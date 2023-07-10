藥物濫用死亡率全歐最高，蘇格蘭民族黨推「毒品除罪化」，英國政府強烈反對

根據《美聯社》當地時間8日報導，為解決吸毒過量的高死亡率，支持獨立的蘇格蘭民族黨主導的愛丁堡半自治政府，推動毒品除罪化政策，提議合法所有供個人使用的毒品，取消持有毒品的刑事處分，並提供以安全和證據為基礎的服務，降低毒品造成的傷害。

英國政府強烈否決毒品除罪化

但該項提案很快就遭到英國保守黨政府否決，英國首相里希・蘇納克 （Rishi Sunak，港譯「辛偉誠」）的發言人馬克斯・布萊恩 （Max Blain）表示，沒有計劃放寬禁毒法。保守黨政府對毒品除罪化的立場，仍舊採取相當強硬的態度，無意將非法吸毒合法化，且考慮到有組織犯罪分子，可能利用機會經營剝削和暴力的商業模式，因此，並未計劃將毒品合法化。

改革倡議者：轉刑罰為治療

身為毒品法改革倡導者的蘇格蘭禁毒部長埃琳娜・惠瑟姆（Elena Whitham）表示，禁毒戰已失敗 ，目前的禁毒法律不僅無法有效阻止人們使用毒品，也無法降低傷害，甚至無法讓人們免於死亡的威脅。她希望政府能夠修改法律，建立專業監督的藥品消費場所，以及引進受管制的藥品供應。

惠瑟姆說：「在公共衛生方面，我們需要建立一個適合21世紀的方針。」她認為，如果把吸毒者推向邊緣，那麼糟糕的事情就會發生在人們身上。 若允許人們獲得他們需要的所有資訊，並牢固地建立在減少傷害的基礎上，那麼人們受到的傷害就會減輕。

蘇格蘭政府表示，毒品除罪化可使人擺脫對治療的恐懼，降低毒品帶來的傷害，進而最終有效改善生活，他們引用了葡萄牙的例子，提及該國在二十多年前，便拋棄持有毒品的刑事處分，轉而積極發展治療。

蘇格蘭的毒品危機

蘇格蘭的毒品致死率在歐洲位居第一。根據《BBC》，蘇格蘭死於藥物濫用的人數連續八年持續攀升，雖去年略有下降，從1339人降至1330人，但該國迄今為止，仍是歐洲藥物死亡率最高的國家。

蘇格蘭工黨領袖阿納斯・薩瓦爾（Anas Sarwar）表示，蘇格蘭的藥物濫法，與英國其他地區完全相同，但其藥物死亡人數卻遠高出三倍，他說：「蘇格蘭政府未能對心理健康服務進行適當投資。」

根據《衛報》，工黨同樣對也這項提議潑了冷水。現任影子內閣財政大臣的雷切爾・里夫斯（Rachel Reeves）表示，即將上任的工黨政府，並不會將毒品供應或持有合法化。

但一位接近內政大臣的消息人士表示，非法藥物摧毀了人與社區，而蘇格蘭民族黨的提議是相當不負責任的，會帶給整個社區難以估計的傷害。

毒品法改革遭質疑火上加油

目前，蘇格蘭正面臨合成鴉片類藥物，和新型街頭苯二氮卓類藥物的威脅，惠瑟姆認為，若政策不徹底改變，毒品危機會愈發惡化。雖然惠瑟姆力求毒品法改革，但蘇格蘭保守黨（英國保守黨在蘇格蘭的分支）司法發言人拉塞爾・芬德利（Russell Findlay） 表示，本質上使海洛因、快克和其他A類毒品合法化，並不能解決蘇格蘭的毒品死亡問題。

芬德利認為，試圖透過將海洛因、快克和其他甲類毒品合法化來解決歐洲最嚴重的蘇格蘭毒品死亡危機，是非常瘋狂的。這將使更多的毒品流入我們的街道，讓更多的生命處於危險之中。

蘇格蘭政府投資超過2.5億英鎊進行戒毒照護，相關活動人士表示，人們可以在專業監督下注射毒品，然而，英國政府認為，運營此類設施的過程中，恐會滋長一系列的犯罪行為。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航