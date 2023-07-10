金門酒廠．新發售「精釀金門啤酒」

金門酒廠特地選在7月7日(五)開展當日下午14時30分，在台中國際酒展舉辦「精釀8度金門啤酒」上市記者會，並由金門酒廠丁丞康總經理揭開首次曝光研製已久的新品，「精釀8度金門啤酒」是特選上層發酵的艾爾酵母、淺色基礎麥芽、柑橘果香啤酒花等，反覆鑽研最佳口感、調配完美潤口配方，與其他啤酒最大差異就是加入由金門酒廠蒸煮後的高粱與小麥，讓入喉之酒體富含圓潤、飽滿的甘醇口感，並保留自然果香不帶苦味。

用黑、金色調設計襯托出小麥金色的光輝，一口喝下透過味覺體驗最輕盈的純淨、甘醇口感，感受充滿海島風味的「精釀8度金門啤酒」，首次亮相讓記者會現場湧入不少民眾爭相試飲，供不應求，首賣不到一小時就將展期數量搶購一空，金門酒廠丁丞康總經理現場指示緊急調貨到展場，可於現場預購，滿箱數 後續可宅配出貨。

此次「精釀8度金門啤酒」首賣是限量販售，為了回饋喜愛金門酒廠的消費者，規劃於展期內每日12:30-13:00提供免費試飲，且於現場購買可享買五送一優惠，女性購買者更加贈化妝包1個，數量有限，售完為止，歡迎有興趣的朋友要把握數量搶購！

展場好康不只這一檔，金門酒廠精心策畫各項優惠活動，四天展期精彩不間斷，包含酒品全品項95折(寄售品、加購品及金門啤酒除外)、消費滿額抽、每日單品限量購、國際大賽常勝調酒師X花式調酒秀、消暑聖品高粱霜淇淋、私房特調品飲、新品限時優惠等，更有趣味互動金高拳等，四天展期舉辦共計30餘場好康活動，展現十足誠意，敬邀喜愛品飲高粱及啤酒的你，相見在臺中國際展覽館。