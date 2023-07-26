《如果你想把全世界扛在肩上，憂鬱症就會找上你》：憂鬱症會反覆發作嗎？我並不認同這樣的論點

文：提姆．坎托佛醫師

大多數關於憂鬱症的教科書都提到，憂鬱症通常是一種反覆發生的狀態。換言之，大多數曾有過一次憂鬱症發作經驗的人，未來會再經歷一次或多次的發作。

我並不認同這樣的論點。有些人的憂鬱症問題的確會出現不斷反覆的情況，而這類病患分成兩組不同的型態。第一組人的憂鬱症復發與壓力無關，基本上也不會受壓力影響。一如我在前言中所述，本書內容並不涉及這類憂鬱症患者的病況。第二組人數遠比第一組多，這些病患後續的臨床憂鬱症發作原因，在於他們並未從第一次的發作中得到教訓，也沒有做出任何改變。

我們如果不斷地把十八安培的電導入十三安培的保險絲內，保險絲就會一而再地熔毀。

在病患走出憂鬱症，恢復健康後，不但可以維持健康，還能活得比生病前更開心。要辦到這一點，首先必須瞭解自己患病的原因，然後做出必要的改變，矯正這些有問題的情況。我們都必須在自己的生活中做出選擇。

現實中總有許多明顯合理的因素會阻止你做出這些選擇。我在敦促一位忙碌的生意人看看他生活中的選擇時，我往往會得到對方鄙視的回應：「選擇，什麼選擇？當你身上背負著責任時，除了向前走，你沒有其他選擇；學費、貸款都必須有人繳。」但是他錯了。有些生活上的改變是他可以做到的，而且這些選擇並不需要他的孩子轉校，他們也不用搬家。這些改變並不容易，其中包括學習如何說不以及如何更堅定地提出自己的需求。

也許各位讀者還記得第三章裡的珍。我曾經治療過一位經歷與珍很相似的醫師同僚，我們姑且幫她取名為蘇好了。她很高興我能把她的故事說出來。

毫無意外地，蘇是附近區域最棒的一般科醫生。她的病患都很喜歡她，因為相較於其他醫生，她總是給予病患更多的時間與更多的關注。當同事請她承擔額外的工作時，她鮮少會向對方說不。她同時也是位盡心盡力的妻子與母親。當然，大家對於這個故事的發展，應該都不陌生，蘇的保險絲最後燒斷了。

我在治療她的時候，用的是一般性的抗憂鬱藥物，並要求她休息。她復原後回到醫院繼續行醫。六個月後，在她一如既往地與生活交戰之後，憂鬱症復發。在經過大致相同的治療方法與復原歷程後，蘇再次嘗試回到職場。而她也再次因為相同的因素陷落在憂鬱症的深坑當中。

蘇和我被迫接受這實在行不通的現實。在萬分遺憾的心情下，我們採取了必要的措施，讓她從醫學界除役。她最後從醫院退休時，不論是她的病患還是同事，都萬分不捨，但是蘇本人卻很開心。我相信她從此之後一定會過得很愉快，因為她把退休後要做的事情都規畫好了。

但是令我震驚不已的是八個月後，蘇的憂鬱症復發，而且病情比前幾次還要嚴重。「到底發生了什麼事？」我倒抽口氣地這麼問：「你一直都過得很好；你規畫的美好退休計畫出了什麼錯？」後來我才曉得當她各地的同儕聽到她要退休，以及她長久以來人盡皆知的優異名聲後，不論遠近，全蜂擁地開車湧到她家。

「哦，蘇，你應該可以幫我做這個臨床吧，可以嗎？我們現在剛好少一個工作伙伴，而且案子很急。」「蘇，既然你現在有一點空了，可以幫我代一下班，讓我請個假嗎？」她孩子的學校以及各種不同的慈善團體也都增選她為委員。蘇的兄弟姊妹父母更是讓她忙得團團轉。還來不及眨眼，她要做的事情已經暴增為當初全職醫生的兩倍。結果顯而易見。

蘇一直不知道該如何拒絕他人，因此不斷面對生活帶來的索求，無法做出任何決定，也抓不到任何把握快樂的機會。

千萬不要像蘇一樣；如果大家活得跟她一樣，別人會欽佩我們，但那也只是一時。當我們無法再幫忙那些欽佩自己的人時，他們轉身就會開始批評我們。他們不會在我們需要的時候待在我們的身邊，因為他們全是收割者，而非付出的人。大家最好現在就為自己做出選擇，抓住眼前的機會。身邊有些人也許會抱怨；我們需要特別注意這些傢伙—他們都是收割者。

真正在乎我們的朋友，對於我們更為自己著想的行為，必然張開雙手歡迎。不論怎麼說，大家都要為自己的快樂負責。不要期待其他人會讓我們快樂；自己的快樂需要自己打造。如果家人因為已經習慣了我們什麼事情都為他們打理好而掙扎，我們可以理解他們的苦惱，但讓他們自己去解決他們的問題。那些全是他們的掙扎，不是我們的。

這種把人逼到牆角的情況也可能帶來危機。我已經數不清有多少次在成功治癒了一位病患後沒多久，就必須治療那個人的配偶。如果有人因為這種情況而指控我破壞這對夫妻的關係，我會開心認罪。古希臘人很瞭解這種情況。英文「crisis」（危機）這個字源於希臘文，字面意思就是「一個機會的時點」。

如果因為錯失了機會點，而無法動搖自己當下所處的系統，那麼我們也等於給自己判了刑，未來將繼續過著長年以來一直在過的生活。若沒有任何改變，一切都將維持現狀。如果大家選擇要讓家人有所改變，那麼現在這個混亂時刻就是改變的最佳時機。但要下決定的人必須是我們自己。其他人都不會做出這樣的決策，因為他們太滿意當下的安逸了。當所有的事情都可以依靠我們來做好做滿的時候，他們為什麼要改變呢？

為了自身的利益而改變事情的作法會讓人感到罪惡。這也是我的許多病患在邁向復原道路上停下腳步的原因。這些原因成了他們為自己生活創造長遠改變的阻礙。