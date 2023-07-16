當小三只要臉皮厚？這麼專業的技能，我可是不敢小看的
我們想讓你知道的是
被包養其實也是專業技能，看人臉色吃飯並不是誰都能做到的，職業小三也是要會看人臉色，而且不得不承認，小三承接了元配不想做的工作——維繫男人的自尊，許多家庭和企業才得以平衡。若要說什麼比職業小三還寒磣，那肯定就是......不收錢的小三吧。付出青春、肉體與感情，連錢都沒賺到。
文：袁非
我們做八大的，沒被人包養過都是白做。
........白做了十年我感到很抱歉。
小三，比酒店小姐、半套妹那類「玩物」，被元配們認為是對婚姻更具傷殺力的，於是對她們更不留情面。殊不知，「專業的小三」是不會動到金主的職業和家庭的。
若金主本人是那棵搖錢樹，那麼家庭與公司就是它底下的沃土啊！！！
現代人常常在工作上受一點委屈就想離職，然而小三這個職業，就是來受委屈的。畢竟金主不是笨蛋，他要妳的感情和依賴，但除了錢，妳什麼都得不到。
「當然要是說好了包養、被上了卻拿不到錢，小三只能認栽。但對小三來說，最恐怖的卻是長期包養。」條通媽媽桑席耶娜說。
「那是一種被豢養的焦慮，妳的生命線被掌握在一個隨時可以變心的男人手裡。但妳並不知道脫離了華麗的鳥籠，妳可以飛向哪裡。」
就是唱歌，還得看主人的心情。
被包養其實也是專業技能，看人臉色吃飯並不是誰都能做到的。
家庭主婦是沒有三節、沒有加班費、沒有勞健保、沒有年終、永遠責任制、員工旅遊還由小三代勞，
職業小三也是要會看人臉色，不是卡來伸手屌來張口而已。要拉攏豪紳，卡片金額七三分帳、七成如數歸還，能得三成還得看人臉色。
跟跪著要飯沒什麼不同，就這還一堆人想跪沒門子呢，跟可以當自己父親睡的大有人在，生意嘛，不寒磣。
這麼高級的專業技能，會看它不起的人該不會都是高手吧？我是不敢小看啦。
不鼓勵女性去當小三，但是不得不承認，小三承接了元配不想做的工作——維繫男人的自尊。許多家庭和企業才得以平衡。
若要說什麼比職業小三還寒磣，那肯定就是......不收錢的小三吧。付出青春、肉體與感情，連錢都沒賺到。
有趣的是，每次叫我去當男人的附骨之蛆的，總是男人。
「為什麼不找個有錢人嫁了，就不用做這種工作了。」
他們自己接受了嫁他就要養的設定不是嗎？只是不想娶我。
「…別跟我說，去跟有錢人說啊。」
雖然不提倡女性去當小三，但為了證明小三是個專業技能，在此提一個問題，不限性別，大家留言回答我：
若妳是個職業小三，這天金主問妳：「到底是愛我的人，還是愛我的錢？」妳該怎麼回答呢？
比起小三，這年頭最難當的還是正妻吧
說起正妻，尤其是老公養的起小三的，個個都是真正的神力女超人。
她們上要孝敬父母、下要養兒育女，有的還操心著老公的事業，三天兩頭跟官太太們社交為自己丈夫鋪路，然後還要對丈夫出軌視而不見。
如果要離婚，她得考慮婆家娘家怎麼交待、小孩怎麼見人、太太圈裡會怎麼說，甚至能不能「對得起」社會大眾……就是沒法考慮她自己。
她們既沒有得到經濟價值，也沒有得到情緒價值。而那些看似不滿她們才出軌的丈夫，什麼都沒有給她們。（通常能嫁進豪門的女性，自己都不會太平庸。）
有錢人家的太太們富得只剩下錢。但最起碼她們有錢請保母、有錢做SPA、買名牌、搞搞副業，聊表慰藉。
中產階級的太太們可就沒這等好運了，當丈夫對小三抱怨正宮們不如小三溫柔漂亮體貼，那是因為小三們不必打理家務、照顧老小、有時間上美容院，還不用全時間伺候你的壞脾氣。
光講上美容院這件事，一次基本頭髮護理至少1000，弄個手指甲腳趾甲2000，再做個臉又2000起跳……這種東西少說一個月至少也要做一次。
太太只會想，這5000家裡可以買一個星期的菜。
有小孩的人無法穿飄逸白色的衣服，小孩很可怕，而小三天天都可以穿得像仙女。
付出青春和人生，不求回報地打著沒有止息的孤獨戰爭。離了婚吧，老公還不見得能賠妳多少贍養費呢。我可以理解為什麼越來越多女性不想結婚。
妳呢？妳想成為小三或者正宮？
媽媽桑說了那個問題的答案：「如果我不愛你的人，你的錢我也不屑拿。」
道理也簡單，設想一個腦滿腸肥、禿頭凸肚、滿身惡臭、牙黃眼濁……妳怎麼不能忍就怎麼來的男人，拿著一疊錢說要包養妳，那疊錢的厚度也只是延長妳說不的時間罷了。
我相信真的有願意屈就當其小三的女子，她們令人尊敬。但相較之下，肯跟這種人簽訂長期賣身……婚姻關係的元配絕對是真愛吧。
啥？妳跟我說妳不但是小三，而且沒拿錢？
有人可能會問我到底站哪邊的。請不要來留言，我會笑死。為什麼一定要挑小三或正妻邊上站，我聲援的一直是女性。
明明是男人的錯，女人何苦互相傷害？
如果妳的對象已婚，而妳還不拿錢的話，我只能送妳這張圖，剩下的都不忍說。
最最起碼，小三在法律上是輸元配的，誰知道這男的是不是居心不良，存心跟老婆來坑騙妳的感情身體，末了還要用民法跟妳要分手費呢？歷史上這樣見證過的女性可太多了。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：當小三只要臉皮厚？一個問題顯見被包養的自我修養
延伸閱讀
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- 努力成為有錢人？其實多數人都渴望躺平求carry，但又痛恨看到別人搭便車
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
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吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！