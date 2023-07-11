艾爾多安改口支持瑞典加入北約，換取重啟土耳其入歐盟談判，美議員：能嚇阻習近平與普亭
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艾爾多安接受電視媒體訪問時表示：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國。我現在向這些國家發表談話，他們已經讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們發表談話。」他說：「首先應為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們就會為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」
艾爾多安改口支持瑞典加入北約，換取歐盟重啟土耳其入盟談判
（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天（當地時間10日）宣布，如果歐洲聯盟（EU）同意與安卡拉恢復停滯已久的入盟談判，他就會支持瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。
《法新社》報導，北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前夕，西方領導人希望在面對俄烏戰爭時展現團結立場。
艾爾多安今晚將在維爾紐斯會見瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）。
艾爾多安表示，阻礙土耳其加入歐盟的領導人，現在希望他支持瑞典的北約成員國資格。
艾爾多安接受電視媒體訪問時表示：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國。我現在向這些國家發表談話，他們已經讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們發表談話。」
他說：「首先應為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們就會為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」
艾爾多安還說：「這就是我昨天在電話上告訴美國總統拜登（Joe Biden）的內容。」
土耳其於1987年首次申請加入歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟的前身）；1999年成為歐盟候選國；2005年正式啟動入盟談判。此後，由於安卡拉遭控侵犯人權，入盟談判於2016年陷入僵局。
另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，北約已決定放棄對烏國遵守「成員國行動計畫」（Membership Action Plan，MAP）的要求，該計畫規定加入軍事聯盟之前必須實現的目標。
在北約峰會前夕，庫列巴在推特發文稱：「經過密集會談，北約盟國就將MAP從烏克蘭加入北約的道路上移除達成共識。我樂見這項期待已久的決定，它縮短了我們加入北約的道路。」
藉由這項舉措，該聯盟可提供超越2008年北約峰會聲明（即烏克蘭最終將成為成員國）的條件，又無需向基輔發出實際邀請或提出具體時間表。
俄羅斯克里姆林宮今天則說，烏克蘭若加入北約，將對世界安全造成「非常負面」的後果。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「烏克蘭加入北約將對歐洲整體安全架構造成非常、非常負面的影響，歐洲安全架構已被摧毀一半。」他還說，對俄國來說，這也將構成「絕對的危險和威脅」。
土耳其支持瑞典加入北約，共同反恐深化經貿合作
瑞典首相克里斯特森今天表示，他「很開心」瑞典與土耳其總統艾爾多安達成協議，讓土國支持瑞典加入北約，兩國將繼續共同打擊組織犯罪與恐怖組織，並同意深化經貿上的合作。
《法新社》報導，克里斯特森在北大西洋公約組織關鍵峰會於立陶宛首都維爾紐斯召開前向記者表示：「我們往瑞典獲正式批准加入北約邁出很大一步。這對瑞典來說是美好的一天。」
北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，艾爾多安今天同意將瑞典加入北約的申請案提交土國國會批准。
另外發布的聲明中，概述了瑞典與土耳其之間達成的協議。
土耳其過去一直阻撓瑞典加入北約的申請案，指控斯德哥爾摩當局藏匿安卡拉當局視為恐怖分子的庫德族人士。
克里斯特森說：「艾爾多安總統致力於推動盡快批准瑞典入北約的申請案。」
他又說，兩國將「繼續共同努力打擊組織犯罪與恐怖主義」，並同意「深化在經濟、貿易與投資上的合作」。
艾爾多安今天也要求歐洲聯盟恢復土耳其停滯已久的入盟談判，以作為瑞典加入北約的先決條件。
克里斯特森說：「從瑞典這方面來說，我們持續提倡歐盟與土耳其間更緊密的合作。」但克里斯特森表示，瑞典沒有承諾聲明外的任何事。
瑞典入北約案仍須經由土耳其國會批准，艾爾多安已同意推動批准程序。
匈牙利也尚未同意瑞典的申請案，但總理奧班（Viktor Orban）已表示他將跟隨艾爾多安的腳步。
同樣也在維爾紐斯參加北約峰會的美國總統拜登向史托騰伯格致謝，他說：「我期待歡迎首相克里斯特森與瑞典成為我們的第32個北約盟國。」
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在社群網站推特（Twitter）表示樂見這則「好消息」。
瑞典可望入北約，美議員：能嚇阻普亭與習近平
土耳其今天同意瑞典加入北約，美國總統拜登表示歡迎，參議院共和黨外交領袖里契（Jim Risch）則認為，北約變大變強，除了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）外，也能嚇阻中國國家主席習近平。
北大西洋公約組織高峰會將於11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯登場，過去一直阻撓瑞典加入北約的成員國土耳其在峰會前夕改變立場，同意推進瑞典入會程序。
北約秘書長史托騰伯格今天與土耳其總統艾爾多安、瑞典首相克里斯特森在維爾紐斯會談後，指土國已經同意盡快把瑞典加入北約的申請案提交給土耳其國會。
拜登透過白宮發表聲明歡迎這項宣布，指他已準備好與艾爾多安及土耳其合作，強化歐洲－大西洋區域防禦及嚇阻，也期待歡迎克里斯特森及瑞典成為北約第32個成員國。
美國參議院外委會共和黨首席議員里契也發布聲明，對土耳其同意盡快推進瑞典申請案的消息表達歡迎，並呼籲匈牙利近期也能跟進。
里契指出：「在全球各地獨裁者持續挑戰界線之際，不論是實際意義或隱喻意義，北約比以往來得更加重要。」他說，早就該讓瑞典加入北約，美國與其他北約成員國一年前就採取相關作為。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。