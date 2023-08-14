2023/08/14,
理財

你以為投資是「追逐」嗎？不，其實投資是「等待」

你以為投資是「追逐」嗎？不，其實投資是「等待」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

金錢投資，其實就是「現在不花某一筆錢，換取它以後長大的可能」，只要有了計劃，我們不需要一直去追求標的價格的高低，像不斷需要捕獵的獵人，而可以像是一個農夫一樣，先把該做的準備做好，遇到狀況作出應對，接下來的就是等待而已。

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

你也曾經這樣想過嗎？

  1. 以為投資就像賭博？
  2. 投資的風險很高？
  3. 投資需要每天盯盤？
  4. 投資需要知道買入賣出的時機點？
  5. 各種消息對投資很重要？尤其內線消息？
  6. 投資要賺得快、賺得簡單、賺得多？
  7. 有錢人才能投資？

我99%的資產都是50歲以後獲得的。

華倫．巴菲特

我們希望達到累積效果的同時，還需要考量發生各種意外時，盡量不使累積中斷或者減損。太投機如運氣成分太高的標的或方法、讓自己承擔太多債務的方式，在操作上及選擇標的就會先排除掉。

因為對大多數人來說，不是為了短期嘗試賺到最多的錢，而是我們一生想要的目標能不能穩健的達成。只是很多人當下忘記了自己目標的達成才是原因，而受到可能賺到更多錢的貪婪驅使，冒著自己無法承擔的風險，最後結果不如預期。而在這樣的前提下，以上7點對投資來說，就根本不是問題，只是被誤解為是問題而已。

每個人想過更好生活的動力，就是資產能夠長期成長的原因

資產長期成長的本質是「生產力」，而「生產力」到底是什麼呢？歸根究柢來說，就是人們為了想要過更好的生活，而做出的實踐與產出。而每一次發現的新科技、應用方式，都會對我們的生活產生改變，使我們過得越來越便利，也越來越舒適。像工業革命 [註1] 的變化，都為我們帶來各種新型產業，產出不同的需求產品，也衍伸當下需要的服務型態。

只要人們還想要追求更方便及舒適的生活，我們就會不斷地有產出來改變我們的生活。在這個過程當中，無論是因為勞動人口 [註2] 的基數變化，或者是生產效率的提高 [註3]，最終都影響到生產力的成長，也因為生產力的成長，經濟就會不斷向上發展。

又基於生產力的成長，最開始的變化會來自於公司收益、發明，再來是商業型態改變，帶動收入的提高，刺激消費的轉變，房地產跟著成長，生活型態就會與過去有很大的不同。在這樣的前提下，代表公司的指標如股票類型的資產類別，就是最受直接影響的標的。

如下圖MSCI世界指數 [註4] 的變化，雖然中途有起有落，但時間越長，其實是不斷升高的。

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作者提供

因此要達成我們人生的目標，在投資上符合生產力長期累積的大原則，就是最大的前提。

長期投資的迷思

理解長期投資的概念，就是符合生產力影響經濟長期向上的原則後，我們仍然可能有以下的問題：

  1. 投資如果要放很久，有需要用錢怎麼辦？
  2. 當自己長期投資遇到意外，目標還可以達成嗎？
  3. 我知道，長期投資就是存股？（筆者：你才存股，你全家都存股）

我們在運用投資達成目標的過程中，有一個很重要的關鍵，我們需要保持能持續投資的能力。因為投資報酬率不可能無限上綱，我們如何讓自己不斷有資金投資，而且不因為其他意外而中斷投資，或者被迫賣出投資部位呢？這是需要做出財務上的管理調整才能達成的，這時我們需要考慮兩種管理的方法：

1. 收支管理

我們需要計算出目前財務狀況支出及因應短期目標的資金，因為這影響到我們每年的生活能否持續：

  • 每月支出預算：定期每個月會支出的項目，如餐飲費、交通費、電信費…等。
  • 年度支出預算：不是每月會支出的項目，但可能每年一次或數次的預計支出，如父母紅包、每年旅遊費、保險費…等。
  • 短期目標儲蓄：準備時間太短的目標，如2年後想要結婚，並不適合使用投資準備，而需要考量流動性比較高的資產，如定存、活儲……等。

2. 風險管理

我們不想要遇到意外狀況時，讓達成目標準備的投資部位被迫賣出，同時也要準備因應緊急狀況的緊急預備金，這些考慮的基準也都來自於收入與支出影響的生活方式：

  • 身故風險：考量自己身故會有的責任需求後，需支出的保費。
  • 醫療風險：考量自己發生需要使用醫療資源時，會產生的花費需求後，需支出的保費。
  • 失能風險：考量自己萬一需要被照護，自己考慮的照護支出後，需支出的保費。
  • 緊急預備金：遇到特殊急迫事件時，能有一筆馬上拿得出來的資金來應對，而不讓自己被迫匆忙做決定，如因疫情影響而放無薪假或被資遣等狀況。緊急預備金原則上應準備每月支出3-6倍的金額。
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作者提供

重點摘要

長期投資的本質是「生產力」，需要考慮的是能夠有「累積」的方法，畢竟金錢投資是「現在不花某一筆錢，換取它以後長大的可能。」只要有了計劃，我們不需要一直去追求標的價格的高低，像不斷需要捕獵的獵人，而可以像是一個農夫一樣，先把該做的準備做好，遇到狀況作出應對，接下來的就是等待而已。

做好財務規劃作為投資前的準備，除了讓自己心理上感到安全，睡得好覺外，也不讓自己受到意外影響。確保投資按照自己的計劃前進，有調整的標準，讓我們人生想要的目標都達成。

附註

1. 工業革命

  • 第一次工業革命：約於西元1760-1840年代左右，水力及蒸汽機的應用，取代傳統獸力與人力，開始機械化生產。
  • 第二次工業革命：約於西元1870-1914年代左右，電力普及以及石油的應用，開始實現製造生產的大量規模化。
  • 第三次工業革命：約於西元1970年代開始，又稱為資訊革命，開始了電腦的應用以及自動化運作的工業型態。
  • 第四次工業革命：約為21世紀初期提出來的概念，並在2011年逐漸普及優化，包含5G、人工智能、自動車及自動工廠與服務、3D列印、奈米科技、量子電腦、生物科技、物聯網…等。讓生產效率進一步提升。

2. 勞動人口

泛指15歲-64歲的工作年齡人口。又衍伸出人口紅利(15歲-64歲的工作年齡人口，扶養14歲以下+65歲以上的非勞動人口比率小於50%，亦即勞動人口大於非勞動人口的概念)及人口負債(人口紅利反過來的概念，非勞動人口大於勞動人口)。勞動人口會影響到生產力的基礎，勞動人口越多，越可以期待生產力的提升。

3. 生產效率

如果投入同樣的資源或者人力，卻可以提升更高的產出，就是生產效率的提高。譬如說一畝田的耕作，有沒有使用機器會對需求人力產生變化，使用機器生產效率提高，同時也可以解放本來的需求人力從事其他生產力的工作。

4. MSCI世界指數

是由摩根士丹利（Morgan Stanley Capital International，簡稱MSCI）所編製的股價指數。MSCI編制的標準是全球都具備公信力及影響力的指標，也因為MSCI考量的因素非常多，範圍涵蓋全球，除了考量國家、區域、產業…等，交易量、價格、流通在外股數、持股比例、外資投資限制也都是關注的條件。所以組成的標的，大多是穩健獲利與具有競爭力的大型績優股。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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