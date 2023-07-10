奇點汽車破產倒閉，中國要求特斯拉、比亞迪等16家電動車商簽署文件「停止價格戰」
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中國面對來自本土汽車業者日益激烈的競爭，再加上特斯拉去（2022）年10月大幅降低Model 3、Model Y兩款車型的售價，電動車商旋即進入近身搏鬥的價格戰，但是最近中國政府開始約束價格戰。
電動車市場進入殺價戰，中國又有一家車商倒閉，奇點汽車過去融資金額高達人民幣170億，如今卻申請破產審查，而為了遏止電動車市場的秩序。中國政府指示該行業要約束長達數月的價格戰，要求包含特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）在內的16家車商聯合簽署，停止價格戰的文件。
中國要求電動車業者簽署停止價格戰文件
近日又有一家電動車業者撐不下去申請破產。奇點汽車過去受到許多投資方青睞，融資金額高達170億人民幣，但這些日子以來常傳出壞消息，例如電動車生產不出來，靠賣軟體維生，此後還傳出大規模欠薪、資不抵債等負面聲浪。
安徽省銅陵市中級人民法院公告，今（2023）年6月26日已裁定受理奇點汽車破產清算一案，而奇點於2016年10月成立，註冊資本13.5億人民幣，法定代表人為徐軍，由奇點汽車關係企業智車優行科技（上海）有限公司、匠仁汽車科技（北京）有限公司共同持股。
然而，奇點汽車破產只是眾多案例的其中一例，為了遏止電動車破產持續擴大。中國政府於上周要求含特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）在內的16家車商聯合簽署停止價格戰的文件。
《金融時報》報導指出，中國面對來自本土汽車業者日益激烈的競爭，再加上特斯拉去（2022）年10月大幅降低Model 3、Model Y兩款車型的售價，電動車商旋即進入近身搏鬥的價格戰，而這封文件是這封聯名信是應中國工業和資訊化部的要求簽署的。
報導認為，這份文件似乎預告全球最大汽車市場中國，它們的電動汽車製造商之間將休戰。此外，工信部一級巡視員苗長興也對外表示，中國汽車業需要避免「肆意」降價行為。
值得注意的是，特斯拉是是唯一簽署該文件的外國電動車業者，這凸顯了特斯拉在日益激烈的電動車市場上游刃有餘，在市場取得一定的領先優勢。
全球掀起電動車倒閉潮
另一方面，除了奇點汽車倒閉以外，2016年3月創立的拜騰汽車，定位高端電動汽車，聘請來自寶馬(BMW)、特斯拉、蘋果等重量級人員進入公司，卻於2020年6月底宣佈破產，人民幣燒光84億元；還有，成立15年的中國雷丁汽車，曾連續3年蟬聯低速電動車銷量冠軍，日前也申請破產重整。
其它國家的業者也面臨窘境，鴻海轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，6月27日申請破產保護。這間公司受到鴻海，如今也因為破產，雙方關係惡化走上互控違約的地步。
這些情況凸顯較小型的電動車業者走向破產整併。美國財經媒體專欄作家David Fickling分析，中國電動車製造廠商數量急劇下降，2019年註冊的廠商約有500家，但目前已縮減至約五分之一左右。
他認為，隨著業者逐漸退出市場，中國電動車市場的局面，將由前4大業者掌控，總市占率高達60%，也表示電動車業不再是高度競爭性的產業，反而呈現溫和集中化的局面。
最後，根據中國媒體《第一財經》報導指出，整體市場已進入淘汰賽，超過百家車商已陣亡，未來年銷200萬輛成活下去最低門檻，而2025年是一個公認的關鍵時間點。
同時汽車集團Stellantis執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也表示，隨著晶片成本攀高，汽車業必須吸收40%的造車成本，這已經成為對汽車產業最具威脅的挑戰。
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核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。