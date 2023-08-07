南北分裂之北魏漢化（上）：馮太后執政15年，是個替孝文帝累積治國遺產的好阿嬤

文：阿前

每當標題寫到「北魏」，就要不厭其煩的提醒，這是一個來自外國的中土政權，他們的史書，是後來才開始寫的。他們的注記官，或做「柱記」，在柱子旁邊記錄大殿中發生事件與對話的那個人，也是後來才有的。

始自三代目，所以前面全靠吹。吹三代目的爺爺爸爸列祖列宗都是皇帝，媽媽奶奶曾曾曾祖母都是皇后，都是假的。不是追封，中國王朝沒有在追封祖宗十八代的。

北魏真正的第一個皇后，就是赫連氏。她雖然搞不清楚皇后要幹什麼，但自有漢人臣子清楚。剛好這個大臣是個戴帽子的，我們通常說「宦」。宦官宗愛殺死了北魏三代目，隨即開始假造赫連太后詔書，操弄大權。

北魏鮮卑人漢化已久，雖然搞不清楚細節，但宗愛演了一次大家就會學。於是宗愛被殺，政權再次回到鮮卑皇帝四代目與大臣步六孤麗的手裡。宗愛搞出的恭宗就當3.5吧。步六孤後來改成陸姓，那又是更後來的事情了。

陸麗跟四代高宗休養生息，勵精圖治。結果高宗一掛，嘿嘿，又有人要出來搞事奪權了。陸麗等老臣被殺，眼看北魏又要進入黑暗期……。

這一次，知道太后該幹什麼的太后，站了出來。由四代目所立的皇后馮氏，是冀州信都人。這不是漢化改姓，馮氏本是漢人，之所以被高宗選上，那又是草原民族習性：馮皇后，本是北燕皇族。草原民族消滅敵對部落，納對方部族長的女眷為妻妾，就象徵著全面接收對方的財產。

對，女子在他們眼裡只是財物，但部族長的女眷是最珍貴的財物，甚至老婆，更是可比皇帝玉璽太守官印的「總代表」。當年北魏三代目先滅西邊的赫連匈奴，立了赫連皇帝的姊妹為后。後來又消滅東邊的北燕，則納了北燕皇帝的女兒為左昭儀。

馮皇后的爸爸，是左昭儀的哥哥，當時搶先投降，混了個西城郡公。不過三代目本來就是「以計破燕」，後來也是把這個西城公給收了，連帶著，西城公的女兒，也收入了後宮。雖然年紀小，也算後宮有人罩，小馮就這麼入了四代高宗的法眼，當了十年舒服的太平皇后。

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北魏的後宮有兩條規矩，一是被選為皇后時，要鑄金人，鑄不成則不可立后，始自一代目的慕容皇后。第二條是常稱的「子貴母死」，始自二代目被立為太子，老爸表示要仿照漢武帝故事殺他老母劉氏。

雖然《皇后列傳》說這是「魏故事」，慣例啦，但《魏書》也說他們拓跋氏祖宗十八代都是天生皇帝啊，我是不信啦。而且注意到嗎？這兩條規矩的記錄之始，都是一代太祖拓跋珪。

事實上，按《皇后列傳》說，一代太祖是有給劉氏鑄金人的機會，說到底，本來應該是劉氏要封后的。雖然拓跋珪最後不得不處死劉氏，但也定下後世帝母皆可以皇后身分祭祀於太廟的規定。

本來是個家破人亡的類型，小馮當上皇后，就想派人去找失散多年的哥哥。她的哥哥名叫馮熙，本由叔父扶養。結果叔父去跟柔然打仗的時候戰敗投降了，叔母怕受牽連，就帶著馮熙往西方逃去。

馮熙12歲的時候，已經天生神力，擅長弓馬，很多氐人羌人都說要推舉他當老大。叔母本是後秦姚羌人士，覺得這樣太危險，就又把馮熙帶走，回到長安要他好好讀書。馮熙學了《孝經》、《論語》，個人特別喜歡陰陽兵法。

牛牽到北京還是牛，馬拉到長安也還是馬，馮熙依然是很喜歡交朋友，不分貴賤，不論三教九流。要找到這個小有名氣的哥哥，倒也不是什麼難事，加上現在北魏已經有正式的漢人制度，馮熙很快就拜將封侯，還娶了3.5代的女兒。

後來，四代目高宗過世。馮皇后很傷心，按照「人家」告訴她的規定，把華麗的衣服跟器物都聚集起來燒掉。之前根本沒有這種記錄好嗎？小馮看著熊熊燃燒的榮華富貴，萬念俱灰，縱身一躍就跳入了火中，馮太后傳，完。

並沒有，大家當然是趕快去搶救皇后。險死還生的經歷，往往都會改變一個人，小馮也不例外。就不知道是不是被奪舍重生了，當小馮在鬼門關前徘徊時，尚書台可沒有停擺。全新五代目，顯祖拓跋弘登基，年12。

車騎大將軍乙渾矯詔，誅殺一干重臣，任命自己為丞相。小馮醒來之後，發現自己已經是皇太后了，然後，馮太后就展開了誅除乙渾的秘密計劃。

《魏書》，或者說北魏史料，藏東西都藏得非常深。其實我們絕對可以推想，原本有人是想除去小馮的，簡單想成乙渾一派吧。但小馮沒死，不滿乙渾又懂得漢人太后玩法的人，就來太后這邊推動「第二元首」計劃。

五代目上位半年，乙渾就又被幹掉了，跟宦官宗愛在位的時間也差不了太多。馮太后當仁不讓，臨朝聽政。《皇后列傳》是這麼寫，但實際上乙渾伏誅隔月，13歲的拓跋弘就「幸道壇，親受符籙」了。

接下來到底是拓跋弘親政？還是馮太后操弄乾坤？看你相信多少了。

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朝廷的第一個大動作，是清點爵位，用騙的用買的，統統都要繳回。接下來開始獎勵教學，這是一個名叫李訢的人所建議，這個是親帝派。期間，南朝劉宋明帝也對北方發起戰爭，雙方你來我往互有勝負，重要的事情就以後再說。總之打了一年多，以南朝求和告終。

並且，14歲的五代目，跟至少年長她五歲的李夫人有了皇子。繼而，國舅爺馮熙升任太傅。皇子三歲的時候，被命名為「宏」。同年，李夫人被處死，這個三歲太子拓跋宏，即將成為北魏第七個皇帝六代目，同時也是最廣為人知的：北魏孝文帝。