(8/8)南北分裂之北魏漢化（下）：善良的孝文帝，一生都活在漢儒替他編織的謊言之中

文：阿前

北魏高祖孝文帝，名拓跋宏，是北魏的第七個皇帝。不過其中有一個只當了半年的無號廢帝，以及一個沒當上皇帝卻有廟號的太子就是了。孝文帝於西元471年即位，時為太后與太上皇帝並立，年僅五歲的阿宏，不過就是個擺飾。

南朝的皇帝，這時是宋明帝。也是第七任，不過南朝的廢帝又更多了，到這時已有三人，也沒啟動過太后制。

南北政局各有紛亂。

阿宏的爸爸受不了太后挾政，想要平起平坐，並且採用先祖戰功奪權術來成為真正的皇帝，所以，退位。過去皇帝的爸爸只有劉邦的父親，尊稱太上皇而無實權，所以這邊改一下變太上皇帝。

然而，經過了五年的努力，23歲的太上皇帝拓跋弘暴斃，當時人們都說，他是被馮太后給殺掉的。隨著太上皇帝逝去，馮太后也正式升上太皇太后，而北魏的大改革，也隨之啟動。

第一詔，獎勵農桑。減少百姓的徭役，鼓勵種田織布。地方官府發起徵集，若侵犯農時，有罪；人民如果不願意種田織布，同樣有罪。

隔年第二詔，是過去曾經頒布的：禁止階級通婚。當時是行政命令，效果不彰，這次是立法入律，再犯要抓去關的。

其他清吏治，獎工匠，扶孤老，送免費老婆之類的命令，更是如流水般而來。此外，最重要的，就是孝文帝18歲時進行的改制。

北魏是鮮卑人建立的王朝，從一開始因為與中土的交流跟管理，引用了不少中國式的官制。不過一來位於中國邊疆，可以借鑑的主要是地方制度與中國的屬國管理模式。在文字語言上，鮮卑人也覺得中國官太拗口，大部分都隨便叫一叫，這樣的作法，就產生了管理的盲區。

嗯，就像你跟武藤遊戲玩遊戲王卡牌一樣，所有的規則都是他說了算。也正因如此，北魏一度發生漢人宦官掌握政權，任意廢立皇帝的危機。開頭說到的廢帝就是這麼來的，後來鮮卑人大致明白尚書台玩法，又一次出現奪權政變。

馮太后當年深受其害，差點就被燒死，想要徹底大改革也是可以理解的。這次的調整，就是要叫武藤遊戲把規則全部寫出來，大家以後就照著玩你不准再突然說這張卡可以加十倍攻擊力。

改名稱出說明書嘛，很大件事嗎？事實上，這就是漢語與漢學的深化。1500年後，中國人要學西方的制度，就再次上演了。制度與文字，是文化的大門。但這裡有個很不一樣的問題是，清廷改革，是學習那個時代中最有成效的做法。北魏改革？是學習「過去」最有效的做法。

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西晉滅亡100多年了，中國北方在這段期間，衍生出很多新的規則，是朝廷制度所不能顧及的。比方說地方世族的宗主督護制。當時北方戰亂，老百姓都要投靠有錢人的塢堡，求一個棲身之所。而五胡政權進來，只能透過交易的方式，跟塢主買人買資源。

時至北魏，這些宗主底下有多少財富？仍是政府的黑區，掌握不到的。不論馮太后如何推廣新制，國家的命脈依舊掌握在那些地方豪族手中。於是，隨之而來的是「三長制」，即黨、里、鄰三長。發揮守望相助精神，讓最底層的家戶能與政府緊緊連繫。進而脫離宗主的庇護，成為真正的「大魏國民」。

北魏的改革，就這樣從政府中心，往地方擴散開來，而這其實就表示著，國家中央集權日漸穩固。三長制啟動四年後，馮太后駕崩，北魏孝文帝終於可以掙脫阿嬤的掌控，從此天高任鳥飛，漢武帝再世……並沒有。

孝文帝真的孝，馬上下詔說他要先服個三年孝。不是，在馮太后幾年改制下，這個國家已經「蛇無頭不行」，沒有元首蓋章，所有的事情都不能動。大家連忙出來規勸孝文帝啊，這是一個非常有趣的現象。

事實上，漢人的帝制，在兩漢兩晉早就玩壞掉了。南朝劉宋在同一段時間內，也換了三個皇帝然後被南齊取代。北魏的帝制集權效果奇佳，除了歸功於太上皇帝拓跋弘的軍隊國家化加強，以及馮太后的改革。最重要的是，這個朝廷一大堆都是「外國人」，他們還在學習漢人制度的「表面」，對於裡面的「黑暗玩法」，還不是那麼熟悉。

那就像我們剛上小學，讀了一年，仍然覺得老師是神的時期，等到上國中就知道了啦。總之，孝文帝還是服了九個月的喪，並且很快跟內朝大臣一起維持政務運行。

而在我們這樣的說明下，不知大家看不看得出來呢？真正要展翅高飛的，不會是孝文帝，是那些高年級的大臣。鮮卑系，才剛脫離中年級，真正懂玩皇帝的，肯定是漢人。史稱北魏孝文帝的漢化政策，就此加速開展。

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馮太后過世後的第三年，北魏遷都洛陽。

當時孝文帝以南征為名，率百萬大軍南下。實際上的行為，倒是巡視領地，灑幣撫卹。並且在洛陽宣布停止南征，開始進行遷都準備。

背後的設計何其精密。遷都不是一件小事，牽涉到方方面面。兩漢兩晉唯一的正式遷都，其實就只有曹丕。而萬變不離「利益」，首都的經濟活動，房地產價值，絕對都是最強最大的。一旦宣布遷都，那就等於跟原首都的全部有錢人叫板。

而孝文帝此刻手握百萬大軍，要論打架他是皇帝他怕誰？沒那麼簡單，你知道百萬大軍會帶動多少經濟活動？沿途更是各種灑錢。孝文帝此行，宣示了人力跟財力的「絕對無敵」。前面十數年的德政，是否能夠支持這樣的調動？

除此之外，「曹丕經驗」更是不可或缺的一環。名為遷都，實設五都，這是曹丕的做法。我們不是搬家，而是增加各位的投資標的，國家帶頭炒地皮，獎農桑工商，收益可期。