡「盍各言爾志」那章（5.25）。
教我們課的老師口才一般，沒說出什麼令我們折服的道理來，而我們鄉下小孩儲備的知識不夠，其實也沒「折服」的本領，也就含糊而過，未作深思。我中學之前的語文教育，不論中外，那些驚人的文化、文學的精華，我們幾乎一項都沒有碰到過，現在回想，那真是個荒涼的時代！
我們讀高中時，國文課除了課本之外，還有一種書名叫《中國文化基本教材》，必須上的，六個學期六本，內容全是從《四書》選出，其中《論語》的部分最重，篇幅占了全部六冊的三冊，也就是教材的一半，這是我真正接觸到《論語》的起始。
但那時青春的烈火始熾，有許多「外騖」要競馳，我的外騖是閱讀令我目眩神迷的西方文學巨作，由英、法的小說開始，終於蘇俄的屠格涅夫、陀斯妥耶夫斯基、托爾斯泰和高爾基，一本一本的，閱讀不盡，眼前不斷翻轉著異國迷人的風景，我生活艱困，有時三餐不繼，弄得骨瘦如柴，身上的一點維持生存的養分，被閱讀帶來的那些昊天的幻想燃燒殆盡，我日復一日捧著那些書本，幾乎過著不見天日的生活。
除了翻譯小說之外，我也一度沉迷胡適，那段時候正是自己的叛逆期，我讀完他四大部的《胡適文存》，深深被他反傳統的理由所吸引。台灣在中國的邊陲，當時我住的地方，更是台灣偏僻的一角，而我腦中縈回的，卻是包括廣大的領域與綿長的歷史的中國。但我腦中的那個中國，是個被吸鴉片的男人、裹小腳的女人所充滿，又是個被吃人的禮教所嚴控的扭曲社會，中國沒人身的自由，更缺乏人性的尊嚴，中國的道德虛假、歷史充滿了迷信，而我四周的現實世界雖然狹小，卻也歷歷在目的證實了其中的一部分……。
那時候我讀《論語》的條件還沒形成。我對中國抱著輕視的態度，不論當代或古代，在這情況下，是不可能展開我傳統文化的壯闊旅程的。
我很早就對上古歷史有興趣，我青年時讀到中國古史，裡面說最早的帝王都不是正常出生的，《史記》記殷以契為始祖，其母簡狄行浴之間，見玄鳥墮卵，「簡狄取吞之，因孕生契。」周的始祖后稷，其母為姜原，姜原一次在野外，見到一巨人足跡，也許為了好玩，將自己腳踐踏在足跡之上，《史記》寫道：「踐之而身動，如孕者，居期而生子。」其後秦的先祖母親又重複殷契的後塵，吞了玄鳥所生之卵，這些記錄充滿明顯錯誤與迷信，都為我心中負面的情緒做了精準的注腳。
幸好碰到一個機會，讓我有反省的可能，正遇上舉世歡騰的耶誕節，連貧窮的台灣也跟著瘋。耶誕節是慶祝基督教教主耶穌基督生日的重大節日，所有基督徒都堅信他們的主是上帝之子，耶穌基督的母親是未經一般人受孕的方式生下耶穌的，據《聖經》記載，是上帝藉「聖靈」（Holy Spirit）讓耶穌的母親懷孕。
我突然想到，我們如「尊重」西方人說他們的教主非人所生，為什麼不能「容忍」中國人說我們帝王的母親是踐巨人之跡或吞玄鳥之卵而生的呢？古史往往是跟神話雜糅在一起的，這是一個由神權過渡到君權的時代的必然呀。西方人用「三位一體」（Trinitas）的理論，來解釋他們神人同棲的方式，為何中國人用了同樣方式就不可以？
書逐漸讀多了，懷疑還是不變，但懷疑的主軸有點不同了，方向也隨之改變。後來我漸漸知道，談起吃人的禮教，五四人憧憬的西方，也是有「禮教」存在的，西方的禮教不像中國，由縉紳之士為主導，而是由更具權柄的教會來帶頭，不要說你不信教得受懲罰，解釋教義與權威有衝突，就得火刑侍候，以至死人無算，而且極其殘忍。
就是科學家的主張有點與《聖經》所載不同，也得備受制裁，天文家哥白尼與數學家伽利略都是有名的受害者，證明西方禮教「吃人」的程度，比中國有過之而不及。還有西方也有極不公平的司法，也有極愚昧的歷史詮釋。這些事都很不光彩，要說也絕對是說不完的。歷史有偶爾蹦出的智慧火花，也有許多愚昧與不幸，不論東西世界都一樣。
我讀高中的時候，對《論語・陽貨篇》的一章十分反感，便是孔子說：「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨」（17.25）那章，當時平權的想法甚盛，心中以為，孔子怎能把女子與小人同視，男女不該天生是平等的嗎？後來讀了《聖經》，也讀了一些通俗的佛教讀物，原來在偉大的宗教中，男跟女是完全不平等的，西方的民主觀念，也是到了二十世紀之後才比較「落實」到女性同胞身上，譬如美國，到一九二零年之後，女子才有政治上的投票權。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL