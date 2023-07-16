當小三只要臉皮厚？這麼專業的技能，我可是不敢小看的

文：袁非

我們做八大的，沒被人包養過都是白做。

........白做了十年我感到很抱歉。

小三，比酒店小姐、半套妹那類「玩物」，被元配們認為是對婚姻更具傷殺力的，於是對她們更不留情面。殊不知，「專業的小三」是不會動到金主的職業和家庭的。

若金主本人是那棵搖錢樹，那麼家庭與公司就是它底下的沃土啊！！！

現代人常常在工作上受一點委屈就想離職，然而小三這個職業，就是來受委屈的。畢竟金主不是笨蛋，他要妳的感情和依賴，但除了錢，妳什麼都得不到。

「當然要是說好了包養、被上了卻拿不到錢，小三只能認栽。但對小三來說，最恐怖的卻是長期包養。」條通媽媽桑席耶娜說。

「那是一種被豢養的焦慮，妳的生命線被掌握在一個隨時可以變心的男人手裡。但妳並不知道脫離了華麗的鳥籠，妳可以飛向哪裡。」

就是唱歌，還得看主人的心情。

被包養其實也是專業技能，看人臉色吃飯並不是誰都能做到的。

家庭主婦是沒有三節、沒有加班費、沒有勞健保、沒有年終、永遠責任制、員工旅遊還由小三代勞，

職業小三也是要會看人臉色，不是卡來伸手屌來張口而已。要拉攏豪紳，卡片金額七三分帳、七成如數歸還，能得三成還得看人臉色。

跟跪著要飯沒什麼不同，就這還一堆人想跪沒門子呢，跟可以當自己父親睡的大有人在，生意嘛，不寒磣。

這麼高級的專業技能，會看它不起的人該不會都是高手吧？我是不敢小看啦。

不鼓勵女性去當小三，但是不得不承認，小三承接了元配不想做的工作——維繫男人的自尊。許多家庭和企業才得以平衡。

若要說什麼比職業小三還寒磣，那肯定就是......不收錢的小三吧。付出青春、肉體與感情，連錢都沒賺到。

有趣的是，每次叫我去當男人的附骨之蛆的，總是男人。

「為什麼不找個有錢人嫁了，就不用做這種工作了。」

他們自己接受了嫁他就要養的設定不是嗎？只是不想娶我。

「…別跟我說，去跟有錢人說啊。」

雖然不提倡女性去當小三，但為了證明小三是個專業技能，在此提一個問題，不限性別，大家留言回答我：

若妳是個職業小三，這天金主問妳：「到底是愛我的人，還是愛我的錢？」妳該怎麼回答呢？

比起小三，這年頭最難當的還是正妻吧

說起正妻，尤其是老公養的起小三的，個個都是真正的神力女超人。

她們上要孝敬父母、下要養兒育女，有的還操心著老公的事業，三天兩頭跟官太太們社交為自己丈夫鋪路，然後還要對丈夫出軌視而不見。

如果要離婚，她得考慮婆家娘家怎麼交待、小孩怎麼見人、太太圈裡會怎麼說，甚至能不能「對得起」社會大眾……就是沒法考慮她自己。

她們既沒有得到經濟價值，也沒有得到情緒價值。而那些看似不滿她們才出軌的丈夫，什麼都沒有給她們。（通常能嫁進豪門的女性，自己都不會太平庸。）

有錢人家的太太們富得只剩下錢。但最起碼她們有錢請保母、有錢做SPA、買名牌、搞搞副業，聊表慰藉。

中產階級的太太們可就沒這等好運了，當丈夫對小三抱怨正宮們不如小三溫柔漂亮體貼，那是因為小三們不必打理家務、照顧老小、有時間上美容院，還不用全時間伺候你的壞脾氣。

光講上美容院這件事，一次基本頭髮護理至少1000，弄個手指甲腳趾甲2000，再做個臉又2000起跳……這種東西少說一個月至少也要做一次。

太太只會想，這5000家裡可以買一個星期的菜。

有小孩的人無法穿飄逸白色的衣服，小孩很可怕，而小三天天都可以穿得像仙女。

付出青春和人生，不求回報地打著沒有止息的孤獨戰爭。離了婚吧，老公還不見得能賠妳多少贍養費呢。我可以理解為什麼越來越多女性不想結婚。

妳呢？妳想成為小三或者正宮？

媽媽桑說了那個問題的答案：「如果我不愛你的人，你的錢我也不屑拿。」

道理也簡單，設想一個腦滿腸肥、禿頭凸肚、滿身惡臭、牙黃眼濁……妳怎麼不能忍就怎麼來的男人，拿著一疊錢說要包養妳，那疊錢的厚度也只是延長妳說不的時間罷了。

我相信真的有願意屈就當其小三的女子，她們令人尊敬。但相較之下，肯跟這種人簽訂長期賣身……婚姻關係的元配絕對是真愛吧。

啥？妳跟我說妳不但是小三，而且沒拿錢？

有人可能會問我到底站哪邊的。請不要來留言，我會笑死。為什麼一定要挑小三或正妻邊上站，我聲援的一直是女性。

明明是男人的錯，女人何苦互相傷害？

如果妳的對象已婚，而妳還不拿錢的話，我只能送妳這張圖，剩下的都不忍說。

作者提供

最最起碼，小三在法律上是輸元配的，誰知道這男的是不是居心不良，存心跟老婆來坑騙妳的感情身體，末了還要用民法跟妳要分手費呢？歷史上這樣見證過的女性可太多了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：當小三只要臉皮厚？一個問題顯見被包養的自我修養

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航