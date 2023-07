酷兒出版《明心見性：香港跨性別青年文集》——打破媒體呈現套路，讓我們述說自己的故事

撰文、攝影:麥子|文字編輯:兩蚊|網站編輯:Beth|製圖:Beth

(【酷兒出版】系列專題分兩集,此為上集;下集為酷兒出版《The Gaze of Others》——多元性別的集體創作 X 性別空間的無限想像,請一併閱讀。)

性/別小眾在媒體曝光的機會近年來大大增加,無疑有助提升大眾對性別平權的關注。與此同時,性/別小眾卻往往處於被描繪的位置,呈現方式亦屢見幾種套路:不是報導他們在社會受到歧視和壓迫的悲情故事,就是强調「要勇敢做自己」的陽光書寫。這使人不禁懷疑,這種對社群的呈現,真的能充分反映性/別小眾的多元面貌嗎?

基於現時媒體論述的局限,越來越多本地組織嘗試以文學藝術的方式呈現性/別小眾不同面向。雖然他們探討的主題、具體形式各有不同,但亦旨在為社群個體提供更多發聲的機會。最近,本地跨性別組織「跨青時刻」出版了《明心見性:香港跨性別青年文集》(以下簡稱《明心見性》),正正通過文學創作,讓跨性別人士能親自述說自己的故事,一方面打破在傳統媒體的描繪下,在大眾眼中日益鞏固的既定印象;另一方面也讓讀者走進他們複雜的内心世界。

性別過渡並非一勞永逸,而是沒有劇本的持續變化

所謂「跨性別」,是指性別認同與出生時被指定的性別不符的人。在這性別不一致的情況下,跨性別人士往往會產生「性別不安」(gender dysphoria),陷入無盡的煎熬和痛苦。而在大眾既定印象中,跨性別人士彷佛只要經歷了「性別過渡」(gender transition),便能像蝴蝶化蛹,一切問題迎刃而解。然而,正如跨青籌委Ming在《明心見性》新書發佈會上所說:「性別過渡不是由A到B便從此幸福快樂,這種變化是持續不斷,且沒有既定劇本的」,跨性別人士在這過程中的焦慮不安並非如外界想像般那麽容易消解。

圖片由作者提供 跨青時刻成員、《明心見性》出版計劃籌委Ming

作為《明心見性》作者之一,妹豬琪琪亦通過她的文學創作,批判了這種與跨性別所面對的現實存在巨大偏差的大眾理解。如在〈我是蛇〉中,她就根據親身經歷,書寫了絕大多數「跨女」也會進行的、恍如「完成又一次重生」的脫毛手術。可矛盾的是,她也透過對脫毛過程猶如酷刑、術後傷痕纍纍的敘述,呈現了跨性別人士在根據既定性別形象進行性別實踐(doing gender)時的心理掙扎。若結合另一位作者錦里的作品〈石礫花〉閲讀,我們會能更明白跨性別人士這種迎合社會要求的壓力來源。

「為了長出能讓途人駐足欣賞的花瓣/兩朵花在爭奪那丁點光/一片長成又大又艷麗的花瓣/擋住旁邊的花/獨自美麗」——以在石縫中爭艷鬥麗的花朵作喻,錦里隱晦地描繪了跨女社群内部競爭和批判的現狀,又帶出一個諷刺的現實:有時候,要求跨性別迎合社會性別規範的壓力並非源自外界,而是源於社群自身。

圖片由作者提供 (左起)《明心見性》作者之二妹豬琪琪和Christine

「到底為甚麼女性一定要脫毛?」妹豬琪琪在新書發佈會上反問道。據另一位作者Christine的補充,我們可以發現這個問題的背後,其實隱含一連串更深層的問題:「到底我們在追求甚麼?是成為自己,還是成為社會對某種性別的既定期盼?」或許正因為沒有絕對答案,每個人的選擇也不盡相同。所以跨性別人士在如同蛇不斷脫皮的性別過渡中,才會感到不安和迷失。

不是只有性別不安 我們也有性別愉悅

在發佈會上,作者Allison又分享了大眾另一種對跨性別人士的片面理解:「人們往往强調我們性別不安的一面;可是我們其實也有性別愉悅(gender euphoria)的時候。」而在《明心見性》這本文集中,我們正正能通過作者們的文字,體會這種苦樂參半的心理狀態。

「If life was a dream, then I have lived many, none of which were mine, until now.」在英文散文〈Lives, Lived & Living〉中,Allison除了以直白、感性的文字回憶她在成長經歷中的焦慮和恐懼外,又記敘自己在「蛻變」(metamorphosis)的過程,例如開始在家穿女裝照鏡子,所帶來的滿足感。Allison補充道:「每當我們想放棄的時候,只要想起這些簡單美好的時光,或許只是看著鏡子的一秒鐘,已能為我們提供無限能量。」

圖片由作者提供 (左起)《明心見性》出版計劃籌委Colby和作者之一Allison

同樣的複雜情感,也能見於Christine創作的其中一篇新詩〈我還有裙擺〉。以自己開始性別過渡後,在酒吧慶祝第一個生日的經歷為題材;Christine亦記敘了她當時眼見身體不貼近自己的性別認同,而產生的自卑感。有趣的是,雖然詩中出現「我沒胸 沒腰 沒長腿/裙沒紗 沒衩 沒露背」等否定語句,但在詩的最後,Christine則選擇以一種較正面的肯定語句作結——「我掃一掃裙擺/我還有裙擺」,表達當下她仍能從自己身上找到一些東西值得欣賞的心境。

「這是一本接近傷痕文學的書。在我們挖開自己傷口讓人看見的同時,不代表我們沒有其他完整的部分。」這是Christine對《明心見性》全書的形容,也可以說是一種對跨性別人士心理真實的概括——畢竟有苦有樂,才是人生。

做自己無需勇氣 只是書寫人之為人的共通情感

作為香港首本跨性別文學作品集,《明心見性》總共收錄了9位跨性別青年創作的17篇文學作品,無疑在本地性別文學,乃至性別平權發展史上有著舉足輕重的意義。《明心見性》的出版,碰巧就在一年一度的同志驕傲月。無論是否有意為之,《明心見性》製作團隊和一眾作者也表示,希望大家不要被平權的主旋律,局限了自己對這本文集的閲讀。