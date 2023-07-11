2023/07/11,
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前富邦悍將球員陳凱倫涉性侵未遂，中職祭最重處分：永不錄用

前富邦悍將球員陳凱倫涉性侵未遂，中職祭最重處分：永不錄用
Photo Credit: 中央社

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中職昨日發出聲明，表示將永不錄用前富邦悍將球員陳凱倫。陳凱倫在2021年底因家庭因素離隊後，球隊並沒有進一步說明原因，但從昨日法院公開的判決書中，發現陳凱倫曾在當年涉及性侵未遂，並遭判有期徒刑1年8個月。

（中央社）曾效力富邦悍將隊的球員陳凱倫於110年10月間酒後向1名認識的女子求歡遭拒絕後，涉嫌性侵未遂被判刑；陳凱倫雖已任意引退，但中職仍發表聲明表示，「永久不得參與聯盟賽事」。

陳凱倫於民國110年底以家庭因素為由申請任意引退、結束選手生涯，但當時富邦悍將隊沒有詳述原因。

昨（10）日士林地方法院判決指出，陳凱倫於效力中職富邦悍將隊時期，於110年10月9日晚間至10日凌晨在新北市淡水區某處，酒後向1名認識的女子求歡遭拒絕，涉嫌性侵未遂。

士林地方法院依強制性交未遂罪判處陳凱倫有期徒刑1年8月，全案可上訴。

中職發出聲明表示，昨（10）日已經收到判決文書，雖該球員已申請任意引退，但因犯罪事實於具有球員身分期間，聯盟依照規章懲處，決議將該名球員處以最重處分「永久不得參與聯盟賽事」，形同永不錄用。

聯盟再次強調，對於任何形式犯罪零容忍，絕不寬貸。

悍將球團也發表聲明表示，球團於本案事發收到舉報時，立即對遭舉報球員陳凱倫處以嚴正停職，並全力協助司法偵查。

悍將球團表示，基於偵查不公開，同時尊重被害人請託不公開處理之考量，球團於司法調查期間均未對外進行任何說明，以保護被害人不受二次傷害之可能；且在司法程序中，陳凱倫申請任意引退，同年球季末即已離隊。

富邦悍將重申對球團紀律的重視，嚴格要求全體成員遵守球隊行為規範，更絕不容許任何違法行為。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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