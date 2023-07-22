《線上愛情學》：落入朋友圈 VS. 人間蒸發——哪個比較慘？
我們想讓你知道的是
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文：安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）
落入朋友圈 VS. 人間蒸發——哪個比較慘？
認識新朋友可能會遇到尷尬、困惑或難過的時刻。約會之路上有許多陷阱：嫉妒、誤會、進度太快、不夠敏感⋯⋯任何原本對的事也都可能出錯。
有個不得不提的事是落入朋友圈。你對某人心動不已，你們聊天約會幾次，然後⋯⋯你們變成只是朋友。沒有火花。爛透了，但我覺得我可以幫你避免淪落至此。只需要一點觀察和決心，你在約會的道路上可望避開任何危險。
落入朋友圈？
如果你覺得自己快落入朋友圈，就馬上展現調情手段，加強吸引力。有個技巧是稍微退開，別讓他接近，讓他嚐嚐生活少了你的感覺。這很冒險，但比起落入殘忍的朋友圈，這好多了吧。要不要解決這處境全看你，但和對方中斷聯絡，對方通常會感到更好奇（我會在下一章〈得不到，愈想要〉仔細說明）。這樣能逼對象多努力一點，回饋也會更令人滿足。也許他會忍不住好奇你在做什麼，也可能以為你失去興趣⋯⋯總之，用神祕感挑起他的興趣。
如果你們才剛見面，訊息保持簡單明瞭（像醫生的建議）。不要傳長篇大論給對方，自顧自嘰哩呱啦，這時也不要談論自己的感受。訊息能少則少，但不要音訊全無。這招十分符合人性，所以很有效。永遠要「合理」才傳訊息，試著激起溫暖的感受。例如：「我要去看那部機器精靈的電影，你想來的話說一聲。首映會是下週！」
要是你們約會一陣子，但你覺得快變朋友怎麼辦？任何經歷長期的感情關係的人都會告訴你，愛情其實也是友情。長時間相處在一起，熱情不一定放在第一位。好消息是，你可以用訊息讓感情加溫。如果你覺得她漸行漸遠，那就該盡快適時出擊。如果你覺得退後一步可能會適得其反，那你就顛覆策略，成為世上最好的伴侶。這可能要天時地利人和，但你可以靠你的大拇指。傳訊逗她開心大笑，或用稱讚增加她自信心。那樣她會期待你的訊息。但別太誇張，不然也會有反效果。如果你做得恰到好處，她會覺得自己受到吸引是源自內心的感受！
如果你感覺自己只是在原地踏步，對方回應冷淡，也沒有感覺，那也許可以透露一下，自己還有其他對象？這也許能試探出他的立場，但這是孤注一擲。你不會想陷入嫉妒遊戲之中，因為嫉妒讓人迷惘，過程一點都不好玩。但如果你覺得自己能成熟以對，那我想你自己決定吧。如果你下定決心了，我建議你這麼做：「哇，我們昨晚玩得好開心！」這應該能讓人警鈴大作。你昨晚做了什麼？跟誰？「昨晚玩得好開心」是什麼意思？策略奏效的話，你的對象會發現自己如果不想被甩就要拿出誠意。
記得維持正向的語氣，讓氣氛輕鬆，別太直接。如果他知道你在釣他，他就不會上鉤。太明顯很危險，可能會害一切泡湯。太過狡猾也會聰明反被聰明誤，因為他可能會以為你有所隱瞞。所謂一分耕耘、一分收穫是指耕田，不是感情。目前確實情況不妙，你像在走鋼索一樣，但誰知道？你只要展現出最好的一面，搞不好能扭轉乾坤！所以選好策略，我會為你祈禱！
人間蒸發？
對一個沒認識多久的人開口說「我覺得我們不要再見面了」或「我們之間結束了」感覺好可怕，所以有些人乾脆放棄。他們會直接不回訊息，像鬼魂一樣消失在空中，咻！這就是所謂人間蒸發。他們不會接電話，不傳訊息⋯⋯以甩人而言，這可能是最殘酷、最懦弱，也最不成熟的方式。尤其是兩人有點關係之後。比起別人對你說：「我要甩了你。」人間蒸發感覺更令人痛苦。因為一句話分手好比撕OK繃，快速一撕就結束了。過程緩慢的話，痛苦永遠不會結束。要是不確定發生什麼事，不知兩人關係是否懸而未決，悲傷會漸漸將人吞噬。
雖然算不上好事，但你在這瞬間便了解了對方是否成熟，也至少證明他們說得比做得好聽。放下這份感情，就會容易一些。
所以你的對象人間蒸發時，你該怎麼辦？
對不起，其實你無能為力。生氣也沒有用。你終於知道了，你的對象不是對的人。你渴望解答，但有時我們永遠不知道答案。總之，不要去理會那令人心痛的問號，讓它隨時間淡去。而且你知道嗎？痛苦終將過去。你不久就會重新站起，希望下次能和成熟的大人約會。你愈早接受對方人間蒸發，就能愈早能把一切拋到腦後，脫離悲傷。
好，我聽到你的聲音了。你全身發癢，就是無法⋯⋯什麼都不做。你壓抑不住情緒，想傳一封訊息給對方好看。那就傳吧，我覺得沒問題。以下是述說這件事的好例子：
如果這比起甩頭離開能給你更多安慰，那就沒問題。你替自己出一口惡氣，而且天曉得他們活該。
有時（如果你沒封鎖對方）直接了當的態度會讓對方回魂，再次來敲你的門。但這人剛才以不成熟、懦弱和不負責的方式傷害你。這人真的值得「交往」嗎？我的建議是別回頭了。坦白說，面對任何傷人、不尊重或過分的行為，我們都必須如此。我們要知道底線在哪。
他們超久才回覆你
遇到對方之後，他們經常讓我們感受到溫暖，所以我們自然會想一直和他們聯絡。如果她一直不回覆你，真的會讓人十分難受。如果你等到心焦如焚，記得我們每個人節奏都不同。所謂忠言逆耳，但你必須好好坐下來，保持一比一的對話比例。你不知道她為何沒回覆。也許她想說複雜的事，她需要時間好好思考；也許她正在處理家庭緊急事故；或也許浣熊入侵她家地下室。這你都不知道。
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！