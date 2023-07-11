用太監形容北流拒借場地，柯文哲惹怒音樂人，蔡詩萍：柯市府制定不借政治活動
我們想讓你知道的是
柯文哲的言論惹議，知名樂評人馬世芳昨（10）日在臉書評論：「關於柯文哲的文化教養，以及對流行音樂（或任何音樂）的品味，且先不提它。但是他竟然以『太監』羞辱北流董事長黃韻玲。他竟然覺得在北流『假裝』辦一場『演唱會』拿來『夾帶宣揚政績』是很OK的事。他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？」
用太監形容北流拒借場地，柯文哲惹怒音樂人
（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲想在北流辦演唱會，北市府不同意，柯指「通常這種事件，太監就解決掉」。樂評人馬世芳不滿說，「音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統。」
柯文哲29日將於台北CORNER MAX舉辦KP SHOW演唱會，9日他受訪時表示，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。他更暗指，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。
柯文哲的言論惹議，知名樂評人馬世芳昨（10）日在臉書評論：「關於柯文哲的文化教養，以及對流行音樂（或任何音樂）的品味，且先不提它。但是他竟然以『太監』羞辱北流董事長黃韻玲。他竟然覺得在北流『假裝』辦一場『演唱會』拿來『夾帶宣揚政績』是很OK的事。他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？」
馬世芳最後指出，「各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統」。貼文一出，留言區卻引來不少政治口水攻擊。
柯辦發言人陳智菡受訪表示，柯文哲一向支持公務員依法行政，也遵守制度，這次爭議點在於，政治人物舉辦活動是否必然等同於「政治活動」甚至「競選造勢」。
陳智菡表示，柯辦及委託的籌備單位，多次承諾北流音樂會不涉及政治或政黨活動，也將流程與企劃如實呈報，內容顯示皆屬娛樂性質，最終仍因「政治人物」身分被直接拒絕。
陳智菡表示，柯文哲認為文化活動屬性與場館的租借權似乎可有更多討論空間，而非只是以身分或其背景略過相關討論，但仍尊重北流審查權，另尋場地舉辦。
至於如何回應「太監說」以及是否願意道歉。陳智菡稍早說，柯文哲沒有要針對任何人，但各界的批評，柯文哲會虛心檢討。
柯文哲怨借不到北流，蔡詩萍：柯市府制定不借政治活動
（中央社）針對前台北市長柯文哲說想在北流辦活動卻被拒絕是「世態炎涼」，北市文化局長蔡詩萍昨天反駁，表示場地租借規章明訂不能借給政治活動，這規則就是在柯文哲任內制定的。
柯文哲29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體或線上參與，實體票價為新台幣8800元。柯文哲並說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。
蔡詩萍昨天上午在臉書上表示，柯文哲說的被「蔣市府擋下」之類的政治語言，他完全不能理解。北流跟北藝的原則就是「不可以政治活動」，柯辦之前確實申請北流場館，也很誠實承認不敢保證沒有政治活動，所以北流第一時間便說不宜。
蔡詩萍隨後接受媒體聯訪時則表示，這個原則是台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章的明確規定，「當時的市長正是柯文哲市長。」既然當時北流訂了這個規章，柯文哲及當時的文化局長應該不會不知道。
蔡詩萍還原時間線指出，今年3月24日柯辦發言人陳智菡聯繫北流想借場地，企劃寫會有政治活動，北流當天就回覆不行；3月28日，柯辦再委託行銷公司提供第2個版本再申請，租借時間為5月26、27日，企劃內容刪除較敏感文字，柯辦回覆若真有困難會找別的場地。
蔡詩萍說，北流於3月29日以電子郵件正式回覆，根據北流戶外及室內多功能空間租借規章第10條第1項，考量涉及政治，評估後婉拒租借。
他說，現在已經7月，之前就告知依規定不能出借，沒想到過幾個月就變成政治操作，非常遺憾。
蔡詩萍表示，北流跟北藝是行政法人，不需要每一件事情都通報文化局，可以第一時間做判斷，那是行政法人的基本精神，文化局都尊重。且過去在北藝也發生過有某政黨團體申請場地，北藝第一時間就說政治活動不行，原則都是完全一致的。
蔡詩萍指出，柯文哲當市長做出這條規定時，一定知道，也難以容忍北流或北藝這樣的行政法人在租借場地上受到政黨的干擾，「不曉得為什麼他變成政黨主席後，他忘記了」。
蔡詩萍重申，文化局從以前到現在、市長從柯文哲到蔣萬安，只有一個基本原則，就是北流、北藝是行政法人，可以自行判斷場地要不要租給別人、相關規定是不可以涉入政治活動。
蔡詩萍說，應給表演專業場域獨立自主的空間，政治人物不要因為自己的想法去干擾，這是讓台灣在政黨惡鬥之外，保持清流、文化歷史乾淨的空間。
柯辦發言人：柯文哲對北流有情感，租場被貼標籤感到難過
（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲前天自曝申請北流辦演唱會遭阻。柯辦發言人陳智菡昨天表示，柯文哲對北流有很深的感情，但因政治人物身分租借遭拒，覺得被貼標籤感到難過，因此當下反應激烈。
柯文哲29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體或線上參與，實體票價為新台幣8800元。柯文哲昨天說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流開演唱會，結果「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。
台北市文化局長蔡詩萍回應，柯文哲說的被「蔣市府擋下」之類的政治語言，他完全不能理解，場地租借規章明訂不能借給政治活動，這規則就是在柯文哲任內制定。
陳智菡昨天下午接受媒體訪問談及北流申請遭拒議題。媒體詢問，是否認為台北市政府的說法是「昔日柯市長打臉現在柯主席」。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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