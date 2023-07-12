TNL+ 2023/07/12,
軍事

議員實測國軍「公發抗彈板」防彈能力不足，顢頇的國防部只想徹查軍品是否外流

議員實測國軍「公發抗彈板」防彈能力不足，顢頇的國防部只想徹查軍品是否外流
Photo Credit:新北市議員林秉宥臉書

我們想讓你知道的是

近日新北市議員林秉宥跟旅美槍械玩家「山姆小叔」在國外實彈測試軍方公發抗彈板防彈能力，果不其然如之前不少論者指摘的那樣防彈能力不足。國防部得知消息後，反而要求徹查基層單位是否有軍品外流，甚至揚言「將依法追究法律責任」。

近日新北市議員林秉宥跟旅美槍械玩家「山姆小叔」在國外實彈測試軍方公發抗彈板防彈能力，果不其然如之前不少論者指摘的那樣防彈能力不足。孰知國防部得知消息之後，反而要求徹查基層單位是否有軍品外流，甚至揚言「將依法追究法律責任」。

國防部的態度引起各方批評，在輿論的壓力下，國防部態度軟化，並表示近日將「公開說明國軍抗彈板鑑測方式，並提供歷年鑑測存證影片，並於年度漢光演習實兵操演前，公開展示鑑測過程與結果，以昭公信。」

公發抗彈板凸顯今日國防沉痾

公發抗彈板的問題，軍武圈及生存遊戲圈、軍隊基層對此都詬病已久。當時決策者便宜行事、未能了解解放軍實況、僵化的採購制度等問題，造成公發抗彈板面對今日解放軍5.8mm子彈的防禦力不足，都是軍方應該深切檢討的。

倘若今日軍方有起碼的自省能力，在林秉宥跟「山姆小叔」的測試影片出來之後，應該盡快改進公發抗彈板、個裝的問題，鬆綁裝備自購規定，改變舊有採購制度的窠臼。甚至可以邀請林秉宥、「山姆小叔」和其他民間有識者，一起商討如何從軍隊基層的角度，研發出最符合軍隊基層需求的公發抗彈板、個裝，並且帶動軍隊上下合力的軍務革新。

但是軍方主事者不此之圖，反而大動作徹查基層單位是否有軍品外流，還揚言「將依法追究法律責任」。直到看到各界的批評發現風向不對，才改口表示「對於國人關心抗彈板等裝備防護能力，並投入相關討論，國防部表示敬佩，也期待更多國人繼續關心國防、提出建議。」前倨後恭的態度讓人啞然失笑。

這讓人想起去年三月一位陸軍航特部的志願役士兵「阿忠」寫信給蔡英文總統，抱怨教召人員使用新裝備，但是志願役的裝備卻要自購，引發外界爭議。國防部長邱國正在立法院接受質詢時，卻是惱怒的揚言「如果知道投訴的人是誰，一定會治他。」讓網友們痛斥邱國正部長只想解決提出問題的人，卻不想解決問題。

今日公發抗彈板爭議，只是讓公眾看到邱國正部長為首的國防部「聞過則怒」的要不得態度，以及為了面子不惜輕視軍隊基層的生命安全。正是這種顢頇態度桎梏今日的台灣國防。

邱國正部長的顢頇桎梏台灣國防

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