明道等4私校明年退場，教育部重組董事會，退場基金需墊付超過15億元

教育部今（10）日召開私校退場審議會，審議已停招的東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學董事會成員名單，並加派台東縣公東高工的董事與監察人。

東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學在去（2022）年被列入專案輔導學校，東方於5月自行申請停招，其餘3校也未於1年改善期內脫離專輔，因此將依照《私立高級中等以上學校退場條例》規定停招停辦。

《退場條例》第14條規定，專輔學校遭命停招後，主管機關應同時解除學校法人全體董事職務，並重新組織董事會，教育部本日依法召開退場審議會，審議這4所學校的董事會名單。

重組董事會後，私立高級中等以上學校退場基金將得以入場墊付學校運作所需等多項費用。其中，教育部技職司副司長柯今尉日前指出，大同、環球2校都有積欠薪資的問題，教育部今日表示，重組的法人會在8月召開重組後的第1次董事會議，提案申請退場基金墊付維持學校正常運作費用，其中也包含教職員薪資。教育部則將於9月召開退場基金管理會審議4所學校申請墊付案，教職員薪資可回溯至7月。

教育部表示，這4所學校將於112學年度結束時停辦，也就是2024年7月31日，教育部預定於停辦前1學期辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校的學生分發到其他學校就讀。

除了積欠的教職員薪資以外，退場基金得以墊付的項目還包含重組董事會後，學校運作、教職員工退休資遣、解散清算等等費用，目前教育部估計需幫東方設計大學墊付3億2000萬元、大同技術學院1億7000萬元、明道大學5億5000萬元、環球科大5億1000萬元。

依照《退場條例》第21條規定，退場學校解算清算後的校產得捐贈退場基金、中央機關、公立學校及地方政府，但明道大學和環球科大的校地都是租用台糖公司土地，沒有自有校地。

Photo Credit：李芯 台東縣的「木工名校」公東高工於今年5月10日被列入專案輔導學校。

針對被列入專輔學校、但還在改善期內的台東縣公東高工，教育部今日也依法加派該校的專任教職員、學生及學者專家、至少3人擔任所屬學校法人董事，且加派學者專家1人擔任監察人。教育部後續會依照《退場條例》第12條規定，派任今日會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。

日前總統蔡英文曾在公開場合上，承諾公東師生：「前幾天知道你們問題，我會幫你們解決」，教育部對此表示，已在5、6月各一次到校了解該校所面臨的困難，協助依其需求調整科班規劃、辦理產攜2.0專班及引導學校傢俱木工的產創與行銷，並提供技職教育專家學者公學校諮詢，以協助學校永續健全的校務發展。該校需在2年期間（到2025年5月9日）進行改善，教育部同時依法組成查核輔導小組。

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核稿編輯：翁世航