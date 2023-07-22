《線上愛情學》：落入朋友圈 VS. 人間蒸發——哪個比較慘？

文：安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）

落入朋友圈 VS. 人間蒸發——哪個比較慘？

認識新朋友可能會遇到尷尬、困惑或難過的時刻。約會之路上有許多陷阱：嫉妒、誤會、進度太快、不夠敏感⋯⋯任何原本對的事也都可能出錯。

有個不得不提的事是落入朋友圈。你對某人心動不已，你們聊天約會幾次，然後⋯⋯你們變成只是朋友。沒有火花。爛透了，但我覺得我可以幫你避免淪落至此。只需要一點觀察和決心，你在約會的道路上可望避開任何危險。

落入朋友圈？

如果你覺得自己快落入朋友圈，就馬上展現調情手段，加強吸引力。有個技巧是稍微退開，別讓他接近，讓他嚐嚐生活少了你的感覺。這很冒險，但比起落入殘忍的朋友圈，這好多了吧。要不要解決這處境全看你，但和對方中斷聯絡，對方通常會感到更好奇（我會在下一章〈得不到，愈想要〉仔細說明）。這樣能逼對象多努力一點，回饋也會更令人滿足。也許他會忍不住好奇你在做什麼，也可能以為你失去興趣⋯⋯總之，用神祕感挑起他的興趣。

如果你們才剛見面，訊息保持簡單明瞭（像醫生的建議）。不要傳長篇大論給對方，自顧自嘰哩呱啦，這時也不要談論自己的感受。訊息能少則少，但不要音訊全無。這招十分符合人性，所以很有效。永遠要「合理」才傳訊息，試著激起溫暖的感受。例如：「我要去看那部機器精靈的電影，你想來的話說一聲。首映會是下週！」

要是你們約會一陣子，但你覺得快變朋友怎麼辦？任何經歷長期的感情關係的人都會告訴你，愛情其實也是友情。長時間相處在一起，熱情不一定放在第一位。好消息是，你可以用訊息讓感情加溫。如果你覺得她漸行漸遠，那就該盡快適時出擊。如果你覺得退後一步可能會適得其反，那你就顛覆策略，成為世上最好的伴侶。這可能要天時地利人和，但你可以靠你的大拇指。傳訊逗她開心大笑，或用稱讚增加她自信心。那樣她會期待你的訊息。但別太誇張，不然也會有反效果。如果你做得恰到好處，她會覺得自己受到吸引是源自內心的感受！

如果你感覺自己只是在原地踏步，對方回應冷淡，也沒有感覺，那也許可以透露一下，自己還有其他對象？這也許能試探出他的立場，但這是孤注一擲。你不會想陷入嫉妒遊戲之中，因為嫉妒讓人迷惘，過程一點都不好玩。但如果你覺得自己能成熟以對，那我想你自己決定吧。如果你下定決心了，我建議你這麼做：「哇，我們昨晚玩得好開心！」這應該能讓人警鈴大作。你昨晚做了什麼？跟誰？「昨晚玩得好開心」是什麼意思？策略奏效的話，你的對象會發現自己如果不想被甩就要拿出誠意。

記得維持正向的語氣，讓氣氛輕鬆，別太直接。如果他知道你在釣他，他就不會上鉤。太明顯很危險，可能會害一切泡湯。太過狡猾也會聰明反被聰明誤，因為他可能會以為你有所隱瞞。所謂一分耕耘、一分收穫是指耕田，不是感情。目前確實情況不妙，你像在走鋼索一樣，但誰知道？你只要展現出最好的一面，搞不好能扭轉乾坤！所以選好策略，我會為你祈禱！

人間蒸發？

對一個沒認識多久的人開口說「我覺得我們不要再見面了」或「我們之間結束了」感覺好可怕，所以有些人乾脆放棄。他們會直接不回訊息，像鬼魂一樣消失在空中，咻！這就是所謂人間蒸發。他們不會接電話，不傳訊息⋯⋯以甩人而言，這可能是最殘酷、最懦弱，也最不成熟的方式。尤其是兩人有點關係之後。比起別人對你說：「我要甩了你。」人間蒸發感覺更令人痛苦。因為一句話分手好比撕OK繃，快速一撕就結束了。過程緩慢的話，痛苦永遠不會結束。要是不確定發生什麼事，不知兩人關係是否懸而未決，悲傷會漸漸將人吞噬。

雖然算不上好事，但你在這瞬間便了解了對方是否成熟，也至少證明他們說得比做得好聽。放下這份感情，就會容易一些。

所以你的對象人間蒸發時，你該怎麼辦？

對不起，其實你無能為力。生氣也沒有用。你終於知道了，你的對象不是對的人。你渴望解答，但有時我們永遠不知道答案。總之，不要去理會那令人心痛的問號，讓它隨時間淡去。而且你知道嗎？痛苦終將過去。你不久就會重新站起，希望下次能和成熟的大人約會。你愈早接受對方人間蒸發，就能愈早能把一切拋到腦後，脫離悲傷。

好，我聽到你的聲音了。你全身發癢，就是無法⋯⋯什麼都不做。你壓抑不住情緒，想傳一封訊息給對方好看。那就傳吧，我覺得沒問題。以下是述說這件事的好例子：

Photo Credit: 木馬文化出版

如果這比起甩頭離開能給你更多安慰，那就沒問題。你替自己出一口惡氣，而且天曉得他們活該。

有時（如果你沒封鎖對方）直接了當的態度會讓對方回魂，再次來敲你的門。但這人剛才以不成熟、懦弱和不負責的方式傷害你。這人真的值得「交往」嗎？我的建議是別回頭了。坦白說，面對任何傷人、不尊重或過分的行為，我們都必須如此。我們要知道底線在哪。

他們超久才回覆你

遇到對方之後，他們經常讓我們感受到溫暖，所以我們自然會想一直和他們聯絡。如果她一直不回覆你，真的會讓人十分難受。如果你等到心焦如焚，記得我們每個人節奏都不同。所謂忠言逆耳，但你必須好好坐下來，保持一比一的對話比例。你不知道她為何沒回覆。也許她想說複雜的事，她需要時間好好思考；也許她正在處理家庭緊急事故；或也許浣熊入侵她家地下室。這你都不知道。