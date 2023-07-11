歷經8年努力，台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」9月將於法屬圭亞那升空

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國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多努力，終於走到起運重要關卡；獵風者衛星是台灣第一枚自製氣象衛星，除與國內學研界共同研製任務酬載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）執行科學任務，另將進一步驗證台灣衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。
（中央社）國家太空中心昨（10）日宣布，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」，預計將於7月14日從太空中心起運，自桃園國際機場運送至位於法屬圭亞那的發射場，準備在9月搭乘亞利安公司（Ariane space）的Vega型火箭升空。
台灣首枚自製氣象衛星獵風者，由國科會指導國家太空中心（TASA）與國內產學研合作，自主研發並打造衛星本體與酬載，TASA今年6月中旬召開衛星運送前審查會議（Pre-Shipment Review,PSR），確認衛星狀態、運輸計畫、發射場作業皆已準備妥當，正式通過審查。
國家太空中心指出，PSR為衛星發射前最後一次審查，太空中心在6月16日邀集相關部門及學研界共15名審查委員舉行審查會議。
獵風者衛星計畫主持人林辰宗表示，為期兩天會議目的在確認衛星運送前所有工作都完成，包含組裝整合測試、酬載儀器的測試驗證、環境驗測歷程皆符合規範且通過驗證，另也檢視裝運衛星配置、運輸規劃、發射場作業流程等是否有疏漏；進入軌道後將接手的地面系統整備情形、數據處理就緒情形，也都一併檢視。
國家太空中心表示，審查委員在檢視、提問、釐清疑慮後，同意獵風者衛星已完成準備。
國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多努力，終於走到起運重要關卡；獵風者衛星是台灣第一枚自製氣象衛星，除與國內學研界共同研製任務酬載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）執行科學任務，另將進一步驗證台灣衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。
國家太空中心指出，獵風者衛星將在550至650公里的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統發射並經海面反射的訊號，根據該訊號計算出的海面風場資料，是目前最缺乏的氣象資料，搭配地面雷達的高解析度沿海風場資料，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究及相關應用，因此獵風者衛星除是氣象衛星，更是顆科學衛星。
據國家太空中心規劃，獵風者升空後，訊號蒐集範圍將先集中於太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶，資料同步提供成功大學及中央大學進行科學研究，持續提升資料準確性。
擔任PSR審查委員的氣象局副局長程家平表示，獵風者衛星任務，將可補充劇烈天氣生成初期海面上的相關數據，對氣象觀測而言是突破；獵風者穩定運行後，將提供氣象局做為監測資料，進到預報中心當輔助型資料，甚至進入數值運算系統。
國家太空中心表示，感謝國科會指導，以及立法院教育及文化委員會、國科會國家實驗研究院的協助，起運過程特別銘謝新竹科學園區管理局、交通部、民用航空局、中央氣象局、高速公路局、桃園國際機場股份有限公司、華儲股份有限公司、內政部警政署航空警察局、高速公路國道警察局、內政部警政署保二總隊、財政部關務署等單位的協助。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
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