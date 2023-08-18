成為主導國之列的印尼外交政策（下）：從嘗試印以關係正常化到打造「世界海洋軸心」

瓦希德（1999年10月20日-2001年7月23日）：熱衷出訪外交，嘗試印以關係正常化

哈比比總統成功帶領印尼擺脫通膨危機之後，繼任者瓦希德（Abdurrahman Wahid）具有不同於其他印尼政治人物的外交思維與膽識，因此無論瓦希德總統在解決國內或國外的政治問題時，具獨到外交見地與處理方式，常常遭受印尼國會與反對者的嚴厲批評與質疑。

瓦希德在位不到的兩年期間，積極出訪五大洲超過50餘國（包括以色列），此種頻繁的外交出訪政策，遭到國內政敵的大肆抨擊並視為浪費公帑的行為，不過瓦希德明確表明，外交出訪是為了爭取印尼在國際社會中的威望與地位，其價值遠大於出訪所花費用。頻繁的外交出訪不僅是為了吸引國外投資者前來印尼投資，同時也是尋求國際社會認同印尼在化解蘇門答臘亞齊（Aceh）地區衝突的做法與支持，最終實現印尼完整統一的立國目標。

Photo Credit：楊俊業 印尼國家紀念塔塔高137公尺，塔頂置有重14公噸的金質火焰雕塑。

瓦希德另一項被反對者攻擊的外交作為，就是企圖開展與以色列的合作關係，甚至試圖促成印以官方關係正常化，但是此一政策隨後在印尼國內引起強烈反對，儘管在1949年印尼取得荷蘭承認而完全獨立之後，以色列便即表態支持印尼主權獨立，並立即致函蘇卡諾總統表達擬在雅加達設立官方代表處的提議，但是迄今為止，該項設處提議卻遭印尼歷屆政府的拒絕。（印以兩國關係發展，詳參〈談印尼遭FIFA取消U20主辦國風波：印尼為何對以色列如此針鋒相對〉一文）

瓦希德在1999年頒行的印尼《對外關係法》，詳細規定政府在推動涉外事務與執行外交政策時，必須遵守的法定程序和實施機制，其中明確規範：

關於對外關係和外交政策的實施，包括其執行手段和機制，以及實施外交關係和外交政策的批准與授權；關於制定和批准國際條約的主要規定，包括需經國會批准的國際協定的審查程序與標準；保護印尼公民，包括提供法律援助和諮詢及領事服務；設立外交使領館等駐外機構的執行規定。

Photo Credit：楊俊業 在印尼《對外關係法》規範下，為台灣官員出席活動而特製的TAIWAN車牌

梅嘉瓦蒂（2001-2004）：承襲父輩精神，依法回歸外交專業

印尼第五任總統梅嘉瓦蒂（Megawati Sukarnoputri）掌權時間，國內經濟仍處於1998年通膨影響後的復甦與穩定階段，梅嘉瓦蒂堅持以其父蘇卡諾執政時期的外交理念「自主-積極」來推動印尼的對外關係，同時亦遵照「1999年第37號有關對外關係法」的規範，落實「依法行政」精神，將出訪權責交由外交部長哈桑·維拉尤達 （Hasan Wirayuda）執行，並非如同前任瓦希德一般，熱衷將自己化身成為外交事務的主事者，從而違反外交專業的原則與精神。

梅嘉瓦蒂時期被認為重要的外交政策之一，就是成功讓印尼與澳洲建立國防和安全合作的雙邊關係。因為當時在印尼峇里島（Bali）常遭恐怖份子的炸彈威脅和恐嚇，於是印澳兩國政府達成協議，共同合作對恐怖份子並採取搜捕追剿行動，積極防止恐怖主義在印尼蔓延，甚至可能擴散到澳洲。

蘇西洛（2004-2014）：廣結外交善緣，追求「千友無敵」的遠景

蘇西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）是印尼史上首位人民直選的總統，其外交理念是所謂的「千友無敵」（Seribu Teman Nol Musuh），倡議經由營造舒適、安全與和平的政治氛圍，讓印尼沒有敵人並可與任何國家成為朋友。