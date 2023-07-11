2023/07/11,
科技

歷經8年努力，台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」9月將於法屬圭亞那升空

歷經8年努力，台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」9月將於法屬圭亞那升空
Photo Credit: 國家太空中心網頁

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國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多努力，終於走到起運重要關卡；獵風者衛星是台灣第一枚自製氣象衛星，除與國內學研界共同研製任務酬載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）執行科學任務，另將進一步驗證台灣衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。

（中央社）國家太空中心昨（10）日宣布，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」，預計將於7月14日從太空中心起運，自桃園國際機場運送至位於法屬圭亞那的發射場，準備在9月搭乘亞利安公司（Ariane space）的Vega型火箭升空。

台灣首枚自製氣象衛星獵風者，由國科會指導國家太空中心（TASA）與國內產學研合作，自主研發並打造衛星本體與酬載，TASA今年6月中旬召開衛星運送前審查會議（Pre-Shipment Review,PSR），確認衛星狀態、運輸計畫、發射場作業皆已準備妥當，正式通過審查。

國家太空中心指出，PSR為衛星發射前最後一次審查，太空中心在6月16日邀集相關部門及學研界共15名審查委員舉行審查會議。

獵風者衛星計畫主持人林辰宗表示，為期兩天會議目的在確認衛星運送前所有工作都完成，包含組裝整合測試、酬載儀器的測試驗證、環境驗測歷程皆符合規範且通過驗證，另也檢視裝運衛星配置、運輸規劃、發射場作業流程等是否有疏漏；進入軌道後將接手的地面系統整備情形、數據處理就緒情形，也都一併檢視。

國家太空中心表示，審查委員在檢視、提問、釐清疑慮後，同意獵風者衛星已完成準備。

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Photo Credit: 國家太空中心 FB
台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」。

國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多努力，終於走到起運重要關卡；獵風者衛星是台灣第一枚自製氣象衛星，除與國內學研界共同研製任務酬載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）執行科學任務，另將進一步驗證台灣衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。

國家太空中心指出，獵風者衛星將在550至650公里的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統發射並經海面反射的訊號，根據該訊號計算出的海面風場資料，是目前最缺乏的氣象資料，搭配地面雷達的高解析度沿海風場資料，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究及相關應用，因此獵風者衛星除是氣象衛星，更是顆科學衛星。

據國家太空中心規劃，獵風者升空後，訊號蒐集範圍將先集中於太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶，資料同步提供成功大學及中央大學進行科學研究，持續提升資料準確性。

擔任PSR審查委員的氣象局副局長程家平表示，獵風者衛星任務，將可補充劇烈天氣生成初期海面上的相關數據，對氣象觀測而言是突破；獵風者穩定運行後，將提供氣象局做為監測資料，進到預報中心當輔助型資料，甚至進入數值運算系統。

國家太空中心表示，感謝國科會指導，以及立法院教育及文化委員會、國科會國家實驗研究院的協助，起運過程特別銘謝新竹科學園區管理局、交通部、民用航空局、中央氣象局、高速公路局、桃園國際機場股份有限公司、華儲股份有限公司、內政部警政署航空警察局、高速公路國道警察局、內政部警政署保二總隊、財政部關務署等單位的協助。

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Photo Credit: 國家太空中心網頁
獵風者衛星通過運送前審查，獵風者計畫團隊於衛星裝箱前合影。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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