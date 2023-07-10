酷兒出版《The Gaze of Others》——多元性別的集體創作 X 性別空間的無限想像
我們想讓你知道的是
「以創作平權是很soft、很溫柔的一件事。特別是在收集投稿的時候，我們重新聽到一些有關同志遊行、校園同志行動等的故事。這些都是已經消失、正在消失的地標和事件。原來我們在創作的同時，正默默整理着香港同志歷史的脈絡。」Erica認真地回顧她們在過程中的「額外收穫」。
撰文、攝影：proxlogue｜文字編輯：兩蚊｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth
（【酷兒出版】系列專題分兩集，此為下集；上集為酷兒出版《明心見性：香港跨性別青年文集》——打破媒體呈現套路，讓我們述說自己的故事，請一併閱讀。）
初次到訪「一坪半性別空間」，第一眼看到的，與在社交媒體上看到的，大致無異。大大小小的書架、各類型的讀物、盆栽、榻榻米、小茶几，還有那幅貼上「平權海報」的牆。唯一的不同，是多了一股亂中有序的「工場感」……
「我們已經連續pack了幾天，還有這裡的要pack！」Erica一邊說，一邊安頓地上的紙箱，紙箱裏是《The Gaze of Others Vol.1 – The (In)visible》的閱讀材料。半年前，同為「一坪半」坪主的她邀請了好友Astor組成「The Gaze of Others 團隊」，從經營一片性別空間走到出版一本性別讀物。
The (In)visible：被看見的進行式 拒絕觀看與被觀看的單一化
「哇！好有趣啊！入面好多嘢，逐樣攞出嚟睇吓、玩吓，好似拆禮物咁啊！」這是《The Gaze of Others 》第一期《The (In)visible》首位讀者的閱後感。與其說是一本小誌，其實它更像一個閱讀套裝——透明zip袋、小冊子、相冊、podcast、地圖、練習本、三角彩旗字典。但不同形式，甚至不同形狀的背後，又是為了甚麼？
「一直以來，性／別小眾都是被觀看的一方。我們之所以創作這本小誌，是希望性／別小眾也可以成為觀看的一方，透過自己的視角、自己的語言來分享所看見的世界。而正正因為性／別小眾的觀察是多樣化的，用來呈現這些觀察的形式就更應該多樣化。」Erica解釋道。本著這個信念，性／別小眾義工們在Migrants’ Pride拍下的相片、寫下的文字，通通被「The Gaze of Others 團隊」收錄在《１／７》裡，務求讓讀者可以看到義工們在驕傲日看到的畫面；而酷兒們在投稿時所用的字眼語句，亦一字不漏地被團隊灌錄到《酷兒地圖隨身聽》的podcast裡，讓讀者亦有機會代入酷兒們經歷，體驗投稿者如何看空間、如何與空間互動。
除了拒絕單一化性／別小眾的視角，Astor亦很抗拒性／別小眾被單一化地觀看：「雖然近年越來越多主流的人表示看見我們，我們的社群越來越visible，但他們所看見的，大多都只局限於男同志是娘娘腔、女同志伴侶間必有一方是TB等。這些刻板印象都在告訴我們，社群內的多元性仍是 invisible、仍是未被看見。」
為令更多人意識到現時社會對性／別小眾的種種刻板印象，又為令更多人明白到性／別小眾是多元群體、而非單一狀態，Astor和團隊決定把是次出版的小誌命名為《The (In)visible》「為《The (In)visible》加上『（）』是想分隔『In』和『visible』，提醒我們仍然身處被看見的進行式，仍然要為性／別小眾不只有一個固定面貌而吶喊。」透過出版《１／７》（記背負雙重隱沒性的居港同志移工）、《愛伴》（記兩對在香港法律下純屬透明的已婚同志伴侶）、《酷兒地圖隨身聽》（記不同酷兒成員與香港不同角落的連結），Astor和團隊希望呈現性／別小眾的更多面向，讓主流重新檢視自己觀看性／別小眾的方式，讓性／別小眾能夠慢慢走出被看見的「進行式」。
不只是性／別小眾的創作 更是多元性別的共同創作
閱讀着同志移工主導的《 １／７》、聽着酷兒主導的《酷兒地圖隨身聽》，相信沒有人會反對《The (In)visible》是一場性／別小眾的共同創作。但原來除了性／別小眾，一些「性／別大眾」也是這本小誌的共同創作人。
「我們本來沒有《性／別 ABC》的。這部分是在『試閱大會』上受到順性別（cisgender）（筆者按：即性別認同與出生時指定性別相同的人）、異性戀朋友啟發後再新增的。」Erica坦言。「試閱大會」是「The Gaze of Others 團隊」在3月舉辦的一個活動。在活動中，團隊邀請了多元性別的朋友一同試讀小誌的初版，又向他們請教了一些修訂建議。談及《性／別 ABC》的誕生，Astor表示這是自己的意見：「經過『試閱大會』，我才發現主流對性別相關的詞彙真的不太熟悉，例如他們根本沒有聽過『酷兒』、『非二元（non-binary）』等字詞。我不希望這會成為閱讀《The (In)visible》，甚至是認識性／別小眾和性別議題的限制，因此提出了製作一本性別字典。」她強調《性／別 ABC》的創作建基於順性別、異性戀朋友的試閱回饋：「所以，這本小誌不只是由性／別小眾主導，更是由多元性別主導。多元性別包括了順性別和異性戀，而有了這些視角，我們的創作才得以完整。」
至於Erica心目中最深刻的「試閱大會」回饋，她表示是來自本地跨性別組織「跨青時刻」的參與者。「在初版的《性別觀察練習》裡，其中一個練習需要讀者代入一件死物（例如一朵花、一塊石頭），然後反思性別的意義。我們的本意是想鼓勵讀者跳出平時的思考模式，重新審視性別這回事。但『跨青』的成員就擔心練習或會令讀者把性別誤解成任何東西都可以，所以我們最後還是刪去了這個練習。」Erica直言：「這個小經歷其實為我帶來了很多反思！它提醒了我在寫作時，字眼選擇的重要性；亦令我開始思考性別討論的敏感度。」
一坪半的空間 空間想像卻無限
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮