善用小額碳權交易，「油車換電車」也該納為企業碳交易一部分
我們想讓你知道的是
從電動運具發展及企業碳交易需求的角度來看，若能擴大「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」的買方資格，讓不是開發單位的一般企業也可進入平臺進行碳權交易，不但可以讓企業有更多獲取碳權的管道；更多的買方進入平臺，也能夠活絡碳權交易，拉高電動運具的獎勵價格，讓民眾有更多誘因購買電動運具。
台灣自通過《氣候變遷因應法》以來，碳費、碳交易一直是眾所矚目的議題。蔡英文總統也在今（2023）年4月宣布成立碳交易平台，並表示未來除了收取碳費，也鼓勵企業提出自願減量專案取得減量額度（碳權）。
環保署於6月說明，未來我國的碳交易規劃，將採「2+1」三軌並行的方式，其中「2」分別是指國內碳權交易、國外碳權代購兩大業務，「1」則是指現在已經在運行的，由環保署所負責的國內小額減碳效益媒合。
例如，民眾透過汰換電動汽機車可取得碳權，再透過環保署的平台媒合買賣雙方，讓民眾可以藉由交易獲得碳權獎勵金，此部分業務將留在環保署媒合平台繼續運作，不併入碳權交易所業務。
在碳權交易所正式上路前，環保署的減碳媒合平台，是目前國內唯一正式運行的碳權交易制度。其中與民眾生活最貼近的便是汰購電動運具時的碳權交易，該制度自2022年6月10日啟用「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」至今，恰逢運作滿一年。
台灣智慧移動產業協會（SMAT）非常贊同環保署肯定電動運具的減碳效益，並透過交易與獎勵金的誘因促進民眾購買電動運具，但為了讓電動運具對環境的貢獻能與交易制度作更好的結合，SMAT 亦期待政府有更積極的政策作為。
為確保制度與購車市場穩定性
須延長《淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法》
環保署為鼓勵民眾使用電動運具，從2015年開始提供電動機車補助，該補助一直持續到2021年。2022年則發布《淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法》（以下簡稱獎勵辦法），將過去的汰購補助，轉變成溫室氣體減量獎勵，民眾若淘汰老舊機車並換購電動機車，可以將獲得的減碳效益在環保署「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」上交易，減碳效益換得的價格，視不同的收購單位而定，若選擇轉讓給環保署，價格為每輛1000元。
除了環保署，民眾也可以透過此平台選擇其他收購方，目前分別有「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」提供每輛1500元，2年需求10萬輛的額度；以及「新竹縣政府環境保護局」提供每輛2000元，2023年6月1日至12月31日共300輛的額度。
不過上述獎勵辦法，實施期間僅從2022年1月1日至2023年12月31日，也就是只實施到今年底。然而檢視台灣目前的整體機車數量，根據交通部統計，截至今（2023）年 5月，機車掛牌總數為1444萬6094輛，電動機車僅有65萬6809輛，即電動機車只占4.5%。
若以新增掛牌比例（市售比）來看，2022年一整年的新增機車掛牌總數為73萬4005輛，電動機車8萬7690輛，電動機車市售比占11.9%，距國發會訂下的2030年與2035年分別達成電動機車市售比35%與70%，2040年達到100%的目標，仍有很大的成長空間。
因此，為維持電動機車成長的穩定性，環保署應延長獎勵辦法的實施期間，持續增加民眾購買電動機車的誘因。
產業界也盼望，政府可以盡早公布相關規劃方案，因為回顧過去幾年的電動機車銷售狀況，往往在補助尚未公布的期間，消費者心理會受到影響，連帶衝擊電動機車的銷售表現，出現嚴重的買氣下滑。尤其機車是百姓日常生活的重要交通工具，機車使用族群的價格敏感度更高，確保政策的系統性與穩定性，將是能否支持電動機車成長的重要關鍵。
重視電動機車減碳效益
新購電動機車應納入獎勵範圍
《淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法》政策，設計若是以電動機車的減碳效益為核心概念，則在獎勵標的上，應該不只以汰購為獎勵標的，因為無論是「汰購」─將老舊燃油機車換為電動機車，或是「新購」——在選購新車時不購買六、七期燃油機車而轉買電動機車，一樣都具有減碳效益。
因此，不應該只考慮汰購的部分，而是直接以「購買電動機車」為補助標的，才能凸顯電動機車的減碳效益，對民眾來說也有更多購買電動機車的誘因。
此外，若從溫室氣體減量獎勵的經驗來看，提供汰購補助其實對於民眾換購電動機車的成效不佳。以環保署廢車回收一站通的數據來推估，2022年1月1日統計至2023年7月6日，申請淘汰老舊機車補助的件數為42萬6261件，申請汰購電動機車的獎勵件數則為3萬4669件。
我們可以得知，過去一年半，台灣淘汰的老舊機車約有42萬餘輛，但其中選擇轉購電動機車的比例只占8%左右，推估許多民眾在淘汰老舊機車後，仍以換購燃油機車為主。
而根據燃油機車的使用年限推算，每輛燃油機車約會產生10年以上的鎖定效果，故越多人在現階段換購燃油機車，就越不利於未來燃油機車的淘汰與電動機車的普及。
台灣智慧移動產業協會（SMAT）建議，環保署應將新購電動機車也納入可獲得溫室氣體減量與空氣污染物減量獎勵的範圍，這樣才是對無車可汰的新購者，提出更多誘因，避免新購者直接選擇燃油機車，也對普及電動運具有助益。
擴大電動運具碳權交易平台買方資格
增加企業獲取碳權管道
現階段汰購電動運具，碳權交易的買方資格都僅限於有環評抵換需求的開發單位加入，間接造成交易平台上僅有新竹科學園區管理局及新竹縣政府環境保護局兩個買方。儘管氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀表示，國內環評抵換的需求逐漸增加，目前已經有竹科寶山一期二期擴建等每年需要37萬噸、中科擴建二期需要34萬噸，未來還有經濟部設立產業園區，但這樣能增加的買方仍有限。
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！