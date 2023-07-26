《如果你想把全世界扛在肩上，憂鬱症就會找上你》：憂鬱症會反覆發作嗎？我並不認同這樣的論點
我們想讓你知道的是
在病患走出憂鬱症，恢復健康後，不但可以維持健康，還能活得比生病前更開心。要辦到這一點，首先必須瞭解自己患病的原因，然後做出必要的改變，矯正這些有問題的情況。我們都必須在自己的生活中做出選擇。
文：提姆．坎托佛醫師
大多數關於憂鬱症的教科書都提到，憂鬱症通常是一種反覆發生的狀態。換言之，大多數曾有過一次憂鬱症發作經驗的人，未來會再經歷一次或多次的發作。
我並不認同這樣的論點。有些人的憂鬱症問題的確會出現不斷反覆的情況，而這類病患分成兩組不同的型態。第一組人的憂鬱症復發與壓力無關，基本上也不會受壓力影響。一如我在前言中所述，本書內容並不涉及這類憂鬱症患者的病況。第二組人數遠比第一組多，這些病患後續的臨床憂鬱症發作原因，在於他們並未從第一次的發作中得到教訓，也沒有做出任何改變。
我們如果不斷地把十八安培的電導入十三安培的保險絲內，保險絲就會一而再地熔毀。
在病患走出憂鬱症，恢復健康後，不但可以維持健康，還能活得比生病前更開心。要辦到這一點，首先必須瞭解自己患病的原因，然後做出必要的改變，矯正這些有問題的情況。我們都必須在自己的生活中做出選擇。
現實中總有許多明顯合理的因素會阻止你做出這些選擇。我在敦促一位忙碌的生意人看看他生活中的選擇時，我往往會得到對方鄙視的回應：「選擇，什麼選擇？當你身上背負著責任時，除了向前走，你沒有其他選擇；學費、貸款都必須有人繳。」但是他錯了。有些生活上的改變是他可以做到的，而且這些選擇並不需要他的孩子轉校，他們也不用搬家。這些改變並不容易，其中包括學習如何說不以及如何更堅定地提出自己的需求。
也許各位讀者還記得第三章裡的珍。我曾經治療過一位經歷與珍很相似的醫師同僚，我們姑且幫她取名為蘇好了。她很高興我能把她的故事說出來。
毫無意外地，蘇是附近區域最棒的一般科醫生。她的病患都很喜歡她，因為相較於其他醫生，她總是給予病患更多的時間與更多的關注。當同事請她承擔額外的工作時，她鮮少會向對方說不。她同時也是位盡心盡力的妻子與母親。當然，大家對於這個故事的發展，應該都不陌生，蘇的保險絲最後燒斷了。
我在治療她的時候，用的是一般性的抗憂鬱藥物，並要求她休息。她復原後回到醫院繼續行醫。六個月後，在她一如既往地與生活交戰之後，憂鬱症復發。在經過大致相同的治療方法與復原歷程後，蘇再次嘗試回到職場。而她也再次因為相同的因素陷落在憂鬱症的深坑當中。
蘇和我被迫接受這實在行不通的現實。在萬分遺憾的心情下，我們採取了必要的措施，讓她從醫學界除役。她最後從醫院退休時，不論是她的病患還是同事，都萬分不捨，但是蘇本人卻很開心。我相信她從此之後一定會過得很愉快，因為她把退休後要做的事情都規畫好了。
但是令我震驚不已的是八個月後，蘇的憂鬱症復發，而且病情比前幾次還要嚴重。「到底發生了什麼事？」我倒抽口氣地這麼問：「你一直都過得很好；你規畫的美好退休計畫出了什麼錯？」後來我才曉得當她各地的同儕聽到她要退休，以及她長久以來人盡皆知的優異名聲後，不論遠近，全蜂擁地開車湧到她家。
「哦，蘇，你應該可以幫我做這個臨床吧，可以嗎？我們現在剛好少一個工作伙伴，而且案子很急。」「蘇，既然你現在有一點空了，可以幫我代一下班，讓我請個假嗎？」她孩子的學校以及各種不同的慈善團體也都增選她為委員。蘇的兄弟姊妹父母更是讓她忙得團團轉。還來不及眨眼，她要做的事情已經暴增為當初全職醫生的兩倍。結果顯而易見。
蘇一直不知道該如何拒絕他人，因此不斷面對生活帶來的索求，無法做出任何決定，也抓不到任何把握快樂的機會。
千萬不要像蘇一樣；如果大家活得跟她一樣，別人會欽佩我們，但那也只是一時。當我們無法再幫忙那些欽佩自己的人時，他們轉身就會開始批評我們。他們不會在我們需要的時候待在我們的身邊，因為他們全是收割者，而非付出的人。大家最好現在就為自己做出選擇，抓住眼前的機會。身邊有些人也許會抱怨；我們需要特別注意這些傢伙—他們都是收割者。
真正在乎我們的朋友，對於我們更為自己著想的行為，必然張開雙手歡迎。不論怎麼說，大家都要為自己的快樂負責。不要期待其他人會讓我們快樂；自己的快樂需要自己打造。如果家人因為已經習慣了我們什麼事情都為他們打理好而掙扎，我們可以理解他們的苦惱，但讓他們自己去解決他們的問題。那些全是他們的掙扎，不是我們的。
這種把人逼到牆角的情況也可能帶來危機。我已經數不清有多少次在成功治癒了一位病患後沒多久，就必須治療那個人的配偶。如果有人因為這種情況而指控我破壞這對夫妻的關係，我會開心認罪。古希臘人很瞭解這種情況。英文「crisis」（危機）這個字源於希臘文，字面意思就是「一個機會的時點」。
如果因為錯失了機會點，而無法動搖自己當下所處的系統，那麼我們也等於給自己判了刑，未來將繼續過著長年以來一直在過的生活。若沒有任何改變，一切都將維持現狀。如果大家選擇要讓家人有所改變，那麼現在這個混亂時刻就是改變的最佳時機。但要下決定的人必須是我們自己。其他人都不會做出這樣的決策，因為他們太滿意當下的安逸了。當所有的事情都可以依靠我們來做好做滿的時候，他們為什麼要改變呢？
為了自身的利益而改變事情的作法會讓人感到罪惡。這也是我的許多病患在邁向復原道路上停下腳步的原因。這些原因成了他們為自己生活創造長遠改變的阻礙。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航