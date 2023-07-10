與台斷交4年後，索羅門群島總理訪中會習近平，宣布建立「全面戰略夥伴關係」
我們想讓你知道的是
自2019年與台灣斷交以來，索羅門群島的地緣政治競爭加劇，這種競爭在該國的安全領域最為明顯，特別是澳洲和中國之間競相爭奪在當地的優勢和影響力，如中國大使館2月份繞過港務局向索羅門群島進口95式步槍和95式手槍，澳洲隨後也捐贈60支半自動步槍。
台灣前友邦、太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨（9）日訪中，今日與中國國家主席習近平在北京見面，雙方共同宣布中國和索國正式建立「全面戰略夥伴關係」，兩國也正式簽署「警務合作協議」。專家憂心索羅門群島在中國、澳洲之間搖擺不定，可能會讓駐紮在當地的兩國警察部隊不小心發生摩擦。
索羅門群島在2019年終止與中華民國邦交、轉與中華人民共和國建交，兩國於去（2022）年4月簽署了一項具爭議性的警務協議，令美國、澳洲等過去提供索羅門群島防務的國家感到震驚。
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今日與中國國務院總理李強簽署了新的警務合作協議，協議效期將到2025年，雙方還簽署了民航運輸、農村發展、促進貿易等合作協議。
李強表示，過去4年中國與索羅門群島關係發展「成果豐碩」，他補充說，索國決定外交轉向北京，是「順應時代潮流的正確選擇」；蘇嘉瓦瑞則說，他的國家「有很多需要向中國學習發展經驗的地方」。
蘇嘉瓦瑞預計會在中國待到本週六（15日），他將主持索羅門駐中國大使館開館儀式，也會拜訪經濟重鎮如江蘇和廣東。
中國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，雙方共同宣布，中國和索羅門群島正式建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。
習近平指出，中國和太平洋島國都是發展中國家，應該在南南合作框架內加強互幫互助，中國充分尊重島國主權和獨立，並支持島國落實《藍色太平洋2050戰略》，為建設一個和平、和諧、安全、包容、繁榮的藍色太平洋作出貢獻。
太平洋的地緣政治對決，索羅門群島安全面臨風險
蘇嘉瓦瑞這次訪問中國，可能會加劇外界對該國正在向中國靠攏的擔憂。美國與中國在太平洋地區的地緣競逐日益激烈，《法新社》指出，這對該區域的各國政府來說未嘗不是一件好事，援助、貸款和建設的「意外之財」流入這些國家的金庫，金額高達數千萬美元。報導指出，大多數國家並沒有在美中之間選邊站，而是歡迎所有隨之而來的外交和經濟上的好處。
面對與中國的競爭，美國在時隔30年後，於今年正式重啟駐索羅門群島大使館；中國也與索羅門群島達成了秘密的警務協議，允許中國軍隊部署在島嶼上，而這讓長期向索羅門群島提供援助的澳洲感到不安。
澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）的旗下專欄「解釋家」（The Intepreter）分析，自2019年與台灣斷交以來，索羅門群島的地緣政治競爭加劇，這種競爭在該國的安全領域最為明顯，特別是澳洲和中國之間競相爭奪在當地的優勢和影響力。
澳洲長期以來一直主導索羅門群島的安全防務，不過在2021年11月，索羅門群島發生了嚴重的反政府騷亂之後，索國政府隔年與中國簽訂警務協議等安全合作框架。
分析指出，此後索國的安全領域的競爭不斷升級，地緣政治的競逐與當地安全相互影響，包括對當地警方的不信任，如中國大使館2月份繞過港務局向索羅門群島進口95式步槍和95式手槍，澳洲隨後也捐贈60支半自動步槍。
分析進一步指出，由於澳洲和中國今年都在索羅門群島有防務任務，並且可能持續到2024年，澳洲對目前在當地的澳洲和中國警察部隊如何有效地合作表示擔憂，而11月即將在索羅門群島舉行的太平洋運動會，將是令人擔憂可能發生摩擦的時間點。
分析指出，相互競爭且不結盟安全夥伴關係，可能會壓倒和破壞對當地和平和安全的努力。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在蘇嘉瓦瑞訪中前2週才訪索羅門群島，商討安全問題。馬勒斯表示，與蘇嘉瓦瑞的會面「是一次富有成效的會晤」，雙方透過區域安全、基礎建設、勞動力流動性和健康，以深化兩國之間的夥伴關係；蘇嘉瓦瑞感謝澳洲政府，但直言索羅門群島將持續避免在太平洋地區的地緣政治拉鋸戰中「選邊站」。
延伸閱讀
- 索羅門群島總理與中國簽訂「警務協議」，無端賞澳洲一巴掌，又害自己國家捲入大國競爭的漩渦
- 拜登將首訪巴布亞紐幾內亞簽署防衛協議，意在阻止中國擴大太平洋影響力
- 索羅門群島爆大型抗爭、首都唐人街遭縱火，原因跟民眾不滿和中國建交有關
- 看待中國挖角南太平洋友邦，要跳脫「打壓台灣」的思維
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。