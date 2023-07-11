用太監形容北流拒借場地，柯文哲惹怒音樂人，蔡詩萍：柯市府制定不借政治活動

用太監形容北流拒借場地，柯文哲惹怒音樂人

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲想在北流辦演唱會，北市府不同意，柯指「通常這種事件，太監就解決掉」。樂評人馬世芳不滿說，「音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統。」

柯文哲29日將於台北CORNER MAX舉辦KP SHOW演唱會，9日他受訪時表示，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。他更暗指，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。

柯文哲的言論惹議，知名樂評人馬世芳昨（10）日在臉書評論：「關於柯文哲的文化教養，以及對流行音樂（或任何音樂）的品味，且先不提它。但是他竟然以『太監』羞辱北流董事長黃韻玲。他竟然覺得在北流『假裝』辦一場『演唱會』拿來『夾帶宣揚政績』是很OK的事。他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？」

馬世芳最後指出，「各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統」。貼文一出，留言區卻引來不少政治口水攻擊。

柯辦發言人陳智菡受訪表示，柯文哲一向支持公務員依法行政，也遵守制度，這次爭議點在於，政治人物舉辦活動是否必然等同於「政治活動」甚至「競選造勢」。

陳智菡表示，柯辦及委託的籌備單位，多次承諾北流音樂會不涉及政治或政黨活動，也將流程與企劃如實呈報，內容顯示皆屬娛樂性質，最終仍因「政治人物」身分被直接拒絕。

陳智菡表示，柯文哲認為文化活動屬性與場館的租借權似乎可有更多討論空間，而非只是以身分或其背景略過相關討論，但仍尊重北流審查權，另尋場地舉辦。

至於如何回應「太監說」以及是否願意道歉。陳智菡稍早說，柯文哲沒有要針對任何人，但各界的批評，柯文哲會虛心檢討。

柯文哲怨借不到北流，蔡詩萍：柯市府制定不借政治活動

（中央社）針對前台北市長柯文哲說想在北流辦活動卻被拒絕是「世態炎涼」，北市文化局長蔡詩萍昨天反駁，表示場地租借規章明訂不能借給政治活動，這規則就是在柯文哲任內制定的。

柯文哲29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體或線上參與，實體票價為新台幣8800元。柯文哲並說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。

蔡詩萍昨天上午在臉書上表示，柯文哲說的被「蔣市府擋下」之類的政治語言，他完全不能理解。北流跟北藝的原則就是「不可以政治活動」，柯辦之前確實申請北流場館，也很誠實承認不敢保證沒有政治活動，所以北流第一時間便說不宜。

蔡詩萍隨後接受媒體聯訪時則表示，這個原則是台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章的明確規定，「當時的市長正是柯文哲市長。」既然當時北流訂了這個規章，柯文哲及當時的文化局長應該不會不知道。

蔡詩萍還原時間線指出，今年3月24日柯辦發言人陳智菡聯繫北流想借場地，企劃寫會有政治活動，北流當天就回覆不行；3月28日，柯辦再委託行銷公司提供第2個版本再申請，租借時間為5月26、27日，企劃內容刪除較敏感文字，柯辦回覆若真有困難會找別的場地。

蔡詩萍說，北流於3月29日以電子郵件正式回覆，根據北流戶外及室內多功能空間租借規章第10條第1項，考量涉及政治，評估後婉拒租借。

他說，現在已經7月，之前就告知依規定不能出借，沒想到過幾個月就變成政治操作，非常遺憾。

蔡詩萍表示，北流跟北藝是行政法人，不需要每一件事情都通報文化局，可以第一時間做判斷，那是行政法人的基本精神，文化局都尊重。且過去在北藝也發生過有某政黨團體申請場地，北藝第一時間就說政治活動不行，原則都是完全一致的。

蔡詩萍指出，柯文哲當市長做出這條規定時，一定知道，也難以容忍北流或北藝這樣的行政法人在租借場地上受到政黨的干擾，「不曉得為什麼他變成政黨主席後，他忘記了」。

蔡詩萍重申，文化局從以前到現在、市長從柯文哲到蔣萬安，只有一個基本原則，就是北流、北藝是行政法人，可以自行判斷場地要不要租給別人、相關規定是不可以涉入政治活動。

蔡詩萍說，應給表演專業場域獨立自主的空間，政治人物不要因為自己的想法去干擾，這是讓台灣在政黨惡鬥之外，保持清流、文化歷史乾淨的空間。

Photo Credit: 中央社 台北市文化局長蔡詩萍（右）表示，北流、北藝是行政法人，可以自行判斷場地要不要租給別人、相關規定是不可以涉入政治活動。左為台北市市長獎萬安。

柯辦發言人：柯文哲對北流有情感，租場被貼標籤感到難過

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲前天自曝申請北流辦演唱會遭阻。柯辦發言人陳智菡昨天表示，柯文哲對北流有很深的感情，但因政治人物身分租借遭拒，覺得被貼標籤感到難過，因此當下反應激烈。

柯文哲29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體或線上參與，實體票價為新台幣8800元。柯文哲昨天說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流開演唱會，結果「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。

台北市文化局長蔡詩萍回應，柯文哲說的被「蔣市府擋下」之類的政治語言，他完全不能理解，場地租借規章明訂不能借給政治活動，這規則就是在柯文哲任內制定。

陳智菡昨天下午接受媒體訪問談及北流申請遭拒議題。媒體詢問，是否認為台北市政府的說法是「昔日柯市長打臉現在柯主席」。