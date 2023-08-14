你以為投資是「追逐」嗎？不，其實投資是「等待」
我們想讓你知道的是
金錢投資，其實就是「現在不花某一筆錢，換取它以後長大的可能」，只要有了計劃，我們不需要一直去追求標的價格的高低，像不斷需要捕獵的獵人，而可以像是一個農夫一樣，先把該做的準備做好，遇到狀況作出應對，接下來的就是等待而已。
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
你也曾經這樣想過嗎？
- 以為投資就像賭博？
- 投資的風險很高？
- 投資需要每天盯盤？
- 投資需要知道買入賣出的時機點？
- 各種消息對投資很重要？尤其內線消息？
- 投資要賺得快、賺得簡單、賺得多？
- 有錢人才能投資？
我99%的資產都是50歲以後獲得的。
華倫．巴菲特
我們希望達到累積效果的同時，還需要考量發生各種意外時，盡量不使累積中斷或者減損。太投機如運氣成分太高的標的或方法、讓自己承擔太多債務的方式，在操作上及選擇標的就會先排除掉。
因為對大多數人來說，不是為了短期嘗試賺到最多的錢，而是我們一生想要的目標能不能穩健的達成。只是很多人當下忘記了自己目標的達成才是原因，而受到可能賺到更多錢的貪婪驅使，冒著自己無法承擔的風險，最後結果不如預期。而在這樣的前提下，以上7點對投資來說，就根本不是問題，只是被誤解為是問題而已。
每個人想過更好生活的動力，就是資產能夠長期成長的原因
資產長期成長的本質是「生產力」，而「生產力」到底是什麼呢？歸根究柢來說，就是人們為了想要過更好的生活，而做出的實踐與產出。而每一次發現的新科技、應用方式，都會對我們的生活產生改變，使我們過得越來越便利，也越來越舒適。像工業革命 [註1] 的變化，都為我們帶來各種新型產業，產出不同的需求產品，也衍伸當下需要的服務型態。
只要人們還想要追求更方便及舒適的生活，我們就會不斷地有產出來改變我們的生活。在這個過程當中，無論是因為勞動人口 [註2] 的基數變化，或者是生產效率的提高 [註3]，最終都影響到生產力的成長，也因為生產力的成長，經濟就會不斷向上發展。
又基於生產力的成長，最開始的變化會來自於公司收益、發明，再來是商業型態改變，帶動收入的提高，刺激消費的轉變，房地產跟著成長，生活型態就會與過去有很大的不同。在這樣的前提下，代表公司的指標如股票類型的資產類別，就是最受直接影響的標的。
如下圖MSCI世界指數 [註4] 的變化，雖然中途有起有落，但時間越長，其實是不斷升高的。
因此要達成我們人生的目標，在投資上符合生產力長期累積的大原則，就是最大的前提。
長期投資的迷思
理解長期投資的概念，就是符合生產力影響經濟長期向上的原則後，我們仍然可能有以下的問題：
- 投資如果要放很久，有需要用錢怎麼辦？
- 當自己長期投資遇到意外，目標還可以達成嗎？
- 我知道，長期投資就是存股？（筆者：你才存股，你全家都存股）
我們在運用投資達成目標的過程中，有一個很重要的關鍵，我們需要保持能持續投資的能力。因為投資報酬率不可能無限上綱，我們如何讓自己不斷有資金投資，而且不因為其他意外而中斷投資，或者被迫賣出投資部位呢？這是需要做出財務上的管理調整才能達成的，這時我們需要考慮兩種管理的方法：
1. 收支管理
我們需要計算出目前財務狀況支出及因應短期目標的資金，因為這影響到我們每年的生活能否持續：
- 每月支出預算：定期每個月會支出的項目，如餐飲費、交通費、電信費…等。
- 年度支出預算：不是每月會支出的項目，但可能每年一次或數次的預計支出，如父母紅包、每年旅遊費、保險費…等。
- 短期目標儲蓄：準備時間太短的目標，如2年後想要結婚，並不適合使用投資準備，而需要考量流動性比較高的資產，如定存、活儲……等。
2. 風險管理
我們不想要遇到意外狀況時，讓達成目標準備的投資部位被迫賣出，同時也要準備因應緊急狀況的緊急預備金，這些考慮的基準也都來自於收入與支出影響的生活方式：
- 身故風險：考量自己身故會有的責任需求後，需支出的保費。
- 醫療風險：考量自己發生需要使用醫療資源時，會產生的花費需求後，需支出的保費。
- 失能風險：考量自己萬一需要被照護，自己考慮的照護支出後，需支出的保費。
- 緊急預備金：遇到特殊急迫事件時，能有一筆馬上拿得出來的資金來應對，而不讓自己被迫匆忙做決定，如因疫情影響而放無薪假或被資遣等狀況。緊急預備金原則上應準備每月支出3-6倍的金額。
重點摘要
長期投資的本質是「生產力」，需要考慮的是能夠有「累積」的方法，畢竟金錢投資是「現在不花某一筆錢，換取它以後長大的可能。」只要有了計劃，我們不需要一直去追求標的價格的高低，像不斷需要捕獵的獵人，而可以像是一個農夫一樣，先把該做的準備做好，遇到狀況作出應對，接下來的就是等待而已。
做好財務規劃作為投資前的準備，除了讓自己心理上感到安全，睡得好覺外，也不讓自己受到意外影響。確保投資按照自己的計劃前進，有調整的標準，讓我們人生想要的目標都達成。
附註
1. 工業革命
- 第一次工業革命：約於西元1760-1840年代左右，水力及蒸汽機的應用，取代傳統獸力與人力，開始機械化生產。
- 第二次工業革命：約於西元1870-1914年代左右，電力普及以及石油的應用，開始實現製造生產的大量規模化。
- 第三次工業革命：約於西元1970年代開始，又稱為資訊革命，開始了電腦的應用以及自動化運作的工業型態。
- 第四次工業革命：約為21世紀初期提出來的概念，並在2011年逐漸普及優化，包含5G、人工智能、自動車及自動工廠與服務、3D列印、奈米科技、量子電腦、生物科技、物聯網…等。讓生產效率進一步提升。
2. 勞動人口
泛指15歲-64歲的工作年齡人口。又衍伸出人口紅利(15歲-64歲的工作年齡人口，扶養14歲以下+65歲以上的非勞動人口比率小於50%，亦即勞動人口大於非勞動人口的概念)及人口負債(人口紅利反過來的概念，非勞動人口大於勞動人口)。勞動人口會影響到生產力的基礎，勞動人口越多，越可以期待生產力的提升。
3. 生產效率
如果投入同樣的資源或者人力，卻可以提升更高的產出，就是生產效率的提高。譬如說一畝田的耕作，有沒有使用機器會對需求人力產生變化，使用機器生產效率提高，同時也可以解放本來的需求人力從事其他生產力的工作。
4. MSCI世界指數
是由摩根士丹利（Morgan Stanley Capital International，簡稱MSCI）所編製的股價指數。MSCI編制的標準是全球都具備公信力及影響力的指標，也因為MSCI考量的因素非常多，範圍涵蓋全球，除了考量國家、區域、產業…等，交易量、價格、流通在外股數、持股比例、外資投資限制也都是關注的條件。所以組成的標的，大多是穩健獲利與具有競爭力的大型績優股。
本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！