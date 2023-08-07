南北分裂之北魏漢化（上）：馮太后執政15年，是個替孝文帝累積治國遺產的好阿嬤
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只有十歲的北魏孝文帝奉馮太后為太皇太后，臨朝稱制。基本上當成接下來只有小馮的印章，才是最高指導就行了。35歲的馮太皇太后，就此正式執政15年。《皇后列傳》直指小馮是個壞人，但對於高祖孝文帝來說，則是一個很好的阿嬤。
文：阿前
每當標題寫到「北魏」，就要不厭其煩的提醒，這是一個來自外國的中土政權，他們的史書，是後來才開始寫的。他們的注記官，或做「柱記」，在柱子旁邊記錄大殿中發生事件與對話的那個人，也是後來才有的。
始自三代目，所以前面全靠吹。吹三代目的爺爺爸爸列祖列宗都是皇帝，媽媽奶奶曾曾曾祖母都是皇后，都是假的。不是追封，中國王朝沒有在追封祖宗十八代的。
北魏真正的第一個皇后，就是赫連氏。她雖然搞不清楚皇后要幹什麼，但自有漢人臣子清楚。剛好這個大臣是個戴帽子的，我們通常說「宦」。宦官宗愛殺死了北魏三代目，隨即開始假造赫連太后詔書，操弄大權。
北魏鮮卑人漢化已久，雖然搞不清楚細節，但宗愛演了一次大家就會學。於是宗愛被殺，政權再次回到鮮卑皇帝四代目與大臣步六孤麗的手裡。宗愛搞出的恭宗就當3.5吧。步六孤後來改成陸姓，那又是更後來的事情了。
陸麗跟四代高宗休養生息，勵精圖治。結果高宗一掛，嘿嘿，又有人要出來搞事奪權了。陸麗等老臣被殺，眼看北魏又要進入黑暗期……。
這一次，知道太后該幹什麼的太后，站了出來。由四代目所立的皇后馮氏，是冀州信都人。這不是漢化改姓，馮氏本是漢人，之所以被高宗選上，那又是草原民族習性：馮皇后，本是北燕皇族。草原民族消滅敵對部落，納對方部族長的女眷為妻妾，就象徵著全面接收對方的財產。
對，女子在他們眼裡只是財物，但部族長的女眷是最珍貴的財物，甚至老婆，更是可比皇帝玉璽太守官印的「總代表」。當年北魏三代目先滅西邊的赫連匈奴，立了赫連皇帝的姊妹為后。後來又消滅東邊的北燕，則納了北燕皇帝的女兒為左昭儀。
馮皇后的爸爸，是左昭儀的哥哥，當時搶先投降，混了個西城郡公。不過三代目本來就是「以計破燕」，後來也是把這個西城公給收了，連帶著，西城公的女兒，也收入了後宮。雖然年紀小，也算後宮有人罩，小馮就這麼入了四代高宗的法眼，當了十年舒服的太平皇后。
北魏的後宮有兩條規矩，一是被選為皇后時，要鑄金人，鑄不成則不可立后，始自一代目的慕容皇后。第二條是常稱的「子貴母死」，始自二代目被立為太子，老爸表示要仿照漢武帝故事殺他老母劉氏。
雖然《皇后列傳》說這是「魏故事」，慣例啦，但《魏書》也說他們拓跋氏祖宗十八代都是天生皇帝啊，我是不信啦。而且注意到嗎？這兩條規矩的記錄之始，都是一代太祖拓跋珪。
事實上，按《皇后列傳》說，一代太祖是有給劉氏鑄金人的機會，說到底，本來應該是劉氏要封后的。雖然拓跋珪最後不得不處死劉氏，但也定下後世帝母皆可以皇后身分祭祀於太廟的規定。
本來是個家破人亡的類型，小馮當上皇后，就想派人去找失散多年的哥哥。她的哥哥名叫馮熙，本由叔父扶養。結果叔父去跟柔然打仗的時候戰敗投降了，叔母怕受牽連，就帶著馮熙往西方逃去。
馮熙12歲的時候，已經天生神力，擅長弓馬，很多氐人羌人都說要推舉他當老大。叔母本是後秦姚羌人士，覺得這樣太危險，就又把馮熙帶走，回到長安要他好好讀書。馮熙學了《孝經》、《論語》，個人特別喜歡陰陽兵法。
牛牽到北京還是牛，馬拉到長安也還是馬，馮熙依然是很喜歡交朋友，不分貴賤，不論三教九流。要找到這個小有名氣的哥哥，倒也不是什麼難事，加上現在北魏已經有正式的漢人制度，馮熙很快就拜將封侯，還娶了3.5代的女兒。
後來，四代目高宗過世。馮皇后很傷心，按照「人家」告訴她的規定，把華麗的衣服跟器物都聚集起來燒掉。之前根本沒有這種記錄好嗎？小馮看著熊熊燃燒的榮華富貴，萬念俱灰，縱身一躍就跳入了火中，馮太后傳，完。
並沒有，大家當然是趕快去搶救皇后。險死還生的經歷，往往都會改變一個人，小馮也不例外。就不知道是不是被奪舍重生了，當小馮在鬼門關前徘徊時，尚書台可沒有停擺。全新五代目，顯祖拓跋弘登基，年12。
車騎大將軍乙渾矯詔，誅殺一干重臣，任命自己為丞相。小馮醒來之後，發現自己已經是皇太后了，然後，馮太后就展開了誅除乙渾的秘密計劃。
《魏書》，或者說北魏史料，藏東西都藏得非常深。其實我們絕對可以推想，原本有人是想除去小馮的，簡單想成乙渾一派吧。但小馮沒死，不滿乙渾又懂得漢人太后玩法的人，就來太后這邊推動「第二元首」計劃。
五代目上位半年，乙渾就又被幹掉了，跟宦官宗愛在位的時間也差不了太多。馮太后當仁不讓，臨朝聽政。《皇后列傳》是這麼寫，但實際上乙渾伏誅隔月，13歲的拓跋弘就「幸道壇，親受符籙」了。
接下來到底是拓跋弘親政？還是馮太后操弄乾坤？看你相信多少了。
朝廷的第一個大動作，是清點爵位，用騙的用買的，統統都要繳回。接下來開始獎勵教學，這是一個名叫李訢的人所建議，這個是親帝派。期間，南朝劉宋明帝也對北方發起戰爭，雙方你來我往互有勝負，重要的事情就以後再說。總之打了一年多，以南朝求和告終。
並且，14歲的五代目，跟至少年長她五歲的李夫人有了皇子。繼而，國舅爺馮熙升任太傅。皇子三歲的時候，被命名為「宏」。同年，李夫人被處死，這個三歲太子拓跋宏，即將成為北魏第七個皇帝六代目，同時也是最廣為人知的：北魏孝文帝。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。