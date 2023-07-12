為什麼「負碳技術」頂多只能達到碳中和，還申請不到碳權？
我們想讓你知道的是
負碳技術的原則，就是要使這裡的「移除」碳排放量，大於排放到大氣中的人為額外碳排放量，，否則頂多就是達到碳中和，沒有負碳效果。目前負碳技術百百種，簡單理解有三種類型：一種是大自然的技術，兩種是人類的技術。
文：郭家倫（一個夢想家，即使發現現實中有許多的妥協與幻滅，仍然長期致力研究國內生質精煉技術與產業推動發展，專業領域為環境工程、生質能及生質化學品，目前擔任核能研究所化學組綠色化學領域的計畫主持人及綠學院綠色帶路人）
蝴蝶，蝴蝶，生得真美麗。頭戴著金絲，身穿花花衣。你愛花兒，花兒也愛你，你會跳舞，它有甜蜜。
這幾年我時常周末就往山上跑，爬遍台灣的大小百岳。一個每天待辦公室的生質能技術工作者在爬山的時候思索人與自然是否能像蝴蝶與花的關係，想著想著看現在天氣熱到像是地球要把人類團滅似的，不禁擔心綠學院專欄文章寫的節能、綠能、碳交易等碳中和策略是否來得及，也許我們工程師應該從技術的角度提供解方？
這個解方就是負碳技術（Negative Emissions Technologies，NET），比較精準的用詞是負排放技術。我們之前文章說過，碳中和是指一個國家或一個企業把排放到大氣中的「人為額外」碳排放量透過植樹或工程技術移除，或運用碳交易等方式取得碳權來抵換，達到正負相抵，名義上不製造額外的碳。
負碳技術的原則，就是要使這裡的「移除」碳排放量，大於排放到大氣中的人為額外碳排放量，才能算負排放行為（Greenhouse Gas Removal），否則頂多就是達到碳中和，沒有負碳效果。
三種負碳技術類型
負碳技術百百種，簡單理解有三種類型，一種是大自然的技術，兩種是人類的技術。
- 用自然碳匯儲存二氧化碳
自然碳匯已經儼然成為負碳技術中的時尚精品。幾位綠色帶路人私下開玩笑說，明明都是減相同的一噸碳，鍋爐節能、照明設備更換，甚至太陽能、風力發電等再生能源竟然在市場都沒有森林碳權有價值，大自然的負碳技術能力估值只怕比獨角獸企業還高！
在〈三分鐘帶你看懂綠碳、藍碳、黃碳〉中，我們已經詳細介紹這三種自然碳匯儲存二氧化碳的方式，值得注意的是，這些儲存都不是永久儲存，以地球的時間尺度來說，自然碳匯儲存的二氧化碳終究會跑出來，只是以人類壽命長度來說，這儲存時間對我們來說夠用了。
- 用科學技術儲存二氧化碳
也就是碳捕集及封存（Carbon Capture and Storage，CCS），逐字翻譯CC是碳捕集，S是封存，總之就是用人為方式儲存二氧化碳。
常聽到的燃燒前、燃燒後、富氧燃燒、直接空氣捕集等方式，只是會影響碳捕集的二氧化碳濃度、組成或捕集位置不同而已，如此排放行為經過這樣移除人為額外碳排放量，頂多達到碳中和，但絕對稱不上是負碳，碳補集及封存要有負碳的效果，其實需要走這兩種技術路線：
1. 直接空氣捕集及封存技術（Direct Air Carbon Capture and Storage，DACCS）
既然森林、海洋、土壤是儲存二氧化碳的天然倉庫，那也可以動腦筋到空氣上，空氣中有16%左右的二氧化碳，可以透過技術將二氧化碳捕集下來並封存。
實際較常使用的碳捕集技術原理，不外乎先用液態的吸收劑吸收二氧化碳或用固態吸附劑吸附二氧化碳，然後再釋放出高純度的二氧化碳，或是使用薄膜技術，藉由不同氣體穿透膜的能力不同，進而分離出二氧化碳，最後再藉由加壓的方式將分離出的二氧化碳強制灌到地下，使二氧化碳在地下岩層中逐漸礦化成岩石，達到長期貯存的目的。
當然，這些也都有可能因為地殼運動而再次釋出。
2. 生質能整合碳捕集及封存技術（Bioenergy with Carbon Capture and Storage，BECCS）
為什麼要特別把生質能算一類？因為生質能電廠使用的原料就是前述吸收二氧化碳生長的生質物，燃燒會排放二氧化碳，但因這樣先吸收、再排放二氧化碳的方式剛好相互抵消，雖不能減少大氣中的二氧化碳，但也不會增加二氧化碳，這時接著再將燃燒產生的二氧化碳捕集下來並封存，就是負碳了。
- 用產品或材料儲存二氧化碳
有自然碳匯，就會有人為碳匯，我們可以把二氧化碳儲存在生命週期長的產品或材料的肚子裡。例如，不要把木材拿去燒，而是將木材製成傢俱、建材、建築，木材的肚子就會繼續貯存它生前儲存的二氧化碳，符合碳儲存於長生命週期產品的特徵。
這裡很容易聯想到碳捕集、利用及封存（Carbon Capture Utilization and Storage，CCUS）中的U利用，不過這兩者並不相同。CCUS中的U目前技術並不成熟，許多人認為的U利用，其實比較像循環經濟，必須要能把二氧化碳直接拿來再利用做成可以使用很久的產品，才有機會算負碳技術。
看完這篇文章我們得到了三個知識升級：
- 負碳技術的原則，是要能讓「移除」碳排放量大於排放到大氣中的人為額外碳排放量，因此只要補集二氧化碳的來源是化石燃料，就不可能成為負碳，頂多達到碳中和。
- 要達到負碳一定要連結生質物的種植與利用方式，否則就需要直接從大氣中直接移除二氧化碳。
- 負碳技術算前沿綠色科技，自然也缺少方法學，因此除了森林碳匯之外，很少看到負碳技術申請到碳權。
目前所有負碳技術的成熟度皆相當有限，成本昂貴，短期內不具競爭力，「革命尚未成功，同志仍需努力」，我們仍須先看綠學院的專欄文章從低碳做起，才能邁向負碳！
註解
- 本文所使用的分類方式為歐盟最近正在推動的碳移除驗證架構法案（EU Carbon Removal Certification Framework），本案仍有很多爭議與問題待釐清，在可預見的未來，負碳技術的分類甚至定義都將持續優化。
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：拯救世界的負碳技術超人身家背景大揭露
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。