艾爾多安改口支持瑞典加入北約，換取重啟土耳其入歐盟談判，美議員：能嚇阻習近平與普亭

艾爾多安改口支持瑞典加入北約，換取歐盟重啟土耳其入盟談判

（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天（當地時間10日）宣布，如果歐洲聯盟（EU）同意與安卡拉恢復停滯已久的入盟談判，他就會支持瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。

《法新社》報導，北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前夕，西方領導人希望在面對俄烏戰爭時展現團結立場。

艾爾多安今晚將在維爾紐斯會見瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）。

艾爾多安表示，阻礙土耳其加入歐盟的領導人，現在希望他支持瑞典的北約成員國資格。

艾爾多安接受電視媒體訪問時表示：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國。我現在向這些國家發表談話，他們已經讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們發表談話。」

他說：「首先應為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們就會為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」

艾爾多安還說：「這就是我昨天在電話上告訴美國總統拜登（Joe Biden）的內容。」

土耳其於1987年首次申請加入歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟的前身）；1999年成為歐盟候選國；2005年正式啟動入盟談判。此後，由於安卡拉遭控侵犯人權，入盟談判於2016年陷入僵局。

另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，北約已決定放棄對烏國遵守「成員國行動計畫」（Membership Action Plan，MAP）的要求，該計畫規定加入軍事聯盟之前必須實現的目標。

在北約峰會前夕，庫列巴在推特發文稱：「經過密集會談，北約盟國就將MAP從烏克蘭加入北約的道路上移除達成共識。我樂見這項期待已久的決定，它縮短了我們加入北約的道路。」

藉由這項舉措，該聯盟可提供超越2008年北約峰會聲明（即烏克蘭最終將成為成員國）的條件，又無需向基輔發出實際邀請或提出具體時間表。

俄羅斯克里姆林宮今天則說，烏克蘭若加入北約，將對世界安全造成「非常負面」的後果。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「烏克蘭加入北約將對歐洲整體安全架構造成非常、非常負面的影響，歐洲安全架構已被摧毀一半。」他還說，對俄國來說，這也將構成「絕對的危險和威脅」。

土耳其支持瑞典加入北約，共同反恐深化經貿合作

瑞典首相克里斯特森今天表示，他「很開心」瑞典與土耳其總統艾爾多安達成協議，讓土國支持瑞典加入北約，兩國將繼續共同打擊組織犯罪與恐怖組織，並同意深化經貿上的合作。

《法新社》報導，克里斯特森在北大西洋公約組織關鍵峰會於立陶宛首都維爾紐斯召開前向記者表示：「我們往瑞典獲正式批准加入北約邁出很大一步。這對瑞典來說是美好的一天。」

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，艾爾多安今天同意將瑞典加入北約的申請案提交土國國會批准。

另外發布的聲明中，概述了瑞典與土耳其之間達成的協議。

土耳其過去一直阻撓瑞典加入北約的申請案，指控斯德哥爾摩當局藏匿安卡拉當局視為恐怖分子的庫德族人士。

克里斯特森說：「艾爾多安總統致力於推動盡快批准瑞典入北約的申請案。」

他又說，兩國將「繼續共同努力打擊組織犯罪與恐怖主義」，並同意「深化在經濟、貿易與投資上的合作」。

艾爾多安今天也要求歐洲聯盟恢復土耳其停滯已久的入盟談判，以作為瑞典加入北約的先決條件。

克里斯特森說：「從瑞典這方面來說，我們持續提倡歐盟與土耳其間更緊密的合作。」但克里斯特森表示，瑞典沒有承諾聲明外的任何事。

瑞典入北約案仍須經由土耳其國會批准，艾爾多安已同意推動批准程序。

匈牙利也尚未同意瑞典的申請案，但總理奧班（Viktor Orban）已表示他將跟隨艾爾多安的腳步。

同樣也在維爾紐斯參加北約峰會的美國總統拜登向史托騰伯格致謝，他說：「我期待歡迎首相克里斯特森與瑞典成為我們的第32個北約盟國。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在社群網站推特（Twitter）表示樂見這則「好消息」。

瑞典可望入北約，美議員：能嚇阻普亭與習近平

土耳其今天同意瑞典加入北約，美國總統拜登表示歡迎，參議院共和黨外交領袖里契（Jim Risch）則認為，北約變大變強，除了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）外，也能嚇阻中國國家主席習近平。

北大西洋公約組織高峰會將於11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯登場，過去一直阻撓瑞典加入北約的成員國土耳其在峰會前夕改變立場，同意推進瑞典入會程序。

北約秘書長史托騰伯格今天與土耳其總統艾爾多安、瑞典首相克里斯特森在維爾紐斯會談後，指土國已經同意盡快把瑞典加入北約的申請案提交給土耳其國會。

拜登透過白宮發表聲明歡迎這項宣布，指他已準備好與艾爾多安及土耳其合作，強化歐洲－大西洋區域防禦及嚇阻，也期待歡迎克里斯特森及瑞典成為北約第32個成員國。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契也發布聲明，對土耳其同意盡快推進瑞典申請案的消息表達歡迎，並呼籲匈牙利近期也能跟進。

里契指出：「在全球各地獨裁者持續挑戰界線之際，不論是實際意義或隱喻意義，北約比以往來得更加重要。」他說，早就該讓瑞典加入北約，美國與其他北約成員國一年前就採取相關作為。