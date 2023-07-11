日本自民黨最大派閥「安倍派」群龍無首，代理會長下村博文反對「5人眾」集體領導體制
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5人眾多次與曾率領清和研（當時稱森派，現今的安倍派）的會長、前首相森喜朗聚會討論安倍派今後的運作。森喜朗對於安倍派尚具有影響力。本月6日晚間，5人眾與森喜朗在東京都內聚餐商議，確認了期盼形成5人眾領導體制的方針。下村指出，出席安倍派幹事會的其他成員幾乎無人贊同5人眾集體領導方案。
（中央社）日本自民黨最大派閥安倍派在前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡後，暫由眾議員下村博文、鹽谷立擔任代理會長及5名國會議員（5人眾）輔佐領導。對於5人眾希望採集體領導的新體制，下村10日在一場演講時表達反對。
安倍派的正式名稱是清和政策研究會（簡稱清和研），有100位國會議員，是自由民主黨（自民黨）內規模及影響力最大的派閥，足以影響自民黨總裁、首相的人選。原本由安倍晉三擔任會長，安倍去年7月8日遇刺身亡後，由73歲的眾議員鹽谷立、69歲的眾議員下村博文擔任代理會長，並由與安倍較親近的5位國會議員（5人眾）輔佐運作。
這5人是59歲的自民黨政調會長萩生田光一、60歲的參議院幹事長世耕弘成、60歲的官房長官松野博一、60歲的經濟產業大臣西村康稔、67歲的國會對策委員長高木毅，5人被視為有力的安倍接班人人選。
日本《每日新聞》報導，下村10日在國會大廈內演講時言及安倍派的幹事會運作。他表示，反對由5人眾集體領導體制的方案。原本預定本週召開的安倍派幹事會因幹部之間的協調不順，決定延至20日召開。
下村表示，雖然5人眾希望今後能形成集體領導的體制，但執行機關由5人取代的情形，在清和研（安倍派）的歷史中未曾有過，所以他無法認同。
下村指出，出席安倍派幹事會的其他成員幾乎無人贊同5人眾集體領導方案，因為既然已經有幹事會、總會，何需有5人組成的新執行體制。
5人眾多次與曾率領清和研（當時稱森派，現今的安倍派）的會長、前首相森喜朗聚會討論安倍派今後的運作。森喜朗對於安倍派尚具有影響力。本月6日晚間，5人眾與森喜朗在東京都內聚餐商議，確認了期盼形成5人眾領導體制的方針。
對此，下村10日在演講時表示，感覺5人眾是想營造出獲得森喜朗背書的印象，但清和研當務之急並非討論該如何早日決定新體制，而是該早日選出新會長。
有關下村是否有意當安倍派會長的問題，下村未明言，僅說：「目前尚未決定（會長）選出的方法，所以還不是表達有無意願的時候。」
安倍派的重要人士6日在自民黨總部召開幹事會，擔任派閥事務總長的高木毅提議，「由5人眾共同運作安倍派是最好的」。對此，世耕表示贊同。
但是，鹽谷、下村這兩位代理會長反對。鹽谷提議，想參選會長的人可舉手表態，之後在幹事會上選出。
在這場幹事會後的總會（大會）上，鹽谷致詞時一開始就說：「很多會員要求需有一位能強力率領集團的會長，希望能朝那樣的方向做出決定。」他還說：「具體的想法，等安倍忌日週年（7月8日）後討論。」
在總會結束後，鹽谷對媒體說：「團結於會長之下，才是派閥的運作之道。」下村面露不悅說：「5人眾並非清和研的正式組織。」
萩生田、高木等5人上個月30日在國會大廈內開會討論，一致同意改為由5人眾集體領導的體制。這5人之中有1人認為，盼能儘速從鹽谷與下村兩位代理會長手中接棒。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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