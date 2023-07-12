美國軍援基輔「集束炸彈」引發人權爭議，為什麼被100多個國家禁止使用？
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烏克蘭現在面臨著一項艱鉅的任務，試圖從俄羅斯入侵者沿著1000公里戰線伸展設下的防禦陣地中驅逐他們。但由於火炮彈藥不足，烏克蘭已要求美國重新補充其集束彈藥庫存，以打擊那些擔任這些防禦壕溝的俄羅斯步兵。
美國已宣布，因應烏克蘭的請求，同意向該國提供具有爭議性的集束彈藥（cluster bombs）。此舉受到人權組織的批評，因為該武器已被100多個國家禁止使用。
什麼是集束炸彈？
集束炸彈是一種從火箭、導彈或炮彈中散射大量小型彈藥的武器，彈藥在飛行過程中分散在廣闊的區域內。它們作用是在與外物發生撞擊時爆炸，但其中相當一部分成為「啞彈」，這意味著它們最初不會爆炸，尤其是當彈炮降落在潮濕或軟土地上時。
它們隨後可能在被撿起或踩踏時爆炸，導致受害者死亡或殘廢。從軍事角度來看，當用於對抗壕溝和堡壘陣地中的掩體地面部隊時，它們可能具有可怕的效果，使大片區域變得極危險，人們亦無法在經過仔細清理之前四處走動。
為什麼它們被禁止使用？
包括英國、法國和德國在內的100多個國家簽署了一項國際條約 《集束炸彈公約》（Convention on Cluster Munitions）；該公約禁止使用或儲存這些武器，因為它的使用會讓平民人口受到不加選擇性的傷害。
由於彈藥可能與居民區或農田區域中的小玩具相似，常常因為好奇心而被拾起，兒童因此特別容易成為受害者。人權組織將集束炸彈描述為「令人憎惡」，甚至是戰爭罪行。
還有哪些國家在使用它們？
自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯和烏克蘭一直在使用集束炸彈。它們都沒有簽署相關的條約。美國也沒有，但曾批評俄羅斯廣泛使用該武器。據報導，俄羅斯集束炸彈的「失效彈」概率約為40％，意味著大量彈藥仍然對地面造成威脅，而平均失效彈率據信接近20％。
五角大廈估計其自身的集束炸彈的失效率低於3％。
烏克蘭為什麼要求它們？
烏克蘭軍隊的火炮彈藥極度匱乏，主要原因是與俄羅斯一樣，它們以非常快的速度使用彈藥，而烏克蘭的西方盟友無法以所需速度補充彈藥。在烏南和東部幾乎靜止而艱難的戰線上，火炮已成為關鍵。
烏克蘭現在面臨著一項艱鉅的任務，試圖從俄羅斯入侵者沿著1000公里戰線伸展設下的防禦陣地中驅逐他們。但由於火炮彈藥不足，烏克蘭已要求美國重新補充其集束彈藥庫存，以打擊那些擔任這些防禦壕溝的俄羅斯步兵。
這對白宮來說並非一個容易的決定，並且在許多民主黨人和人權倡導者中極不受歡迎。這場辯論已經進行了至少6個月。
這一美國決定會產生什麼影響？
立即產生的影響將是，美國在這場戰爭中的道德高度將大受影響。
俄羅斯被指控犯下許多戰爭罪行，這已有充分的證據；但美國這一舉動可能會引來對美國虛偽的指責。因為集束彈藥是一種可怕的、不加選擇性的攻擊武器，出於充分的理由，它在世界上許多地區都被禁止使用。美國的舉動將不可避免地使其與其西方盟友產生分歧，而盟友之間的任何分裂，都是普亭希望且需要的。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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