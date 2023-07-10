馬來西亞8月6州選舉考驗安華地位，馬來族群與年輕選民決定朝野勝負
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馬來西亞6個州屬的選舉投票日將在8月12日舉行，分析認為這選舉相當於對去年11月擔任首相的安華的政績「公投」。由於馬來族群佔馬國大多數人口，加上去年開始投票年齡下降至18歲，因此馬來選民與年輕選民成朝野必爭的對象。
（中央社）大馬6州選舉即將舉行，學者分析，6州選舉有更多年滿18歲首投族行使投票權，這群約占全體合格選民不到10%的年輕選民將是中生代選民的重要力量，成為朝野競相爭取的重要票倉。
馬來西亞吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州陸續解散州議會，選舉委員會宣布7月29日為提名日，8月12日投票，競選期間共14天。
大馬政治評論員馮振豪今天告訴中央社記者，不論是首相安華（Anwar Ibrahim）領導的團結政府抑或慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領軍的國民聯盟，很多選民都認為6州選舉是對目前政府的期中考試，國盟甚至希望形塑是對首相安華（Anwar Ibrahim）執政的一次公投。執政的團結政府盼藉投票證明執政績效，鼓勵選民投票支持政府。
他指出，希盟執政的雪蘭莪、檳城與森美蘭州，以及伊斯蘭黨執政的登嘉樓、吉蘭丹與吉打州，兩大陣營戰雲密布。如就政黨政治分析，希盟政府聲稱有把握拿下5州勝利，除原本執政森美蘭、雪蘭莪與檳城之外，還能拿下登嘉樓和吉打州；國盟則聲稱除檳城外，同樣能取得其他5州勝利。
馮振豪認為，昔日不乏有民調顯示，不論是馬來選民或非馬來選民，對希盟政府執政績效給予較正面評價，安華領導有方，經濟改革奏效，這也成為希盟和國民陣線拉抬支持度的依據之一；國盟以為馬來選民不滿執政政府，民主行動黨是向華人傾斜政黨，原本的巫統選票會倒戈流向國盟，或能吸納8成馬來選民支持。
如就選民投票行為分析，馬來選民選票變成這次6州選舉投票流向的關鍵。馮振豪說，安華的整體滿意度約有5成左右，即使在馬來選民支持度低於5成，仍然高於國盟的慕尤丁（Muhyiddin Yassin）。安華雖在馬來選民中形象不錯，但馬來選民對安華個人的群眾魅力觀感能否轉化為對希盟政府的選票支持，恐怕在選前這個階段仍未明朗並待觀察。
對記者詢及大馬修憲將投票年齡從21歲降到18歲，去年底全國大選中年滿18歲的首投族首次行使憲法賦予權利。馮振豪認為，這群18歲到20歲左右的首投族今年不僅人數再變多，也能感受到大馬民主政治與經濟發展並行，投下神聖一票。這群首投族的政治認知或許相較於40歲中生代選民不夠成熟，但這群人將是決定國家政治走向很重要的群體，每個政黨都想搶首投族票倉。
尤其，21歲到40歲的中生代選民約占合格選民將近40%的最多比例，這群年輕的首投族未來也會成為中生代選民的重要力量。
另外，他說，根據大馬目前人口比例，馬來選民占比不斷增加，馬來裔約占近70%，華裔僅占22%左右，可以確定「馬來裔選民的投票行為與態度越來越重要」，華人的投票影響力越來越小，馬來裔比例越高，影響選舉結果的能力也越大。
馬來西亞有13個州和3個聯邦直轄區。去年11月19日同時舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、馬六甲和柔佛州提前於去年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月間完成州議會選舉，迄今僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。
新聞來源：
- 馬來西亞6州選舉 朝野陣營搶攻年輕選票（中央社）
延伸閱讀：
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
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此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
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