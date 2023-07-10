明道等4私校明年退場，教育部重組董事會，退場基金需墊付超過15億元
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《退場條例》第14條規定，專輔學校遭命停招後，主管機關應同時解除學校法人全體董事職務，並重新組織董事會，教育部本日依法召開退場審議會，審議這4所學校的董事會名單。
教育部今（10）日召開私校退場審議會，審議已停招的東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學董事會成員名單，並加派台東縣公東高工的董事與監察人。
東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學在去（2022）年被列入專案輔導學校，東方於5月自行申請停招，其餘3校也未於1年改善期內脫離專輔，因此將依照《私立高級中等以上學校退場條例》規定停招停辦。
《退場條例》第14條規定，專輔學校遭命停招後，主管機關應同時解除學校法人全體董事職務，並重新組織董事會，教育部本日依法召開退場審議會，審議這4所學校的董事會名單。
重組董事會後，私立高級中等以上學校退場基金將得以入場墊付學校運作所需等多項費用。其中，教育部技職司副司長柯今尉日前指出，大同、環球2校都有積欠薪資的問題，教育部今日表示，重組的法人會在8月召開重組後的第1次董事會議，提案申請退場基金墊付維持學校正常運作費用，其中也包含教職員薪資。教育部則將於9月召開退場基金管理會審議4所學校申請墊付案，教職員薪資可回溯至7月。
教育部表示，這4所學校將於112學年度結束時停辦，也就是2024年7月31日，教育部預定於停辦前1學期辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校的學生分發到其他學校就讀。
除了積欠的教職員薪資以外，退場基金得以墊付的項目還包含重組董事會後，學校運作、教職員工退休資遣、解散清算等等費用，目前教育部估計需幫東方設計大學墊付3億2000萬元、大同技術學院1億7000萬元、明道大學5億5000萬元、環球科大5億1000萬元。
依照《退場條例》第21條規定，退場學校解算清算後的校產得捐贈退場基金、中央機關、公立學校及地方政府，但明道大學和環球科大的校地都是租用台糖公司土地，沒有自有校地。
針對被列入專輔學校、但還在改善期內的台東縣公東高工，教育部今日也依法加派該校的專任教職員、學生及學者專家、至少3人擔任所屬學校法人董事，且加派學者專家1人擔任監察人。教育部後續會依照《退場條例》第12條規定，派任今日會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。
日前總統蔡英文曾在公開場合上，承諾公東師生：「前幾天知道你們問題，我會幫你們解決」，教育部對此表示，已在5、6月各一次到校了解該校所面臨的困難，協助依其需求調整科班規劃、辦理產攜2.0專班及引導學校傢俱木工的產創與行銷，並提供技職教育專家學者公學校諮詢，以協助學校永續健全的校務發展。該校需在2年期間（到2025年5月9日）進行改善，教育部同時依法組成查核輔導小組。
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。