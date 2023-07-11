加拿大宣傳新書《米拉蒂》，中國異議作家嚴歌苓：我第一本完全未經審查的書
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2020年她在網路上發表批評中國當局掩蓋COVID-19疫情真相的文章〈瞞瞞瞞〉，2022年又在網路直播現場為徐州鐵鍊女發聲，附和主持人所說「（中國國家主席）習近平就是人販子」一語，令她被中國列入黑名單。嚴歌苓從當紅中國作家成了所謂的「異議作家」、「維權人士」，她的作品、名字在中國遭全面封殺。
（中央社）由於批評中國當權者而遭封殺的作家嚴歌苓9日在溫哥華向讀者宣傳新書，她說《米拉蒂》意義重大，是自己第一本完全未經審查的書，呈現內心所想。她也讚揚台灣是書寫自由與創作獨立的寶島。
以揭露社會問題知名的嚴歌苓接受《中央社》訪問表示，《米拉蒂》出版意義重大。「這是我自創出版社後第一本書，我可以不理睬過去在中國不得不妥協的審查制度而好好讓作品問世。接下來，我希望挖掘更多好作品，讓一些質量好卻被封殺的作品有機會讓世人看到。」
談起自己在中國出版的書籍，或多或少都因審查被迫修改，未來會陸續把這些曾「被動手腳」的作品原樣都找回來。
她說：「例如《芳華》中，我原來寫的是男主人看到老兵在要飯，為了五毛錢和別人行軍禮，而不是看到一些殘廢的兒童在表演。我當時看到那樣的改變實在太生氣了，老兵變成殘廢、只能貧困地在王府井附近要飯，這是真實的。」
64歲的嚴歌苓生於上海，1989年赴美留學，在海外華人作家中頗具影響力，享譽世界文壇。她能以中英文創作，作品獲獎無數，獲得許多電影改編，例如：《少女小漁》、《扶桑》、《天浴》、《陸犯焉識》、《芳華》等都是膾炙人口的大作。
但2020年她在網路上發表批評中國當局掩蓋COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情真相的文章〈瞞瞞瞞〉，2022年又在網路直播現場為徐州鐵鍊女發聲，附和主持人所說「（中國國家主席）習近平就是人販子」一語，令她被中國列入黑名單。
嚴歌苓從當紅中國作家成了所謂的「異議作家」、「維權人士」，她的作品、名字在中國遭全面封殺。
導演張藝謀執導的電影《一秒鐘》是以嚴歌苓的長篇小說《陸犯焉識》改編的，但2020年11月《一秒鐘》要發行時，中國政府要求發片商必須在影片致謝名單中刪除「嚴歌苓」的名字。
當時嚴歌苓雖然生氣，但她說：「我體諒片商在中國內部的現實困境，但當這部影片在海外發行時，片商竟然也不恢復我的貢獻署名，這就是剽竊，我完全不能接受。你到了海外不能這樣，不能不顧國際法則，把中國的審查制度蔓延到國外，實在無法無天。」
她更不能接受的是，事發後有西方影劇媒體採訪她關於這件事情，隨後卻自動消音，不願意報導，明顯是受到中共的壓力。嚴歌苓說：「國外媒體都能被共產黨收買，這令人感到丟臉。」
她坦言因為自己說真話而失去大筆財富，但她說：「我常和我女兒說：誰喜歡你或誰不喜歡你並不重要，但如果你不喜歡自己，就麻煩了。我一向是路見不平就拔刀相助的人，有人受委屈，我就想幫忙，難道中國民間有人受了委屈，我都不說話嗎？我若因為利益而不讓良知說話，結果會非常不喜歡自己，那對我來說是很糟糕的生活。」
提到中港台的文學創作環境，她說，香港也變味了，幸好台灣是完全書寫自由、創作獨立的寶島。她感謝台灣對文學的純粹認知、公平對待，讓她有機會出頭。
她1992年的第一部短篇小說《少女小漁》獲得中央日報文學獎一等獎。「因此李安將這部小說拍成了電影，我的名字被知道了，後來我的其他作品陸續得了9個台灣的文學獎。得獎成了活廣告，讓我在出版界一路順遂。我希望能多多回饋台灣。」
她非常尊敬台灣前輩作家如洛夫、柏楊、瘂弦等人，但對當今台灣文壇樣貌感到遺憾。「台灣文學界現在比較冷漠，不少作家變得現實，對寫作能掙多少錢特別重視，缺乏對文學的浪漫激情，這種單純的夢想少了，就很難有好作品。」
她希望透過自己的出版社、號召同路人，告別審查時代，共同建立影響力強大的華語寫作社區，甚至以後能建立文學獎，鼓勵更多新一代優質作家。
9日的讀者見面會上，吸引約300名粉絲在劇院一睹嚴歌苓風采。然而，因為卑詩省碼頭工人罷工，商品貨運大受影響，粉絲未能領到熱騰騰的新書《米拉蒂》，暫時拿不到有嚴歌苓簽名的書籍。
但嚴歌苓現場朗誦一段《米拉蒂》內的文字，讓粉絲大為驚喜，紛紛拿起相機，錄下嚴歌苓的現場朗誦實況。
周小姐是嚴歌苓的忠實粉絲，她說：「嚴歌苓的每一本書我都讀過，現在更需要支持嚴歌苓，世界上需要更多像她一樣勇敢的作家。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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