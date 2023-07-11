TNL+ 2023/07/11,
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庫克群島推「深海採礦」振興經濟、實現低碳轉型，外界憂加速海洋生態破壞

庫克群島推「深海採礦」振興經濟、實現低碳轉型，外界憂加速海洋生態破壞
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

庫克群島周遭海域是海洋哺乳動物「座頭鯨」（Humpback whale）重要的繁殖地，當採礦的重機具穿過海床將多金屬結核帶至海面時，其所產生的噪音可能會掩蓋或阻斷座頭鯨等其他鯨類的聲音「溝通」。海洋生物學家克拉克強調：「水是聲音良好的導體，但如果採礦重機具發出的聲音太大，其噪音衝擊範圍將擴及數千公里。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

與紐西蘭存在自由聯合（Free association）關係的庫克群島（Cook Islands），其總理布朗（Mark Brown）近日宣布該群島政府將推動深海海底採礦計畫，消息一出隨即引發外界對於海洋生態恐遭破壞的擔憂。

布朗在接受英國《衛報》（The Guardian）專訪時表示，儘管眾多環境保護人士認為深海採礦的作法頗具爭議，但布朗相信「這對我們國家而言是正確的選擇」，且政府絕對會「謹慎行事」。

「庫克群島是一個資源非常有限的聯合邦，為了在這種發展有限的環境下取得成功，有時我們必須做出大膽的決定，這時政府及聯合邦領袖就必須要挺身而出。」布朗如此說道。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，布朗的觀點並未得到庫克群島所有居民的認同，太平洋島國中亦有帛琉（Palau）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）反對深海採礦，而位於南太平洋的斐濟（Fiji）及吐瓦魯（Tuvalu）也從原本支持的態度，轉而與其他太平洋島國一同呼籲暫停該區域的深海採礦計畫。

庫克群島的礦產資源能帶來哪些經濟貢獻？

聚焦全球礦產開發的新聞平台《礦業科技》（Mining Technology）指出，由15個海島組成的庫克群島位處東加（Tonga）與法屬玻里尼西亞（Polynésie française）之間，該聯合邦人口雖僅約1.8萬人，但其領海海床卻蘊藏近70億噸的海底岩石「多金屬結核」（Polymetallic nodules），此種外觀為黑色圓形、高爾夫球大小且歷經數百萬年形成的凝固物，富含大量錳（Manganese）、銅、硫酸鎳（Nickel sulfate）及硫酸鈷（Cobalt sulfate）等元素或化合物，是製作電動車電池不可或缺的重要礦產。

庫克群島總理布朗相信，一旦深海採礦作業順利進行，庫克群島便有機會成為全球海底礦產輸出的重要供應地，其領海多金屬結核的數量足以供應全世界當前對鈷的需求至少80年。

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