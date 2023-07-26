《台大教授的論語課》後記：孔子一無神跡可顯，但他卻作出最高遠的人文關懷

文：周志文

後記

這本書原名《論語講析》，四年前碰上特殊機緣先在大陸出版。目前要出台灣的正體字版，為與大陸版區別，改書名為《台大教授的論語課》。我是台大中文系的退休教授，而這本書原是為《論語》一書所作的講解分析，其實就是一本《論語》的新注，這個注本開始不見得是為了「論語課」而寫，但如果要教《論語》，必須有教材，我之前教《論語》時，是用了朱子的《四書章句集注》為教材的，現在有了這個新注本，當然也可用在教學上，因此叫這本書作《台大教授的論語課》也是合適的。

現在談談這本書的寫作經過。這本書的正式寫作，大約花了我半年的時間，但從醞釀、構思到準備，時想時停，斷斷續續，算算竟花了三四十年的光景，是很長的一段時間了。

《論語》大約是中國最重要的書，其重要可與西方的《聖經》相較，這是公認的事實。然而我讀《論語》很晚，我上小學時，受五四新文化運動的影響，語文課本上全是「的了嗎呢」的白話文，一篇文言文都沒有。大約到初一，我才接觸到一點有關《論語》的訊息，好像在國文課第一冊的第四課吧，選了篇《孔子與弟子言志》，便是《論語・公冶長》裡「盍各言爾志」那章（5.25）。

教我們課的老師口才一般，沒說出什麼令我們折服的道理來，而我們鄉下小孩儲備的知識不夠，其實也沒「折服」的本領，也就含糊而過，未作深思。我中學之前的語文教育，不論中外，那些驚人的文化、文學的精華，我們幾乎一項都沒有碰到過，現在回想，那真是個荒涼的時代！

我們讀高中時，國文課除了課本之外，還有一種書名叫《中國文化基本教材》，必須上的，六個學期六本，內容全是從《四書》選出，其中《論語》的部分最重，篇幅占了全部六冊的三冊，也就是教材的一半，這是我真正接觸到《論語》的起始。

但那時青春的烈火始熾，有許多「外騖」要競馳，我的外騖是閱讀令我目眩神迷的西方文學巨作，由英、法的小說開始，終於蘇俄的屠格涅夫、陀斯妥耶夫斯基、托爾斯泰和高爾基，一本一本的，閱讀不盡，眼前不斷翻轉著異國迷人的風景，我生活艱困，有時三餐不繼，弄得骨瘦如柴，身上的一點維持生存的養分，被閱讀帶來的那些昊天的幻想燃燒殆盡，我日復一日捧著那些書本，幾乎過著不見天日的生活。

除了翻譯小說之外，我也一度沉迷胡適，那段時候正是自己的叛逆期，我讀完他四大部的《胡適文存》，深深被他反傳統的理由所吸引。台灣在中國的邊陲，當時我住的地方，更是台灣偏僻的一角，而我腦中縈回的，卻是包括廣大的領域與綿長的歷史的中國。但我腦中的那個中國，是個被吸鴉片的男人、裹小腳的女人所充滿，又是個被吃人的禮教所嚴控的扭曲社會，中國沒人身的自由，更缺乏人性的尊嚴，中國的道德虛假、歷史充滿了迷信，而我四周的現實世界雖然狹小，卻也歷歷在目的證實了其中的一部分……。

那時候我讀《論語》的條件還沒形成。我對中國抱著輕視的態度，不論當代或古代，在這情況下，是不可能展開我傳統文化的壯闊旅程的。

我很早就對上古歷史有興趣，我青年時讀到中國古史，裡面說最早的帝王都不是正常出生的，《史記》記殷以契為始祖，其母簡狄行浴之間，見玄鳥墮卵，「簡狄取吞之，因孕生契。」周的始祖后稷，其母為姜原，姜原一次在野外，見到一巨人足跡，也許為了好玩，將自己腳踐踏在足跡之上，《史記》寫道：「踐之而身動，如孕者，居期而生子。」其後秦的先祖母親又重複殷契的後塵，吞了玄鳥所生之卵，這些記錄充滿明顯錯誤與迷信，都為我心中負面的情緒做了精準的注腳。

幸好碰到一個機會，讓我有反省的可能，正遇上舉世歡騰的耶誕節，連貧窮的台灣也跟著瘋。耶誕節是慶祝基督教教主耶穌基督生日的重大節日，所有基督徒都堅信他們的主是上帝之子，耶穌基督的母親是未經一般人受孕的方式生下耶穌的，據《聖經》記載，是上帝藉「聖靈」（Holy Spirit）讓耶穌的母親懷孕。

我突然想到，我們如「尊重」西方人說他們的教主非人所生，為什麼不能「容忍」中國人說我們帝王的母親是踐巨人之跡或吞玄鳥之卵而生的呢？古史往往是跟神話雜糅在一起的，這是一個由神權過渡到君權的時代的必然呀。西方人用「三位一體」（Trinitas）的理論，來解釋他們神人同棲的方式，為何中國人用了同樣方式就不可以？

書逐漸讀多了，懷疑還是不變，但懷疑的主軸有點不同了，方向也隨之改變。後來我漸漸知道，談起吃人的禮教，五四人憧憬的西方，也是有「禮教」存在的，西方的禮教不像中國，由縉紳之士為主導，而是由更具權柄的教會來帶頭，不要說你不信教得受懲罰，解釋教義與權威有衝突，就得火刑侍候，以至死人無算，而且極其殘忍。

就是科學家的主張有點與《聖經》所載不同，也得備受制裁，天文家哥白尼與數學家伽利略都是有名的受害者，證明西方禮教「吃人」的程度，比中國有過之而不及。還有西方也有極不公平的司法，也有極愚昧的歷史詮釋。這些事都很不光彩，要說也絕對是說不完的。歷史有偶爾蹦出的智慧火花，也有許多愚昧與不幸，不論東西世界都一樣。

我讀高中的時候，對《論語・陽貨篇》的一章十分反感，便是孔子說：「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨」（17.25）那章，當時平權的想法甚盛，心中以為，孔子怎能把女子與小人同視，男女不該天生是平等的嗎？後來讀了《聖經》，也讀了一些通俗的佛教讀物，原來在偉大的宗教中，男跟女是完全不平等的，西方的民主觀念，也是到了二十世紀之後才比較「落實」到女性同胞身上，譬如美國，到一九二零年之後，女子才有政治上的投票權。