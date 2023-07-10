台塑新智能加碼投資新能源上看200億， 王瑞瑜：關鍵技術電池芯已接近100%本土製造

台灣資通訊產業是高耗能產業，能源問題一直是近年社會上重要的議題，而目前台灣主要是由台塑、鴻海、台泥等三大集團對儲能事業積極布局。其中，台塑旗下新智能先後在彰化儲能案場、台南永康的5M大型儲能系統等投資，總額達新台幣200億。

台塑新智能投資新能源上看200億元

台塑集團近年發展節能、綠能產業，2008年開始投資台塑鋰鐵。台塑新智能表示，當時認為儲能系統會是未來的大方向，尤其鋰鐵電池安全性高、能量密度大，還兼具環保、節能的特性，因此結合了台塑企業的原料，自產率高達80%以上。

台塑新智能指出，電池模組的生產檢測原本是一個極為消耗能源的過程，電池模組生產線全部採用放電能源回收型機台，並搭配一組100KW的電能緩衝儲存設備，在電池模組充、放電的過程中，進行供電，與電能儲存的時間差調整，降低工廠生產過程中的電力需求，完成綠能節能工廠。

目前台塑新智能主要的產品分為：鋰鐵電池組、大型儲能系統、家用儲能系統等三大項目。合作客戶包含工研院、大同科技、中科院、漢翔航空、中華電信、群創等多家電子半導體大廠。

近年來台塑新智能先後完成，與翰可能源合作，台南永康的5M大型儲能系統正式上線營運；彰化儲能案場於電力交易平台；台塑新智能透過子公司「台塑尖端能源」在源彰濱電芯廠動土典禮。

Photo Credit: 中央社 台塑新智能旗下台塑尖端能源第1期磷酸鋰鐵電池芯廠舉辦動土典禮，董事長王瑞瑜（左）表示，這是台塑新智能最重要的里程碑。中央社記者賴言曦攝2023年4月12日

值得注意的是，台塑新智能在彰濱的投資磷酸鋰鐵電池芯廠，分為兩個階段，一共達160億元，並喊出全台最大的5GWh。近日再擬定明志科大綠能中心、台南微藻布局，全面快速開展應用版圖，且加碼啟動廢電池回收廠投資計畫，合計總投資額突破達200億元。

日前，台塑新智能董事長王瑞瑜說：「我們掌握關鍵技術（電池芯），已經接近100%本土製造，有別於現在整套進口。」此外，王瑞瑜也直言，相比包含寧德時代在內的眾多中國電池廠，本次台塑集團雖是打造5GW，號稱全台最大，其實微不足道，但卻是台灣需要的技術。

台塑新智能說明，目標2024年第三季完工量產後，再投入第二期擴建計畫，為電動車及儲能系統提供安全、穩定的鋰鐵電芯，打造完整的國產電池產業鏈。而它們也表示，目前除進軍美國與日本市場，印度、越南等東南亞國家也在尋找經銷商，也不排除在海外設立電芯模組廠。

台塑新智能公開資訊

至於台灣未來的能源狀況，經濟部10日指出，未來北東電網面對相當的供電壓力，雖然總體供電量夠，但因為北東電網用電成長快，將大量依賴南電、中電北送及西電東送。

經濟部強調，電網輸送電有其極限，若持續缺乏電網內的自有電源，很可能在2025年之後，就會面臨供電缺口大於電網安全可靠容量的上限420萬瓩，長期「超量送電」，將導致系統運轉高度風險，而為了迴避相關電力問題，將研擬協和電廠油轉氣規劃，這也意味電力危機下，儲能產業將有更多商機。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航