酷兒出版《明心見性：香港跨性別青年文集》——打破媒體呈現套路，讓我們述說自己的故事
我們想讓你知道的是
所謂「跨性別」，是指性別認同與出生時被指定的性別不符的人。在這性別不一致的情況下，跨性別人士往往會產生「性別不安」（gender dysphoria），陷入無盡的煎熬和痛苦。而在大眾既定印象中，跨性別人士彷佛只要經歷了「性別過渡」（gender transition），便能像蝴蝶化蛹，一切問題迎刃而解。然而，正如跨青籌委Ming在《明心見性》新書發佈會上所說：「性別過渡不是由A到B便從此幸福快樂，這種變化是持續不斷，且沒有既定劇本的」，跨性別人士在這過程中的焦慮不安並非如外界想像般那麽容易消解。
撰文、攝影：麥子｜文字編輯：兩蚊｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth
（【酷兒出版】系列專題分兩集，此為上集；下集為酷兒出版《The Gaze of Others》——多元性別的集體創作 X 性別空間的無限想像，請一併閱讀。）
性／別小眾在媒體曝光的機會近年來大大增加，無疑有助提升大眾對性別平權的關注。與此同時，性／別小眾卻往往處於被描繪的位置，呈現方式亦屢見幾種套路：不是報導他們在社會受到歧視和壓迫的悲情故事，就是强調「要勇敢做自己」的陽光書寫。這使人不禁懷疑，這種對社群的呈現，真的能充分反映性／別小眾的多元面貌嗎？
基於現時媒體論述的局限，越來越多本地組織嘗試以文學藝術的方式呈現性／別小眾不同面向。雖然他們探討的主題、具體形式各有不同，但亦旨在為社群個體提供更多發聲的機會。最近，本地跨性別組織「跨青時刻」出版了《明心見性：香港跨性別青年文集》（以下簡稱《明心見性》），正正通過文學創作，讓跨性別人士能親自述說自己的故事，一方面打破在傳統媒體的描繪下，在大眾眼中日益鞏固的既定印象；另一方面也讓讀者走進他們複雜的内心世界。
性別過渡並非一勞永逸，而是沒有劇本的持續變化
所謂「跨性別」，是指性別認同與出生時被指定的性別不符的人。在這性別不一致的情況下，跨性別人士往往會產生「性別不安」（gender dysphoria），陷入無盡的煎熬和痛苦。而在大眾既定印象中，跨性別人士彷佛只要經歷了「性別過渡」（gender transition），便能像蝴蝶化蛹，一切問題迎刃而解。然而，正如跨青籌委Ming在《明心見性》新書發佈會上所說：「性別過渡不是由A到B便從此幸福快樂，這種變化是持續不斷，且沒有既定劇本的」，跨性別人士在這過程中的焦慮不安並非如外界想像般那麽容易消解。
作為《明心見性》作者之一，妹豬琪琪亦通過她的文學創作，批判了這種與跨性別所面對的現實存在巨大偏差的大眾理解。如在〈我是蛇〉中，她就根據親身經歷，書寫了絕大多數「跨女」也會進行的、恍如「完成又一次重生」的脫毛手術。可矛盾的是，她也透過對脫毛過程猶如酷刑、術後傷痕纍纍的敘述，呈現了跨性別人士在根據既定性別形象進行性別實踐（doing gender）時的心理掙扎。若結合另一位作者錦里的作品〈石礫花〉閲讀，我們會能更明白跨性別人士這種迎合社會要求的壓力來源。
「為了長出能讓途人駐足欣賞的花瓣／兩朵花在爭奪那丁點光／一片長成又大又艷麗的花瓣／擋住旁邊的花／獨自美麗」——以在石縫中爭艷鬥麗的花朵作喻，錦里隱晦地描繪了跨女社群内部競爭和批判的現狀，又帶出一個諷刺的現實：有時候，要求跨性別迎合社會性別規範的壓力並非源自外界，而是源於社群自身。
「到底為甚麼女性一定要脫毛？」妹豬琪琪在新書發佈會上反問道。據另一位作者Christine的補充，我們可以發現這個問題的背後，其實隱含一連串更深層的問題：「到底我們在追求甚麼？是成為自己，還是成為社會對某種性別的既定期盼？」或許正因為沒有絕對答案，每個人的選擇也不盡相同。所以跨性別人士在如同蛇不斷脫皮的性別過渡中，才會感到不安和迷失。
不是只有性別不安 我們也有性別愉悅
在發佈會上，作者Allison又分享了大眾另一種對跨性別人士的片面理解：「人們往往强調我們性別不安的一面；可是我們其實也有性別愉悅（gender euphoria）的時候。」而在《明心見性》這本文集中，我們正正能通過作者們的文字，體會這種苦樂參半的心理狀態。
「If life was a dream, then I have lived many, none of which were mine, until now.」在英文散文〈Lives, Lived & Living〉中，Allison除了以直白、感性的文字回憶她在成長經歷中的焦慮和恐懼外，又記敘自己在「蛻變」（metamorphosis）的過程，例如開始在家穿女裝照鏡子，所帶來的滿足感。Allison補充道：「每當我們想放棄的時候，只要想起這些簡單美好的時光，或許只是看著鏡子的一秒鐘，已能為我們提供無限能量。」
同樣的複雜情感，也能見於Christine創作的其中一篇新詩〈我還有裙擺〉。以自己開始性別過渡後，在酒吧慶祝第一個生日的經歷為題材；Christine亦記敘了她當時眼見身體不貼近自己的性別認同，而產生的自卑感。有趣的是，雖然詩中出現「我沒胸 沒腰 沒長腿／裙沒紗 沒衩 沒露背」等否定語句，但在詩的最後，Christine則選擇以一種較正面的肯定語句作結——「我掃一掃裙擺／我還有裙擺」，表達當下她仍能從自己身上找到一些東西值得欣賞的心境。
「這是一本接近傷痕文學的書。在我們挖開自己傷口讓人看見的同時，不代表我們沒有其他完整的部分。」這是Christine對《明心見性》全書的形容，也可以說是一種對跨性別人士心理真實的概括——畢竟有苦有樂，才是人生。
做自己無需勇氣 只是書寫人之為人的共通情感
作為香港首本跨性別文學作品集，《明心見性》總共收錄了9位跨性別青年創作的17篇文學作品，無疑在本地性別文學，乃至性別平權發展史上有著舉足輕重的意義。《明心見性》的出版，碰巧就在一年一度的同志驕傲月。無論是否有意為之，《明心見性》製作團隊和一眾作者也表示，希望大家不要被平權的主旋律，局限了自己對這本文集的閲讀。
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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