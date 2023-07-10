「聽經濟」崛起：台灣Podcast聽眾調查報告
我們想讓你知道的是
Podcast（播客）並不是這幾年新推出的服務，但乘著疫情的順風車、科技的發展，以及人們時間的破碎化，Podcast逐漸成為全球性的趨勢，並在台灣有越來越多的創作者及聽眾加入。Podcast帶來的「聽經濟」有甚麼巨大的商業潛力，聽眾的樣貌又如何呢？
「聽經濟」崛起：台灣Podcast聽眾調查報告
Podcast（播客）並不是這幾年新推出的服務，但乘著疫情的順風車、科技的發展，以及人們時間的破碎化，Podcast逐漸成為全球性的趨勢，並在台灣有越來越多的創作者及聽眾加入。Podcast帶來的「聽經濟」有甚麼巨大的商業潛力，聽眾的樣貌又如何呢？z.com Engagement Lab 2023年五月的報告，將帶您一窺台灣的Podcast市場。
台灣Podcast收聽者樣貌：男性六成，年輕族群為主，YouTube為最熱門平台
台灣有六成民眾知道Podcast（58.6%），並有近半數的台灣民眾有聆聽Podcast經驗，其中近一個月持續聆聽者佔24.5%，這群聽眾近六成為男性（56.3%），並以16-30歲（33.8%）及31-40歲（28.8%）為主力，平均收聽年資為一年半。
而大家都在哪裡聽Podcast呢？意外的是比起純音頻平台，YouTube才是最多人聆聽Podcast時使用的軟體（45.2%）。YouTube在台灣擁有大量用戶並為多數人熟悉，視覺的元素加上YouTube的內容推薦功能輔助，讓這些Podcast節目可以吸引更多聽眾。許多Podcast節目創作者除了上架在純音頻的Podcast平台，也會在YouTube同步上架影片版Podcast。除了YouTube以外，其他熱門的平台包含Spotify（29.9%）、Apple Podcasts（24.7%）、Google Podcasts（18.8%）和KKBOX （15.3%）
收聽Podcast的主要動機：娛樂及吸收知識
Podcast的內容類型多元，聽眾收聽的主要動機是為了聆聽有趣或有娛樂性的內容（83.6%）或吸收學習知識（82.9%）。另外Podcast隨時可聽的方便性也受到歡迎，超過八成民眾認為Podcast能讓他們在任何時間和地點都能聽想聽的內容（82.4%），也有超過八成的民眾會聆聽Podcast來打發時間（81.0%）。收聽Podcast的場合十分多元，超過半數台灣民眾於在家休息/閒暇時收聽Podcast（54.9%），也有四成左右的人會在搭乘大眾運輸工具時（44.4%）或處理家務時（38.0%）收聽。吃飯用餐、工作、讀書、睡前、睡覺、開車、騎車也都是民眾的收聽場合。值得關注的是有超過一成的網民會特地撥出時間收聽（13.5%） 。
Podcast聽眾黏著度高，每週收聽Podcast為常態
超過九成的聽眾每週收聽Podcast，並且近三成的收聽者每週會收聽五到七天（26.9%），48.6%每週會收聽二到四天。每次收聽時長以31-60分鐘間為主（50.4%），平均而言落在45.5分鐘。近八成Podcast聽眾有固定收聽的節目，固定收聽的節目個數落在1-3個。Podcast聽眾有興趣的節目類型集中在娛樂影劇及流行文化（36.7%）、商業財經（35.9%）、3C科技（33.8%）、新聞時事與政治（30.7%）、喜劇/脫口秀（29.2%）等領域。語言學習（26.0%）和職涯發展/個人成長/專業知識（24.3%）等節目類型也受到Podcast聽眾喜愛，顯示出這群人在提升自己的知識和技能方面有很高的需求。但聽眾「最愛」的節目則多為主持人特色明顯的節目如「股癌」、「百靈果News」、「呱吉」、「好味小姐開束縛我還你原形」...等。
半數聽眾對Podcast付費行為曾付費或有付費意願，對Podcast廣告態度正面
聽眾對Podcast廣告的態度多持正面，大部分的聽眾不介意節目中的廣告，可以接受節目中有廣告以維持節目免費，並表示節目中的廣告不影響他們繼續收聽該節目。並且有超過半數的聽眾同意節目主持人的推薦可能會增加其對該產品/品牌的好感和信任度（52.5%），並有約五成的聽眾認同Podcast節目的廣告是個很好的產品推廣方式（48.7%），有近半數的聽眾表示會分享從節目得到的產品或服務資訊給親朋好友（46.7%）。
Podcast的聽眾中超過一成曾經購買過節目中提到的廣告商品或服務（10.9%），並且有超過四成有考慮過買過（40.2%），顯示Podcast市場有一定的潛力。在操作Podcast廣告時，需要特別關注的是，近六成的聽眾認為如果節目主持人常推薦不好的產品或服務，會導致失去對聽眾的信任。此外，55.9%的聽眾認為廣告應該要與節目主題相關或相似，49.8%的聽眾認為廣告應該包含使用體驗或心得分享。
跟上「聽經濟」趨勢，我們應該怎麼做？
根據調查數據，台灣的Podcast市場具有極高的潛力，聽眾黏著度高且對廣告態度正面。針對這一趨勢，我們建議廣告主可以積極與具有特色及獨特觀點的主持人合作，兼具知識性及娛樂性的節目會是最受大家喜愛的內容。企業也可以積極把握時機，運用Podcast進行品牌推廣，在經營品牌形象的同時也可以更有效的推廣自家產品。而對於Podcast創作者而言，應謹慎選擇推薦的商品，確保其與節目內容相符且品質優良，以維持與聽眾間的信任關係。
台灣的Podcast市場將持續發展，engagement lab 會持續更新最新產業動態，歡迎持續密切關注！
「聽經濟」崛起：台灣Podcast聽眾調查報告
執行單位｜z.com Engagement Lab
調查日期｜2023 年 5 月 24 日至 5 月 29 日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣上網民眾
樣本數｜960份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮