2023/07/11,
中國

「無人駕駛車」上海浦東新區上路測試，北京小範圍商業化試營運

「無人駕駛車」上海浦東新區上路測試，北京小範圍商業化試營運
Photo Credit: 中央社

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要真正走向全面無人駕駛，還有好幾個階段。目前在上海嘉定區，小馬智行運營的車輛是處於車內無駕駛人但有安全員階段。目前完全無人駕駛在上海處於開放道路測試階段，未來還有試運營，之後才能走向商業化，尚須累積相當的里程，測試道路也必須逐步擴大範圍，並更加靠近中心城區。

（中央社）上海市浦東新區日前發放首批「無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照」給15輛車，讓無人駕駛車在開放道路測試。而在北京亦莊，小範圍內也已開放無人駕駛計程車商業化經營試點。

百度智行、AutoX安途、小馬智行這3家企業共15輛車8日獲得浦東新區首批發放的無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。這些車輛可在浦東新區行政區域內劃定的路段、區域開展車內全無人的智能網聯汽車道路測試，開放路段長29.3公里。

昨（10）日下午，《中央社》記者在金橋智能網聯汽車測試示範區體驗了一次無人駕駛車上路。全程約2.7公里，耗時約15分鐘。途經紅綠燈、右轉、迴轉、上橋等，車行平穩，多數時候開車時速為40公里，馬路上同時還有許多有駕駛人的傳統汽車行駛。

百度無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑
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上海浦東新區8日發放首批「無駕駛人智能網聯汽車 道路測試牌照」給3家企業，百度智行為其中之一， 其無人駕駛車服務平台為「蘿蔔快跑」。圖為10日， 在劃定的開放道路上等待道路測試的無人駕駛車。

儘管北京市有關部門7日已經正式宣布開放智慧網聯乘用車「車內無人」商業化試點，看似比上海步伐更快。但《央視新聞》指出，上海當前開放的區域，是中國首個特大型城市中心城區開放道路測試區域。

無人駕駛的背後，依靠的是完善的監測。從道路測試車輛監管平台的大螢幕上，可看出正在馬路上測試的無人駕駛車位置，並蒐集到各種測試數據。

今年3月，浦東新區頒布了中國首個智慧網聯汽車創新應用地方性法規「上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定實施細則」。其中規定，浦東新區將加快L4級別全無人駕駛的商業化落地，並為其相關應用提供法律依據和制度保障。

不過，要真正走向全面無人駕駛，還有好幾個階段。目前在上海嘉定區，小馬智行運營的車輛是處於車內無駕駛人但有安全員階段。目前完全無人駕駛在上海處於開放道路測試階段，未來還有試運營，之後才能走向商業化，尚須累積相當的里程，測試道路也必須逐步擴大範圍，並更加靠近中心城區。

根據《中國日報》指，北京市在進行了一系列道路測試後，先是3月啓動有安全監督員指導下的無人駕駛應用；7月7日有關部門決定，允許符合條件的企業提供無安全監督員的自動駕駛付費出行服務。

百度和小馬智行獲得了許可，在北京東南方的亦莊經開區60平方公里範圍內劃定區域，開展全無人自動駕駛運營試點。當局計劃逐步擴展完成500平方公里擴區建設。

上海浦東無人駕駛車監管平台
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10日，位於上海浦東新區的金橋智能網聯汽車測試區車輛監管平台，從大螢幕上可以看出正在馬路上測試的無人駕駛車位置，並收集到各種測試數據。這有助於全無人駕駛通過測試後，逐步邁向商業化應用。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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