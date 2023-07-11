加拿大宣傳新書《米拉蒂》，中國異議作家嚴歌苓：我第一本完全未經審查的書

（中央社）由於批評中國當權者而遭封殺的作家嚴歌苓9日在溫哥華向讀者宣傳新書，她說《米拉蒂》意義重大，是自己第一本完全未經審查的書，呈現內心所想。她也讚揚台灣是書寫自由與創作獨立的寶島。

以揭露社會問題知名的嚴歌苓接受《中央社》訪問表示，《米拉蒂》出版意義重大。「這是我自創出版社後第一本書，我可以不理睬過去在中國不得不妥協的審查制度而好好讓作品問世。接下來，我希望挖掘更多好作品，讓一些質量好卻被封殺的作品有機會讓世人看到。」

談起自己在中國出版的書籍，或多或少都因審查被迫修改，未來會陸續把這些曾「被動手腳」的作品原樣都找回來。

她說：「例如《芳華》中，我原來寫的是男主人看到老兵在要飯，為了五毛錢和別人行軍禮，而不是看到一些殘廢的兒童在表演。我當時看到那樣的改變實在太生氣了，老兵變成殘廢、只能貧困地在王府井附近要飯，這是真實的。」

64歲的嚴歌苓生於上海，1989年赴美留學，在海外華人作家中頗具影響力，享譽世界文壇。她能以中英文創作，作品獲獎無數，獲得許多電影改編，例如：《少女小漁》、《扶桑》、《天浴》、《陸犯焉識》、《芳華》等都是膾炙人口的大作。

但2020年她在網路上發表批評中國當局掩蓋COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情真相的文章〈瞞瞞瞞〉，2022年又在網路直播現場為徐州鐵鍊女發聲，附和主持人所說「（中國國家主席）習近平就是人販子」一語，令她被中國列入黑名單。

嚴歌苓從當紅中國作家成了所謂的「異議作家」、「維權人士」，她的作品、名字在中國遭全面封殺。

導演張藝謀執導的電影《一秒鐘》是以嚴歌苓的長篇小說《陸犯焉識》改編的，但2020年11月《一秒鐘》要發行時，中國政府要求發片商必須在影片致謝名單中刪除「嚴歌苓」的名字。

當時嚴歌苓雖然生氣，但她說：「我體諒片商在中國內部的現實困境，但當這部影片在海外發行時，片商竟然也不恢復我的貢獻署名，這就是剽竊，我完全不能接受。你到了海外不能這樣，不能不顧國際法則，把中國的審查制度蔓延到國外，實在無法無天。」

她更不能接受的是，事發後有西方影劇媒體採訪她關於這件事情，隨後卻自動消音，不願意報導，明顯是受到中共的壓力。嚴歌苓說：「國外媒體都能被共產黨收買，這令人感到丟臉。」

她坦言因為自己說真話而失去大筆財富，但她說：「我常和我女兒說：誰喜歡你或誰不喜歡你並不重要，但如果你不喜歡自己，就麻煩了。我一向是路見不平就拔刀相助的人，有人受委屈，我就想幫忙，難道中國民間有人受了委屈，我都不說話嗎？我若因為利益而不讓良知說話，結果會非常不喜歡自己，那對我來說是很糟糕的生活。」

Photo Credit: 中央社 作家嚴歌苓7月8日抵達溫哥華，立刻有粉絲為她舉行接風宴。嚴歌苓說溫哥華人心和天氣都溫暖美好。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年7月10日

提到中港台的文學創作環境，她說，香港也變味了，幸好台灣是完全書寫自由、創作獨立的寶島。她感謝台灣對文學的純粹認知、公平對待，讓她有機會出頭。

她1992年的第一部短篇小說《少女小漁》獲得中央日報文學獎一等獎。「因此李安將這部小說拍成了電影，我的名字被知道了，後來我的其他作品陸續得了9個台灣的文學獎。得獎成了活廣告，讓我在出版界一路順遂。我希望能多多回饋台灣。」

她非常尊敬台灣前輩作家如洛夫、柏楊、瘂弦等人，但對當今台灣文壇樣貌感到遺憾。「台灣文學界現在比較冷漠，不少作家變得現實，對寫作能掙多少錢特別重視，缺乏對文學的浪漫激情，這種單純的夢想少了，就很難有好作品。」

她希望透過自己的出版社、號召同路人，告別審查時代，共同建立影響力強大的華語寫作社區，甚至以後能建立文學獎，鼓勵更多新一代優質作家。

9日的讀者見面會上，吸引約300名粉絲在劇院一睹嚴歌苓風采。然而，因為卑詩省碼頭工人罷工，商品貨運大受影響，粉絲未能領到熱騰騰的新書《米拉蒂》，暫時拿不到有嚴歌苓簽名的書籍。

但嚴歌苓現場朗誦一段《米拉蒂》內的文字，讓粉絲大為驚喜，紛紛拿起相機，錄下嚴歌苓的現場朗誦實況。

周小姐是嚴歌苓的忠實粉絲，她說：「嚴歌苓的每一本書我都讀過，現在更需要支持嚴歌苓，世界上需要更多像她一樣勇敢的作家。」

Photo Credit: 中央社 作家嚴歌苓7月9日出席讀者見面會，吸引300多名粉絲參加，很多人專注聆聽嚴歌苓在台上朗誦詩歌，不少人也讚揚她是勇敢有良知的作家。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年7月10日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀