2023/07/11,
美加

《紐約時報》宣布裁撤運動部門，體育新聞將由去年併購的網站The Athletic報導

《紐約時報》宣布裁撤運動部門，體育新聞將由去年併購的網站The Athletic報導
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以深度報導聞名的「運動員」網站擁有約400名記者、報導逾200個職業運動隊伍，人力充足，往後將提供紐時讀者大量賽事、運動員及聯盟報導，文章將首度刊登在紐時紙本，訂閱2個以上紐時產品的網路訂戶也將能閱覽「運動員」網站文章。

（中央社）《紐約時報》10日宣布裁撤運動部門，往後賽事、球員及聯盟動態將仰賴去（2022）年初以5.5億美元收購的「運動員」（The Athletic）網站報導，引發部分記者與編輯不滿。

紐時總編輯周看（Joseph Kahn）、副執行總編德瑞克（Monica Drake）在內部備忘錄宣布，體育線記者將轉任編輯室不同角色，公司暫無裁員計畫。此外，財經部門將貢獻人手報導運動圈金錢、權力面。

兩人在備忘錄寫道：「我們打算更直接關注獨特、深具影響力的新聞與深入調查報導，探討運動和金錢、權力、文化、政治與整體社會的交互關係。與此同時，我們將縮減編輯室的賽事、球員、球隊與聯盟報導。」

紐時運動部門原有逾35名記者與編輯，曾報導20世紀美國運動圈各大事件與重要人物，包括拳王阿里（Muhammad Ali）、自由球員制度誕生、叱吒女子網壇的威廉絲姊妹（Williams sisters）、高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、棒壇禁藥醜聞、職業美式足球腦震盪致命效應，如今走入歷史，是紐時近年重大變革之一。

此舉意味紐時將和去年1月斥資5.5億美元（約新台幣172.5億元）買下、編輯室分開運作的「運動員」體育新聞網站進一步整合。

以深度報導聞名的「運動員」網站擁有約400名記者、報導逾200個職業運動隊伍，人力充足，往後將提供紐時讀者大量賽事、運動員及聯盟報導，文章將首度刊登在紐時紙本，訂閱2個以上紐時產品的網路訂戶也將能閱覽「運動員」網站文章。

紐時表示，預計在秋季完成這波調整。

近年數位媒體興起，紐時運動部門開始縮編，與美國其他全國及地方報紙處境相同。在這過程中，運動在紐時紙本上失去單獨版面，比數欄消失，每隊也不見得都有隨隊記者。紐時去年收購「運動員」網站導致內部關係緊繃，職員早就預期運動部門時日無多。

近30名運動部門成員9日致函紐時發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger），斥責紐時收購「運動員」網站後撒手不管運動部門員工，要求公司更公開透明揭露計畫。

「運動員」網站2016年成立後大手筆網羅成名的記者與專欄作家，員工激增，今年首季虧損780萬美元，目標是2025年轉虧為盈。即使付費訂戶迅速成長，「運動員」網站仍在6月解聘近20名記者，且不再堅持每隊都要指派隨隊記者。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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