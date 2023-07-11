2024總統大選進入下半場，搶攻對方基本盤選票的四種方法

文：黃凱祥（學生）

2024年總統選戰即將進入下半場，對於各政黨來說都希望能夠爭取所謂「淺藍」、「淺白」、「淺綠」與「中間」選民的選票，因為這類選票被認定是可能游離於不同候選人間的選票，在爭取的同時卻也為對方所擁有的深厚基本盤感到困擾，究竟這些基本盤能不能夠做到一定程度的破解呢？

我們需要先釐清，基本盤可以被分成兩個類型：

第一種是已經被意識形態徹底操控的選民——筆者認為對於這類型的選票就不太需要去爭取了，因為爭取到的機率極低，基本是鐵中之鐵。

第二種是良好印象選民與刻板印象選民——除了極端意識形態的選民以外，也有一部分的被看成基本盤的人，能夠做一定程度的突破。這一部分的基本盤，一種是透過對某候選人的淺層印象以及過去些許的媒體報導作為投票意向，另一種則為對特定政黨有刻板印象的選民。

這類型的選民，也會將兩岸與美中台論述作為其投票的依據，但有別於第一類型的地方是，雖然其過去會因意識形態而做出投票的選擇，基本上也都支持特定的政黨，但時常只是出於對特定政黨之政治論述有刻板印象。

最後一種則為逐利益而居的特定地方勢力，這類型的選民看的就是利益。

筆者認為，如果要搶第二種類型的基本盤選票，大致上有四種方式。

一、媒體

當今傳統媒體的資源幾乎被政黨瓜分殆盡，顯然各政黨認知到媒體對於人們思想形塑的能力極高，掌控媒體基本上就掌控了所對應支持者的判斷與思考能力，在媒體被各政黨劃分的情況之下，到底有沒有什麼辦法能夠深入對方的包圍圈呢？

舉個例子，近期台灣民眾黨黨主席柯文哲到一個非常綠的媒體接受專訪，柯政營一定知道這些長期攻擊他的媒體，會提出許多深綠選民對他的質疑，直觀來說這對柯陣營來講風險很高，畢竟主持人問的問題顯然都已經有特定政治立場，但是為什麼柯文哲仍然赴約呢？

柯陣營顯然想要順勢而為去對深綠圈基本盤的人群做出回應，畢竟在過去深綠圈的選民聽到的，都是深綠名嘴與媒體的解讀，這樣的做法可以使得他們稍微聽到不同的聲音。可能很多深綠選民仍舊不會動搖投票意向，但是如果能長期理性的論述並且對於其他候選人提出批判，破除其他候選人過去良好印象存在的缺陷，對於各政黨的候選人來說也不失為一良策，也能為基本盤做出一定程度的動搖。

不過這樣的做法，就要透過操作，或由極端立場的媒體提出邀約才能夠有機會，所以如果沒有這樣的邀約，就要透由選戰後期為總統選舉所舉辦的辯論會，這是所有媒體都會關注的焦點，在上面的發言或對於過去謠言的破解，會流入不同的媒體環境，如此也能對基本盤做到一定程度的突破。

Photo Credit: 中央社 2020年總統大選的電視辯論會

二、意識形態

不同國家對於政策的立場會形塑出選民的意識形態，而台灣則是兩岸與美中台關係的論述。

意識形態在當今很大程度決定了許多選民的投票意向，為什麼呢？因為對中與對美的政策關係到我們的生命安全，是和平是打仗，是民主是獨裁，這時的政治形態就可能造就兩極化的政治，畢竟這茲事體大！

過去的刻板印象中，國民黨是所謂的「親中」政黨，而民進黨是所謂的「親美」政黨，不過以現今台灣的政治情況來說，短時間內都無法朝向獨立建國與國家統一極端的兩邊走，現今主流民意就是維持現狀，盡一切可能和平，緩解與中的緊張態勢，對中展開交流與對話，繼續鞏固對美關係以及民主自由是台灣人民無法妥協的基本價值。

不管是對民進黨、國民黨與民眾黨而言，都可以盡量的去論述符合台灣民意的兩岸與美中台關係的內容，破除那種過去長期的刻板印象，如此對於基本盤選民也能夠造成一定的影響力。

三、福利

對於很多政黨在論述政策時，時常都缺乏基層民眾所感受到的種種，基層民眾要的是政府能夠保護他們，並且提出有利於他們的政策。

舉凡是對於農民、漁民、學生以及一些身心障礙人士、老年人與社會弱勢階層等的關注，這些群體時常都是被政策忽略的選民，而如果政府能夠提出具體有利於他們的政策，同時又堅固理性的財政劃分，這樣的作為除了吸引弱勢族群，也能吸引到知識群體，進而影響到他們的投票意向。

不過另一方面，這顯然會被特定政治人物所操弄，也就是先向這些弱勢族群劃出大餅，爾後繼續為金主服務，所以各政黨的候選人提出自己對於弱勢階層的政策時，也不妨檢驗其他候選人的政策並且提出批判，進而改變自身在不同陣營基本盤的形象，達到一定程度的突破。

Photo Credit: 中央社

四、地方派系

對於地方派系來說，有些人不管如何都會支持特定候選人，但也有的是逐利益而居，當這些地方派系看到其過去支持的政治人物快要不行了，他們就會有意識的分散風險或者甚至直接改變支持的對象。

筆者認為，各政黨候選人不是要去主動爭取地方樁腳的支持，而是用理念價值在現實上用自身支持度，使得他們主動來支持自己，如此對於深耕的地方勢力也能發揮一定的拔樁作用。

破解基本盤相當困難，有時各政黨候選人連考慮都不考慮，甚至有些極端選民根本就無解，但是對於候選人來說，如果要做大自己的餅，就必須勇敢面對可能存在解法的基本盤，面對不同立場的媒體，對於美中台關係與兩岸政策的論述實質且有作為，對於弱勢與基層人民真心的關心，更重要的是，不是哀求地方大老的支持，而是讓自己強到讓他們自己來支持你。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航