奇點汽車破產倒閉，中國要求特斯拉、比亞迪等16家電動車商簽署文件「停止價格戰」

電動車市場進入殺價戰，中國又有一家車商倒閉，奇點汽車過去融資金額高達人民幣170億，如今卻申請破產審查，而為了遏止電動車市場的秩序。中國政府指示該行業要約束長達數月的價格戰，要求包含特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）在內的16家車商聯合簽署，停止價格戰的文件。

中國要求電動車業者簽署停止價格戰文件

近日又有一家電動車業者撐不下去申請破產。奇點汽車過去受到許多投資方青睞，融資金額高達170億人民幣，但這些日子以來常傳出壞消息，例如電動車生產不出來，靠賣軟體維生，此後還傳出大規模欠薪、資不抵債等負面聲浪。

安徽省銅陵市中級人民法院公告，今（2023）年6月26日已裁定受理奇點汽車破產清算一案，而奇點於2016年10月成立，註冊資本13.5億人民幣，法定代表人為徐軍，由奇點汽車關係企業智車優行科技（上海）有限公司、匠仁汽車科技（北京）有限公司共同持股。

然而，奇點汽車破產只是眾多案例的其中一例，為了遏止電動車破產持續擴大。中國政府於上周要求含特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）在內的16家車商聯合簽署停止價格戰的文件。

《金融時報》報導指出，中國面對來自本土汽車業者日益激烈的競爭，再加上特斯拉去（2022）年10月大幅降低Model 3、Model Y兩款車型的售價，電動車商旋即進入近身搏鬥的價格戰，而這封文件是這封聯名信是應中國工業和資訊化部的要求簽署的。

報導認為，這份文件似乎預告全球最大汽車市場中國，它們的電動汽車製造商之間將休戰。此外，工信部一級巡視員苗長興也對外表示，中國汽車業需要避免「肆意」降價行為。

值得注意的是，特斯拉是是唯一簽署該文件的外國電動車業者，這凸顯了特斯拉在日益激烈的電動車市場上游刃有餘，在市場取得一定的領先優勢。

全球掀起電動車倒閉潮

另一方面，除了奇點汽車倒閉以外，2016年3月創立的拜騰汽車，定位高端電動汽車，聘請來自寶馬(BMW)、特斯拉、蘋果等重量級人員進入公司，卻於2020年6月底宣佈破產，人民幣燒光84億元；還有，成立15年的中國雷丁汽車，曾連續3年蟬聯低速電動車銷量冠軍，日前也申請破產重整。

其它國家的業者也面臨窘境，鴻海轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，6月27日申請破產保護。這間公司受到鴻海，如今也因為破產，雙方關係惡化走上互控違約的地步。

這些情況凸顯較小型的電動車業者走向破產整併。美國財經媒體專欄作家David Fickling分析，中國電動車製造廠商數量急劇下降，2019年註冊的廠商約有500家，但目前已縮減至約五分之一左右。

他認為，隨著業者逐漸退出市場，中國電動車市場的局面，將由前4大業者掌控，總市占率高達60%，也表示電動車業不再是高度競爭性的產業，反而呈現溫和集中化的局面。

最後，根據中國媒體《第一財經》報導指出，整體市場已進入淘汰賽，超過百家車商已陣亡，未來年銷200萬輛成活下去最低門檻，而2025年是一個公認的關鍵時間點。

同時汽車集團Stellantis執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也表示，隨著晶片成本攀高，汽車業必須吸收40%的造車成本，這已經成為對汽車產業最具威脅的挑戰。

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核稿編輯：翁世航