波蘭的綠色紀念——種一棵樹的意義
我們想讓你知道的是
我在臉書上看到（原）大猶太廟（廣場）上的垂柳被砍掉了。我們開始對此作出討論，並思考它可能意味著甚麼，因為垂柳在波蘭文中是「wierzba płacząca」，也就是「哭泣的柳樹」。單是名字就已經這麼強而有力，但同時也悲傷的。我們開始蒐羅資料。我記得這棵樹，它是如此美麗。我們曾經在樹下遊戲過，感受到柳樹的某種神奇力量，所以在它被砍掉後，我也有點非常難過，我們開始討論和研究，了解到事實上柳樹有很多象徵意義，也有治療的功效。
波蘭右派上台後，國際上對這個國家的關注離不開極右勢力日漸壯大，在移民政策上同眾多歐盟成員國唱反調，天主教會對政局有多少影響，波蘭當局修法禁止女性墮胎，平權人士遭不公待遇等等。
筆者一方面在某程度上容許自己觀看網上演算法提供的西方和中東媒體的相關報導，另一方面密則集地聆聽自己的藝術合作者、波蘭藝術家媽打沙律（Marta Stanisława Sala）的個人剖析，當然是少不了吐槽。
本來筆者是想把媽打沙律標籤為「波蘭斯拉夫裔天主教徒藝術家」，讓讀者有多一點的背景資料，不過媽打沙律還是認為自己是波蘭人和歐洲人，不太認同斯拉夫身分（這在後共產時代的波蘭其實不太意外），也不完全只有斯拉夫血統，其家族本身就是一部歐洲大陸內部的移民小史，共融共存更為重要。
在這樣的背景下，同時作為合作者和參加者，筆者有感媽打沙律聯同其姊卡塔基納・薩拉（Katarzyna Sala）、美國猶太藝術家羅伯特・施萊德曼（Robert Yerachmiel Sniderman）共同發起的猶太紀念、藝術項目「以斯帖的柳樹」（又譯「以斯帖的垂柳」，另見拙文《以斯帖的柳樹——在波蘭小鎮植一棵樹》）似是越見到位，因為媽打沙律作為旅居柏林的波蘭人，對波蘭的歷史仍是堅持在各種意見中取得平衝，「讓不同背景的人能走到一起」。
猶太文化遺產的綠色紀念
二零二三年七月初，波蘭古都克拉考的青年猶太節「FestivALT」舉辦了一場「『綠色紀念』：對話」，邀請了美國猶太藝術家、「FestivALT」創辦人之一積臣法蘭斯高（Jason Francisco）、同為美籍猶太裔藝術家的丹妮拉奧美摩拿（Daniela Naomi Molnar）和媽打沙律為「無創」（non-invasive）藝術、紀念活動實踐作對談。
積臣法蘭斯高同時也是美國埃默里大學的電影暨媒體助理教授，座上他介紹了多年足跡踏遍納粹大屠殺所及之地，談到的內容可說是跟他的攝影集《活著與毀滅：對時間中猶太浩劫的冥思》（草譯原題《Alive and Destroyed: A Meditation on the Holocaust in Time》） 不無關係，另外他也有講及沉重歷史紀念地的植物採集。
至於丹妮拉奧美摩拿分享的是猶太（浩劫）遺產中尋找花草作為顏料，連結了積臣法蘭斯高在會上講及的前種族滅絕遺址同時作為提高歷史和環境意識的場所。作為美籍猶太人，她說到慶幸全部四位內外祖父母都是經歷了奧舒維茲和苦役的倖存者。另，丹妮拉奧美摩拿援引了藝術在自然作為「第四自然」的概念來指涉猶太遺址。
「以斯帖的柳樹」則似乎是三個案例中唯一一個實質（物質上）介入到猶太文化遺產／址的作品，理論上在對於對談的次題「無創」藝術更有斟酌的空間，因為畢竟這個項目是在一個前猶太廣場上重新種植一棵幼柳。如此一來也可以說是正面的介入，同時又切入了「綠色紀念」的實踐。
為作紀錄，也為方便有興趣的華文讀者，謹將媽打沙律的講話整理、草譯成以下的文字，並附上副題：
戰前的猶太人口達四成
大家好，我是媽打沙律。我很高興我能參加這次對談。我想分享的這個項目不是克拉考（又譯克拉科夫）的，而是山樂乎（Chrzanów，國音赫扎努夫）的。這是一座小城市，位於克拉考以西卌公里。 第二次世界大戰前，這座城市一半市民曾是猶太人。（雖然）我在這座城市長大，（但）我對當地歷史的了解並不多。
當然，我們上小學時（了解到）奧舒維茲，也看過驅逐（猶太人）的照片，但山樂乎本身卻只有較少痕迹讓你可以看出這曾是一座什麼樣的城市。就是這樣。我是一位藝術工作者。我跟別人合作，這是一個公共項目。（按：通常講述納粹迫害猶太人時用到有官方、合法意味的「驅逐」一詞，筆者以為不妥。）
但我也想說，這也同是一個對我們個人而言意義很大的項目。
共產時期猶太廟遭拆毀
家父出生於山樂乎，目睹七十年代猶太廟的拆除，因為從我們長大的公寓的窗戶（我們可以看到以前的猶太廟廣場）。（按：Wojciech Sala，是波蘭恢復民主後山樂乎的首任市長。）那是一座後猶太公寓。你可以看到以前的以斯帖廣場（Plac Estery），但廣場早已被除名，家父則是見過廣場上的大猶太廟。（按：媽打沙律後來對筆者說，戰後共產波蘭將大量猶太人房產充公出租，至柏林圍牆倒下、恢復民主後方允許猶太後人收回財產，當時山樂乎全城只有兩座原猶太大屋由猶太後人申訴其所有權，媽打沙律家族戰後一直居住到今年遷出的公寓，就是位於這兩座原猶太大屋的其中之一。）
所以我沒有見過這座猶太廟，但家父有向我們講述它的歷史，對了，這麼多年了，我都不知道該用這些知識做些甚麼。作為藝術工作者，我對山樂乎猶太人的整個悲劇性的歷史可說是不堪重負。直到（二零一八年）我在柏林（藝大攻讀「背景中的藝術」時在）白湖猶太公墓結識羅伯特・施萊德曼，當時他創作了「迷失於猶太公墓」（Lost in Jüdische Friedhof）項目。我向他訴說了自己迷失的感覺，從那時起我們開始談論對歷史和記憶，還有更多的東西，該如何入手處理。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。