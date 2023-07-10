藥物濫用死亡率全歐最高，蘇格蘭民族黨推「毒品除罪化」，英國政府強烈反對
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蘇格蘭的毒品死亡率長年居歐洲之冠，吸毒現象與毒梟犯罪已成國家危機。儘管蘇格蘭民族黨積極推動禁藥改革，但蘇格蘭保守黨司法發言人拉塞爾・芬德利（Russell Findlay）表示，本質上使海洛因、快克和其他 A 類毒品合法化，並不能解決蘇格蘭的毒品死亡問題。
根據《美聯社》當地時間8日報導，為解決吸毒過量的高死亡率，支持獨立的蘇格蘭民族黨主導的愛丁堡半自治政府，推動毒品除罪化政策，提議合法所有供個人使用的毒品，取消持有毒品的刑事處分，並提供以安全和證據為基礎的服務，降低毒品造成的傷害。
英國政府強烈否決毒品除罪化
但該項提案很快就遭到英國保守黨政府否決，英國首相里希・蘇納克 （Rishi Sunak，港譯「辛偉誠」）的發言人馬克斯・布萊恩 （Max Blain）表示，沒有計劃放寬禁毒法。保守黨政府對毒品除罪化的立場，仍舊採取相當強硬的態度，無意將非法吸毒合法化，且考慮到有組織犯罪分子，可能利用機會經營剝削和暴力的商業模式，因此，並未計劃將毒品合法化。
改革倡議者：轉刑罰為治療
身為毒品法改革倡導者的蘇格蘭禁毒部長埃琳娜・惠瑟姆（Elena Whitham）表示，禁毒戰已失敗 ，目前的禁毒法律不僅無法有效阻止人們使用毒品，也無法降低傷害，甚至無法讓人們免於死亡的威脅。她希望政府能夠修改法律，建立專業監督的藥品消費場所，以及引進受管制的藥品供應。
惠瑟姆說：「在公共衛生方面，我們需要建立一個適合21世紀的方針。」她認為，如果把吸毒者推向邊緣，那麼糟糕的事情就會發生在人們身上。 若允許人們獲得他們需要的所有資訊，並牢固地建立在減少傷害的基礎上，那麼人們受到的傷害就會減輕。
蘇格蘭政府表示，毒品除罪化可使人擺脫對治療的恐懼，降低毒品帶來的傷害，進而最終有效改善生活，他們引用了葡萄牙的例子，提及該國在二十多年前，便拋棄持有毒品的刑事處分，轉而積極發展治療。
蘇格蘭的毒品危機
蘇格蘭的毒品致死率在歐洲位居第一。根據《BBC》，蘇格蘭死於藥物濫用的人數連續八年持續攀升，雖去年略有下降，從1339人降至1330人，但該國迄今為止，仍是歐洲藥物死亡率最高的國家。
蘇格蘭工黨領袖阿納斯・薩瓦爾（Anas Sarwar）表示，蘇格蘭的藥物濫法，與英國其他地區完全相同，但其藥物死亡人數卻遠高出三倍，他說：「蘇格蘭政府未能對心理健康服務進行適當投資。」
根據《衛報》，工黨同樣對也這項提議潑了冷水。現任影子內閣財政大臣的雷切爾・里夫斯（Rachel Reeves）表示，即將上任的工黨政府，並不會將毒品供應或持有合法化。
但一位接近內政大臣的消息人士表示，非法藥物摧毀了人與社區，而蘇格蘭民族黨的提議是相當不負責任的，會帶給整個社區難以估計的傷害。
毒品法改革遭質疑火上加油
目前，蘇格蘭正面臨合成鴉片類藥物，和新型街頭苯二氮卓類藥物的威脅，惠瑟姆認為，若政策不徹底改變，毒品危機會愈發惡化。雖然惠瑟姆力求毒品法改革，但蘇格蘭保守黨（英國保守黨在蘇格蘭的分支）司法發言人拉塞爾・芬德利（Russell Findlay） 表示，本質上使海洛因、快克和其他A類毒品合法化，並不能解決蘇格蘭的毒品死亡問題。
芬德利認為，試圖透過將海洛因、快克和其他甲類毒品合法化來解決歐洲最嚴重的蘇格蘭毒品死亡危機，是非常瘋狂的。這將使更多的毒品流入我們的街道，讓更多的生命處於危險之中。
蘇格蘭政府投資超過2.5億英鎊進行戒毒照護，相關活動人士表示，人們可以在專業監督下注射毒品，然而，英國政府認為，運營此類設施的過程中，恐會滋長一系列的犯罪行為。
新聞來源
- Scotland wants to decriminalize drugs. The UK government just says no (AP)
- Scotland proposes drug decriminalisation in Westminster challenge (The Guardian )
- Scottish government wants drug possession to be legal (BBC)
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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