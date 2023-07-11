2023/07/11,
印太

台灣觀選團直擊泰國選舉：皮塔能否順利當選總理仍有變數，台泰關係發展值得關注

台灣觀選團直擊泰國選舉：皮塔能否順利當選總理仍有變數，台泰關係發展值得關注
泰國前進黨兼總理候選人皮塔7月9日在泰國曼谷舉行的集會上向支持者發表演說。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據泰國2017年的憲法規定，代表要贏得總理選舉必須取得參眾兩院議員共750席過半的376席，按照目前前進黨的執政聯盟共312席看來，勢必要拉攏部分的軍系參議員倒戈，因此擁有71席議員的泰自豪黨預料將扮演關鍵性的角色。

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長、台灣東南亞學會理事長）

2023年5月14日泰國舉行國會大選，共選出400位選區議員，以及100位政黨名單。根據選舉結果顯示，民主派的前進黨（Move Forward Party）與為泰黨（Pheu Thai Party）大勝，分別贏得151席與141席，成為第一與第二大黨。至於目前執政聯盟的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）、公民力量黨（Palang Pracharath Party）、合泰建國黨（United Thai Nation Party）與民主黨（Democrat Party）則分別獲得71席、40席、36席與25席，表現不如預期。選後前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）於5月22日聯合為泰黨與其他六小黨簽署合作備忘錄，組成共312席議員的八黨執政聯盟，皮塔本人則將挑戰總理大位。

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Photo Credit:GettyImages
泰國總理候選人皮塔。

由於此次泰國大選至關重要，因此筆者特別組團前往觀選，成員來自台灣學界與企業界代表。期間除了與台灣駐泰官員、泰國台商代表、前進黨、泰建泰黨（Thai Sang Thai Party）等議員候選人，以及泰國當地學者專家進行會談外，同時也於選前之夜分別前往前進黨、為泰黨與泰建泰黨等造勢晚會進行近距離觀察。此下簡單就此次選舉之觀察心得，分別從選後聯盟及台泰關係進行分析。

不排除仍有變數出現

首先，由於2017年的憲法規定，250席由軍方指定的參議員將有資格參與總理選舉，代表要贏得總理選舉必須取得參眾兩院議員共750席過半的376席，按照目前前進黨的執政聯盟共312席看來，勢必要拉攏部分的軍系參議員倒戈。而根據泰國媒體報導，確實已有部分參議員表示將會尊重選民的決定，投票支持皮塔擔任新任總理，但票數仍未達到所需的376席，也因此獲得71席議員的泰自豪黨預料將扮演關鍵性的角色。然而在5月22日的聯合政府合作備忘錄中，雖然並未將修改刑法第112條藐視皇室罪放入（泰自豪黨先前表示將不會與修改藐視皇室罪的政黨合作），但卻將大麻重新列為管制品一事看來，此舉無疑降低了泰自豪黨加入前進黨聯盟的可能性。但距離真正選舉總理的日期尚遠，按照上次選舉的情況看來仍不排除還有變數出現。

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Photo Credit:GettyImages
代表泰自豪黨總理候選人Anutin Charnvirakul。

台泰關係之展望

最後，則是選後的台泰關係。事實上，最近的新聞傳出皮塔在APEC晚宴時與台灣代表張忠謀比鄰而座，雙方相談甚歡。皮塔也於日前接受台灣媒體的採訪時，表示這次許多前進黨的政見取經於台灣的經驗，若當選後將改善與台灣關係，並向台灣學習調整泰國的產業結構。其明確指出在經濟、教育及環境等議題，都是未來與台灣有可能建立夥伴關係的合作領域。

前進黨議員坦尼希南（Sasinan Thamnithinan）在與觀選團會面時，也特別強調其前往台灣訪學時，針對台灣的社會福利政策，以及如何處理轉型正義等進行瞭解，為此她特別走訪景美人權園區與228人權紀念館等，也希望往後有機會能前往綠島人權文化園區參訪。因此在皮塔執政下，台泰關係改善應該是可以預期的。

本文獲作者授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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