與台斷交4年後，索羅門群島總理訪中會習近平，宣布建立「全面戰略夥伴關係」

台灣前友邦、太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨（9）日訪中，今日與中國國家主席習近平在北京見面，雙方共同宣布中國和索國正式建立「全面戰略夥伴關係」，兩國也正式簽署「警務合作協議」。專家憂心索羅門群島在中國、澳洲之間搖擺不定，可能會讓駐紮在當地的兩國警察部隊不小心發生摩擦。

索羅門群島在2019年終止與中華民國邦交、轉與中華人民共和國建交，兩國於去（2022）年4月簽署了一項具爭議性的警務協議，令美國、澳洲等過去提供索羅門群島防務的國家感到震驚。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今日與中國國務院總理李強簽署了新的警務合作協議，協議效期將到2025年，雙方還簽署了民航運輸、農村發展、促進貿易等合作協議。

China, Solomon Islands ink police cooperation deal.

It was one of nine documents signed on Monday, following talks between visiting Prime Minister Manasseh Sogavare and Chinese Premier Li Qianghttps://t.co/QEjNk3WPPF — @alecolarizi (@AleColarizi) July 10, 2023

李強表示，過去4年中國與索羅門群島關係發展「成果豐碩」，他補充說，索國決定外交轉向北京，是「順應時代潮流的正確選擇」； 蘇嘉瓦瑞則說，他的國家「有很多需要向中國學習發展經驗的地方」。

蘇嘉瓦瑞預計會在中國待到本週六（15日），他將主持索羅門駐中國大使館開館儀式，也會拜訪經濟重鎮如江蘇和廣東。

中國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，雙方共同宣布，中國和索羅門群島正式建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。

習近平指出，中國和太平洋島國都是發展中國家，應該在南南合作框架內加強互幫互助，中國充分尊重島國主權和獨立，並支持島國落實《藍色太平洋2050戰略》，為建設一個和平、和諧、安全、包容、繁榮的藍色太平洋作出貢獻。

太平洋的地緣政治對決，索羅門群島安全面臨風險

蘇嘉瓦瑞這次訪問中國，可能會加劇外界對該國正在向中國靠攏的擔憂。美國與中國在太平洋地區的地緣競逐日益激烈，《法新社》指出，這對該區域的各國政府來說未嘗不是一件好事，援助、貸款和建設的「意外之財」流入這些國家的金庫，金額高達數千萬美元。報導指出，大多數國家並沒有在美中之間選邊站，而是歡迎所有隨之而來的外交和經濟上的好處。

面對與中國的競爭，美國在時隔30年後，於今年正式重啟駐索羅門群島大使館；中國也與索羅門群島達成了秘密的警務協議，允許中國軍隊部署在島嶼上，而這讓長期向索羅門群島提供援助的澳洲感到不安。

Photo Credit: USEmbassyPOM 美國自1988年到1993年曾在索羅門群島設有大使館，為期5年。美國在冷戰過後，基於縮減外交人力、調整優先要務為由，於1993年關閉駐荷尼阿拉大使館。

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）的旗下專欄「解釋家」（The Intepreter）分析，自2019年與台灣斷交以來，索羅門群島的地緣政治競爭加劇，這種競爭在該國的安全領域最為明顯，特別是澳洲和中國之間競相爭奪在當地的優勢和影響力。

澳洲長期以來一直主導索羅門群島的安全防務，不過在2021年11月，索羅門群島發生了嚴重的反政府騷亂之後，索國政府隔年與中國簽訂警務協議等安全合作框架。

分析指出，此後索國的安全領域的競爭不斷升級，地緣政治的競逐與當地安全相互影響，包括對當地警方的不信任，如中國大使館2月份繞過港務局向索羅門群島進口95式步槍和95式手槍，澳洲隨後也捐贈60支半自動步槍。

分析進一步指出，由於澳洲和中國今年都在索羅門群島有防務任務，並且可能持續到2024年，澳洲對目前在當地的澳洲和中國警察部隊如何有效地合作表示擔憂，而11月即將在索羅門群島舉行的太平洋運動會，將是令人擔憂可能發生摩擦的時間點。

分析指出，相互競爭且不結盟安全夥伴關係，可能會壓倒和破壞對當地和平和安全的努力。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在蘇嘉瓦瑞訪中前2週才訪索羅門群島，商討安全問題。馬勒斯表示，與蘇嘉瓦瑞的會面「 是一次富有成效的 會晤」 ，雙方透過區域安全、基礎建設、勞動力流動性和健康，以深化兩國之間的夥伴關係；蘇嘉瓦瑞感謝澳洲政府， 但直言索羅門群島將持續避免在太平洋地區的地緣政治拉鋸戰中「選邊站」。

Fantastic to catch up with Prime Minister Manesseh Sogavare during my visit to Solomon Islands.



A productive meeting discussing the deepening partnership between our two countries, including through regional security, infrastructure, labour mobility and health 🇦🇺🇸🇧 pic.twitter.com/hKmu5bYLGz — Richard Marles (@RichardMarlesMP) June 28, 2023

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核稿編輯：翁世航